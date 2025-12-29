Keepz-მა საქართველოს ეროვნული ბანკისგან საგადახდო სისტემის ოპერატორის ლიცენზია მიიღო
Keepz-მა საქართველოს ეროვნული ბანკისგან საგადახდო სისტემის ოპერატორის ლიცენზია მოიპოვა. ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯია როგორც კომპანიის განვითარებისთვის, ასევე საქართველოში საგადახდო მომსახურებების გაუმჯობესების კუთხით. ამ გადაწყვეტილებით, სისტემური ბანკების მფლობელობაში არსებული ორი საგადახდო სისტემის ოპერატორის გარდა, ქვეყანას დაემატა მესამე ლიცენზირებული ოპერატორი Keepz-ის სახით, რაც ხელს შეუწყობს ბაზრის დივერსიფიკაციასა და კონკურენციას.
ლიცენზია Keepz-ს საშუალებას აძლევს, მართოს ეროვნული საგადახდო სისტემა, რომელიც კომერციულ ბანკებსა და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს აერთიანებს. ამ სისტემის მეშვეობით, მონაწილე ბანკების მომხმარებლებს შეუძლიათ ლარში, აშშ დოლარსა და ევროში მყისიერად, 24/7-ზე განახორციელონ ტრანზაქციები, რომლებიც ადრესატს წამებში აესახება ნებისმიერ დროს, მათ შორის — არასამუშაო საათებში, შაბათ-კვირასა და უქმე დღეებში.
ეს ნაბიჯი ასახავს საქართველოში თანამედროვე და საიმედო საგადახდო მომსახურებებზე მზარდ მოთხოვნას. მოპოვებული ლიცენზიით, Keepz მიზნად ისახავს წვლილი შეიტანოს ქვეყნის საგადახდო სერვისების შემდგომ განვითარებაში. თანამედროვე სამყაროში თანხის გადარიცხვა უნდა იყოს ისეთივე სწრაფი, მარტივი და იაფი, როგორც SMS-ის გაგზავნა. სწორედ ამას უზრუნველყოფს Keepz-ის საგადახდო სისტემა.
კომერციულ ბანკებს, საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებსა და ფინტექ კომპანიებს, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან თანამშრომლობით ან სისტემაში ჩართვით, დამატებითი ინფორმაციისთვის შეუძლიათ დაუკავშირდნენ Keepz.me-ის გუნდს.
ხოლო მომხმარებლებს, სერვისით სარგებლობისთვის, შეუძლიათ მოძებნონ "24/7-ზე გადარიცხვის" ღილაკი თავიანთი ბანკის მობაილ აპლიკაციაში.