Global Tech Weekend Tbilisi 2025 - რეგიონის ყველაზე მასშტაბური ინოვაციური ღონისძიება
რეკორდული დასწრებითა და ათობით საერთაშორისო პარტნიორით, GTWT 2025-მა დაიმკვიდრა თავისი თავი როგორც წამყვანი ღონისძიება ინოვატორებისთვის.
20-22 ივნისს, თბილისი გადაიქცა ტექნოლოგიებისა და კრეატიულობის ცენტრად, როდესაც უმასპინძლა Global Tech Weekend Tbilisi 2025-ს, კავკასიისა და ცენტრალური აზიის ყველაზე მასშტაბურ ინოვაციურ ღონისძიებას.
10,000-ზე მეტი მონაწილე, 100-ზე მეტი კომპანია და 40-ზე მეტი side-ღონისძიება - GTWT 2025-მა წარმოადგინა ინოვაციური ეკოსისტემების დეცენტრალიზებული მოდელი, რომელიც აკავშირებს ქვეყნებსა და კონტინენტებს.20 და 22 ივნისს, ქალაქის მასშტაბით გაიმართა 40-ზე მეტი side-ღონისძიება, რომლებიც მოიცავდა სხვადასხვა სივრცეს - სასტუმროებიდან და ქოვორქინგ ცენტრებიდან დაწყებული კრეატიული ჰაბებითა და კულტურული სივრცეებით დამთავრებული.
ღონისძიებების მრავალფეროვნებამ თბილისი გადააქცია ტექნოლოგიებისა და ხელოვნების ცენტრად
side-ღონისძიებების სრული სია: lu.ma/GTWT2025
21 ივნისი – მთავარი კონფერენცია: Shaping the New Era
Radio City | District 4-ში გამართულმა კონფერენციის მთავარმა დღემ უმასპინძლა 3,600-ზე მეტ მონაწილეს და მოიცვა 25-ზე მეტი პანელი და ქინოუთი, რომლებიც განაწილებული იყო სამ თემატურ სცენაზე: Main Stage (Visionary Voices), Innovation Stage და Creative Tech Stage.
მონაწილეებმა განიხილეს ინოვაციების ახლანდელი ტენდენციები, მათ შორის:
- ხელოვნური ინტელექტი (AI)
- ფინანსური ტექნოლოგიები (FinTech)
- Web3 და ბლოკჩეინის ეკოსისტემები
- გეიმინგი და E-Sports
- აგროტექნოლოგიები (AgriTech)
- მედია და ციფრული მარკეტინგი
- კრეატიული ტექნოლოგიები
- და სხვა
გამორჩეული სპიკერების შორის იყვნენ:
- ჯესიკა ტამსი – დირექტორი, ATARI | ვენჩურული პარტნიორი, Griffin Gaming Partners
- ბილ ჯექსონი – კრეატიული დირექტორი, Netflix
- მაქსიმ პარადისი – დამფუძნებელი, Paradis Club
- დმიტრი ჯონსონი – დამფუძნებელი პარტნიორი, Story Kitchen
- ისრაელ პონსი – თანადამფუძნებელი, Pitch to the World
სცენის მიღმა: მრავალფუნქციური გამოცდილება
Global Tech Weekend Tbilisi 2025 არ ყოფილა მხოლოდ კონფერენცია - ეს იყო ინტერაქტიული ტექნოლოგიების სოფელი, სადაც ყოველი დაინტერესებული მხარისთვის სპეციალურად შექმნილი სივრცე იყო წარმოდგენილი:
- Startup & SME Expo – სტარტაპებისა და მცირე/საშუალო ბიზნესების გამოფენა
- ინვესტორთა ლაუნჯები – კურირებული შეხვედრები ვენჩურული ფონდებისა და ანგელოზი ინვესტორებისთვის
- მედია ზონები
- კოვორქინგ სივრცეები და ნეთვორქინგი
- DJ სეტები, ფუდკორტები და ლაუნჯ ზონები
GTWT 2025 იყო არა მხოლოდ ღონისძიება, არამედ დეცენტრალიზებული პლატფორმა სხვადასხვა სექტორის თანამშრომლობისა და გაბედული იდეების რეალიზებისთვის.
ინიციატივა შესაძლებელი გახდა წამყვანი პარტნიორების მხარდაჭერით: TBC, GITA | StartUp in Georgia, Adjara Group, ATARI, Game Nations და Totally Human.
GTWT 2025-მა საბოლოოდ დაადასტურა თბილისის სტატუსი, როგორც აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის დამაკავშირებელი, კრეატიულობისა და კაპიტალის, იდეებისა და ზემოქმედების გლობალური ტექნოლოგიური ჰაბი.