Luca Polare-ს შეთავაზება ახალ თიბისი ბარათსა და მოსწავლის ბარათზე
თიბისისთვის ახალ თაობაზე ზრუნვა და მათი ყოველდღიურობის გამარტივება ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. ბრენდი სტუდენტებსა და სკოლის მოსწავლეებს მუდმივად სთავაზობს მათ საჭიროებებზე მორგებულ მრავალფეროვან შეთავაზებებს, განსაკუთრებით ისეთ ადგილებში, რომელსაც ხშირად სტუმრობენ. Luca Polare კი, ასეთი ადგილების ჩამონათვალში თითქმის ყოველთვის არის.
თუ ხარ 18-დან 23 წლამდე ასაკის და გაქვს ახალი თიბისი ბარათი, 28 დეკემბრის ჩათვლით, ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას, Luca Polare-ში შენზე მორგებული შეთავაზება დაგხვდება- გადახდილი თანხის 15%-ს ერთგულ ყულაბაში მომენტალურად დაიბრუნებ (თვეში ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარი). იდენტური შეთავაზება მოქმედებს თიბისის მოსწავლის ბარათებზეც.
შეთავაზება მოქმედებს მხოლოდ ფიზიკურ ობიექტებში, თიბისის პოს-ტერმინალზე გადახდისას. შეთავაზების დეტალური პირობების სანახავად, გადადით ბმულზე.
აიღე ახალი თიბისი ბარათი დღესვე და ისარგებლე შენს სტუდენტურ საჭიროებებზე მორგებული, მრავალფეროვანი შეთავაზებებით.
ბარათის აღება სრულიად უფასოა და მობაილბანკიდან სულ რაღაც 30 წამში შეგიძლია, ფილიალში მისვლისა და დროის ზედმეტად ხარჯვის გარეშე.