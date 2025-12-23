იდეა დეველოპმენტის საახალწლო შეთავაზებები, რომლებიც აუცილებლად უნდა იცოდეთ
დარეკეთ იდეა დეველოპმენტის ცხელ ხაზზე და მიიღეთ რემონტი საჩუქრად დასრულებულ პროექტში და განსაკუთრებული შეთავაზებები.
იდეა დეველოპმენტის ახლად დასრულებულ პროექტში "იდეა პანორამა I" , საჩუქრად ბინის სრულ რემონტს მიიღებთ. თუმცა, როგორც კომპანია აცხადებს, საახალწლოდ, მომავალ მაცხოვრებელს დამატებითი, გამორჩეული შეთავაზებებიც მოუმზადა. მათ პირობებს კომპანიის ცხელ ხაზზე დარეკვისას შეიტყობთ +995 599 51 19 11
იდეა დეველოპმენტისთვის 2025 ზრდისა და განვითარების წელი იყო. კომპანიამ წარმატებით დაასრულა "იდეა პანორამას" პირველი ეტაპი, "იდეა პანორამა I", პრემიუმ, მულტიფუნქციური კომპლექსი ვაკე-საბურთალოს ტერიტორიაზე და ამით გადადგა პირველი ნაბიჯი, პროექტის კონცეფციის განხორციელებისთვის: ბალანსი ბუნებასა და ქალაქს შორის.
კომპანიამ პარალელურად დაიწყო "იდეა პანორამა II" - ის მშენებლობა. წლის განმავლობაში დაანონსდა ახალი პრემიუმ პროექტი ვაკეში, მცხეთის ქუჩაზე, ხოლო თბილისის შემოგარენში დაიგეგმა ახალი, შერეული დანიშნულების კერძო დასახლების მშენებლობა.
სწორედ წარმატებული წლის აღსანიშნავად, შექმნა იდეა დეველოპმენტმა სპეციალური საახალწლო შეთავაზებები საკუთარი მომხმარებლისთვის.