Global Tech Weekend 2026-ში სამ ქალაქში გაფართოვდება: ტაშკენტი, თბილისი და ბაქო
Global Tech Weekend (GTW), ყველაზე მასშტაბური დეცენტრალიზებული ტექნოლოგიური მოძრაობა, აცხადებს ამბიციურ გეგმას 2026 წლისთვის: სამი მთავარი ფესტივალი კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში.
2025 წელს თბილისში გამართული რეკორდული დებიუტის შემდეგ — სადაც 10,000-ზე მეტი დამსწრე, 120 სპიკერი, 130 სპონსორი და 70-ზე მეტი ინვესტორი 17 ქვეყნიდან შეიკრიბა — GTW თავის უნიკალურ დეცენტრალიზებულ მოდელს ტაშკენტში (აპრილი 2026), თბილისში (ივნისი 2026) და ბაქოში (ოქტომბერი 2026) განახორციელებს.
მოძრაობა, არა მხოლოდ ღონისძიებები
2024 წელს ლოს-ანჯელესში დაბადებული, ხედვით რომ კავკასია და ცენტრალური აზია გლობალურ ინოვაციების რუკას დააკავშირებოდა, GTW გადაიქცა პლატფორმად, სადაც იდეები, კაპიტალი და კრეატიულობა ერთიანდება. ტრადიციული კონფერენციებისგან განსხვავებით, GTW ქალაქებს ცოცხალ ინოვაციურ ეკოსისტემებად გარდაქმნის.
- დეცენტრალიზებული: 40-ზე მეტი side-event-ები სასტუმროებში, co-working სივრცეებში, კრეატიულ ჰაბებსა და კულტურულ ღირსშესანიშნაობებში.
- Cross-Border: რეგიონული ხიდი აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის, რომელიც აკავშირებს ტალანტს, კაპიტალსა და ბაზრებს.
- Community-Driven: ადგილობრივი დამფუძნებლების, ინვესტორების, უნივერსიტეტებისა და კრეატიული ლიდერების ხელმძღვანელობით.
2026 წლის გაფართოება
- GTW ტაშკენტი (აპრილი 2026): ცენტრალური აზიის ინოვაციების ცენტრი ცოცხლდება ყველაზე მასშტაბური ტექნოლოგიური შეკრებით.
- GTW თბილისი (ივნისი 2026): მთავარი ფესტივალი ბრუნდება, უფრო მასშტაბური და თამამი, მთავარი კონფერენციის თემით: "The New Era Has Arrived."
- GTW ბაქო (ოქტომბერი 2026): კასპიის კარიბჭე პირველად უმასპინძლებს GTW-ს, რომელიც აკავშირებს ევროპას, აზიასა და ახლო აღმოსავლეთს.
თითოეული ქალაქი უმასპინძლებს მთავარ კონფერენციას, პარალელურად კი გაიმართება side-event-ების დეცენტრალიზებული ფესტივალი, რომელიც გააერთიანებს დამფუძნებლებს, ინვესტორებს, კორპორაციებს, კრეატიული სექტორის წარმომადგენლებსა და პოლიტიკის ლიდერებს მთელი მსოფლიოდან.
გლობალური პლატფორმა მზარდი რეგიონისთვის
"2025 წელს თბილისში ვნახეთ, რა ხდება, როდესაც ქალაქი ინოვაციების სცენად იქცევა — 10,000-ზე მეტი ადამიანი, 120 სპიკერი, 130 სპონსორი და 70-ზე მეტი ინვესტორი შეიკრიბა, რათა შეექმნა რაღაც უფრო დიდი, ვიდრე უბრალო კონფერენცია. GTW არ კონკურირებს ღონისძიებებთან; ჩვენ ვართ მოძრაობა, რომელიც ვაერთიანებთ მათ", — თქვა ნოდო ივანიძემ, Global Tech Weekend-ის თანადამფუძნებელმა. "2026 წელს GTW გააერთიანებს 40,000-ზე მეტ მონაწილეს, 200-ზე მეტ side event-სა და სამ მთავარ კონფერენციას ტაშკენტში, თბილისსა და ბაქოში — რაც დაამტკიცებს, რომ კავკასია და ცენტრალური აზია არა მხოლოდ უერთდება გლობალური ინოვაციების ეკონომიკას, არამედ ხელს უწყობს მის ფორმირებას."
2025 წელს GTW-მა შექმნა ახალი პარტნიორობები რეგიონულ კორპორაციებსა და სტარტაპებს შორის, დააკავშირა დამფუძნებლები მენტორებთან და ინვესტორებთან, და ჩართო დიდი კორპორაციები სამთავრობო უწყებებთან დიალოგში. ამ იმპულსზე დაყრდნობით, 2026 წლის სამი ფესტივალი გააფართოვებს მონაწილეობას, გააღრმავებს საერთაშორისო თანამშრომლობას და დაამკვიდრებს GTW-ს, როგორც რეგიონის ინოვაციური ეკოსისტემის საყრდენს.
პარტნიორები და მხარდაჭერა
2025 წლის ღონისძიება ისეთი წამყვანი პარტნიორების მხარდაჭერით ჩატარდა, როგორებიცაა: TBC, GITA | Startup in Georgia, Adjara Group, ATARI, Game Nations და Totally Human. 2026 წლის გლობალური პარტნიორები და სპონსორები უახლოეს თვეებში გამოცხადდება.
Global Tech Weekend-ის შესახებ
Global Tech Weekend არის ყველაზე მასშტაბური დეცენტრალიზებული ტექნოლოგიური მოძრაობა — ინოვაციის ქალაქგაფართოებული ფესტივალების სერია კავკასიაში, ცენტრალურ აზიასა და მის ფარგლებს გარეთ. 2024 წელს ლოს-ანჯელესში დაარსებული GTW ადგილობრივ ეკოსისტემებს გლობალურ სცენას უკავშირებს კონფერენციების, side-event-ებისა და საერთაშორისო თანამშრომლობის მეშვეობით.