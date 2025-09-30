Lingostar — პირველი ონლაინ ოლიმპიადა საქართველოში ინგლისურ ენაში
Opinions expressed by Entrepreneur contributors are their own.
You're reading Entrepreneur Georgia, an international franchise of Entrepreneur Media.
Lingostar არის ინოვაციური საგანმანათლებლო პროექტი და პირველი ონლაინ ოლიმპიადა საქართველოში ინგლისური ენაში, რომელიც მიზნად ისახავს მოსწავლეთა ენობრივი კომპეტენციის გაძლიერებას და საერთაშორისო შესაძლებლობების ხელშეწყობას. ოლიმპიადის მასშტაბურობას ადასტურებს ის ფაქტი, რომ 2 სეზონის განამვლობაში 10,000-ზე მეტმა მოსწავლემ მიიღო მონაწილეობა ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონიდან, რაც პროექტს აქცევს ერთ-ერთ ყველაზე დიდ და გავლენიან ინგლისური ენის ოლიმპიადად საქართველოში.
2025 წლის 1 ოქტომბრიდან იწყება რეგისტრაცია "Lingostar"-ის შემოდგომის სეზონზე. მისი მთავარი უპირატესობა მოსწავლეთა მაქსიმალური ხელმისაწვდომობაა — მონაწილეობის შესაძლებლობა ეძლევა ნებისმიერი რეგიონის მოსწავლეს, რაც პროექტს თანამედროვე საგანმანათლებლო სტანდარტებთან ადაპტირებულსა და ინკლუზიურს ხდის. გამოცდა ტარდება ონლაინ საერთაშორისო საგამოცდო პლატფორმაზე.
ღირებულებები და მიზნები
ოლიმპიადა ეფუძნება რამდენიმე ძირითად პრინციპსა და ღირებულებას:
- ენობრივი კომპეტენციების გაძლიერება – ინგლისური ენის ცოდნა XXI საუკუნის საკომუნიკაციო, საგანმანათლებლო და პროფესიული უნარების აუცილებელი საფუძველია.
- საერთაშორისო ინტეგრაციის ხელშეწყობა – პროექტი მოსწავლეებს აძლევს შესაძლებლობას განივითარონ ენობრივი და კულტურული უნარები ინგლისურენოვან გარემოში და გახდნენ გლობალური საზოგადოების აქტიური წევრები.
- თანაბარი შესაძლებლობები და მოტივაცია – ასაკობრივად მორგებული სტრუქტურა და ჯილდოების სისტემა უზრუნველყოფს თითოეული მოსწავლის სამართლიან შეფასებასა და დამატებით მოტივაციას.
მონაწილეთა კატეგორიები
ოლიმპიადა ტარდება შემდეგ საკლასო კატეგორიებში:
- III–IV
- V–VI
- VII–VIII
- IX–X
- XI–XII
ოლიმპიადის ეტაპები
ოლიმპიადა მოიცავს სამ ძირითად საფეხურს:
- I ეტაპი – ტესტირება
- II ეტაპი – ტესტირება
- III ეტაპი – გასაუბრება ბრიტანელ და ამერიკელ პედაგოგებთან
მესამე ეტაპი ოლიმპიადის განსაკუთრებული და უნიკალური ელემენტია. თითოეული მონაწილე ერთვება პერსონალურ ინტერვიუში უცხოელ პროფესიონალ პედაგოგთან, რაც უზრუნველყოფს ინდივიდუალურ მიდგომას და რეალურ სასაუბრო გამოცდილებას ნეიტივ სპიკერთან.
გასაუბრება ფასდება საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით შემდეგი კრიტერიუმებით:
- მეტყველება და გამოთქმა (Fluency & Pronunciation);
- ლექსიკური სიმდიდრე და მრავალფეროვნება (Vocabulary and Lexical Range);
- გრამატიკა და წინადადების სტრუქტურა (Grammar and Sentence Structure);
- ინტერაქტიული კომუნიკაციის უნარი (Interactive Communication).
შეფასებების საფუძველზე გამოვლინდება გამარჯვებული.
ოლიმპიადის მთავარი პრიზია — სრული დაფინანსებით სასწავლო ვიზიტი ამერიკაში, ევროპაში ან დუბაიში, სადაც გამარჯვებული მიიღებს საერთაშორისო საგანმანათლებლო გამოცდილებას.
შედეგები და მიღწევები
პროექტის წარმატებას ნათლად ასახავს მისი დინამიკა:
- პირველი სეზონი
- 4,000+ მონაწილე — VII–XII კლასის მოსწავლეები საქართველოს სხვადასხვა სკოლიდან
- დაჯილდოების ცერემონია — 450 სტუმრით, მათ შორის 180 საუკეთესო მონაწილე, მშობლები, პედაგოგები და მოწვეული სტუმრები
- 2025 წლის სეზონი
- ოლიმპიადა გაორმაგებულ მაჩვენებლებს მიაღწია
- 10000+ მონაწილე
- 600+ სტუმარი დაჯილდოების ცერემონიალზე
- მრავალფეროვანი საპრიზო კატეგორიები
აღნიშნული შედეგები ადასტურებს, რომ "Lingostar" იქცა ერთ-ერთ ეროვნულ მასშტაბის ინგლისური ენის ოლიმპიადად, რომელსაც თან ახლავს მაღალი ხარისხის ორგანიზება და საერთაშორისო შესაძლებლობები.
პროექტის დასრულებისა და გამარჯვებულთა გამოვლენის შემდეგ ტრადიციულად იმართება საზეიმო დაჯილდოების ცერემონია, სადაც ვიწვევთ 200-ზე მეტ საუკეთესო მონაწილეს, გამარჯვებულებს, პედაგოგებს, მშობლებსა და პარტნიორ ორგანიზაციებს. ცერემონიალი არის არა მხოლოდ გამარჯვებულთა გამოცხადების ადგილი, არამედ მნიშვნელოვანი საგანმანათლებლო და საზოგადოებრივი ღონისძიება, რომელიც აერთიანებს პროექტის მონაწილეებსა და მხარდამჭერებს.
წლევანდელი დაჯილდოების ცერემონია განსაკუთრებული იქნება — იგეგმება 27 დეკემბერს, საახალწლო და საშობაო განწყობის ფონზე. ღონისძიებას მეჯლისის ელემენტები დაემატება, რაც კიდევ უფრო აამაღლებს დამსწრე საზოაგდოების განწყობასდა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია მონაწილეები ახალ წელს შეხვდებიან ახალი შესაძლებლობებით, მოტივაციითა და საერთაშორისო გამოცდილების პერსპექტივით.