იშოპინგეთ SOLO-სთან ერთად - გაეცანით Black Friday-ს შეთავაზებებს
Opinions expressed by Entrepreneur contributors are their own.
You're reading Entrepreneur Georgia, an international franchise of Entrepreneur Media.
SOLO მომხმარებლებზე მორგებული შეთავაზებების შექმნას განაგრძობს. შოპინგის ყველაზე დიდ დღეს - Black Friday-ს კი SOLO Mastercard World Elite-ის ბარათის მფლობელები საქართველოს ბანკის პოსტერმინალზე გადახდისას SOLO Boutique-ში და პარტნიორ მაღაზიებში სპეციალურ შეთავაზებებს მიიღებენ. კერძოდ, ისარგებლებენ 50%-იანი ქეშბექით SOLO Boutique-ში და დაიბრუნებენ მაქსიმუმ 500 ლარს.
ქეშბექი მოქმედებს ბუტიკის სრულ კოლექციასა და ყველა კატეგორიაზე, მათ შორის ისეთ ბრენდებზე, როგორებიცაა: CRASH BAGGAGE, GAGGIA, BANGLE UP-სა თუ PHILLIPE V-ზე.
დაათვალიერეთ კატალოგი: SOLO Boutique
ქეშბექის მისაღებად გადახდა უნდა განხორციელდეს SOLO Mastercard World Elite ბარათით საქართველოს ბანკის პოსტერმინალზე. შეთავაზების ფარგლებში, თანხა 3 დღის ვადაში დაგიბრუნდებათ.
ისარგებლეთ ქეშბექით პარტნიორ მაღაზიებშიც:
- The North Face, Diesel, Napapijri, Magellan, Timberland და Scotch & Soda - მიიღეთ 50% ქეშბექი, მაქს. 300 ლარი
- Amazon - ისარგებლეთ 30%-იანი ქეშბექით, მაქს. 200 ლარი
- Extra - მიიღეთ 30% ქეშბექი, მაქს. 500 ლარი
- ICR Home - ისარგებლეთ 25%-იანი ქეშბექით, მაქს. 500 ლარი
- Elite - მიიღეთ 20% ქეშბექი, მაქს. 500 ლარი
- Kiwi Post - ისარგებლეთ 30%-იანი ქეშბექით, ლიმიტის გარეშე
*Amazon-ზე გადახდის შემთხვევაში, აირჩიეთ სადებეტო ბარათით გადახდის გზა.
28 ნოემბერს, გადაიხადეთ აღნიშნულ მაღაზიებში SOLO Mastercard World Elite ბარათით საქართველოს ბანკის ტერმინალზე ან საქართველოს ბანკის გადახდის არხით და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული შეთავაზებით. დამატებითი ინფორმაციისთვის, ეწვიეთ ვებგვერდს.