კრიპტო უკვე ველიზე! CityPay.io-სა და VELI.store-ის პარტნიორობა
CityPay.io-სა და VELI.store-ის პარტნიორობა საქართველოში ელექტრონული კომერციის ახალ ეტაპს იწყებს. დღეიდან, პირველად საქართველოში, შეგიძლიათ იშოპინგოთ თქვენს საყვარელ e-commerce პლატფორმაზე - VELI.store-ზე - კრიპტოს გამოყენებით!
CityPay.io-ს მიზანია კრიპტო ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილად აქციოს. სწორედ ამიტომ, VELI.store-თან თანამშრომლობით, კიდევ უფრო მეტ ადამიანს ეძლევა საშუალება, გამოიყენოს ციფრული აქტივები ყოველდღიური შენაძენებისთვის!
საჩუქარი CityPay.io-სგან: 10 USDt VELI.store-ზე შოპინგისთვის
პარტნიორობის აღსანიშნავად, CityPay.io-მ განსაკუთრებული შეთავაზება მოგიმზადათ:
3 ოქტომბრის ჩათვლით, CityPay.io-ს საფულეში ვერიფიცირებულ ყველა ახალ მომხმარებელს საჩუქრად ჩაერიცხება 10 USDt - 10 დოლარის ექვივალენტი კრიპტო!
როგორ მივიღოთ საჩუქარი:
- დარეგისტრირდი CityPay.io-ზე
- გაიარე ვერიფიკაცია.
- მიიღე 10 USDt Campiagn ბონუსი, რათა დაიწყო შენი კრიპტო შოპინგი VELI.store-ზე!
ეს თქვენი შანსია, დაიწყოთ კრიპტო შოპინგი VELI.store-ზე CityPay.io-ს ბონუსით!