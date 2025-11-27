მიიტანე შეკვეთა უფასოდ - Black Friday-ის შეთავაზება ბიზნესებს QuickShipper-ისა და საქართველოს ბანკისგან
Opinions expressed by Entrepreneur contributors are their own.
You're reading Entrepreneur Georgia, an international franchise of Entrepreneur Media.
შავი პარასკევის პერიოდში, რომელსაც მომხმარებელთა გამორჩეულად მაღალი აქტიურობა ახასიათებს, ლოჯისტიკური პროცესების შეუფერხებელი მართვა ბიზნესებისთვის პრიორიტეტული ხდება. გაზრდილი შეკვეთების ფონზე, ოპერაციების ოპტიმიზებისთვის, QuickShipper-მა და საქართველოს ბანკმა ბიზნესებისთვის შეთავაზება მოამზადეს.
შეთავაზების ფარგლებში, ბიზნესები შემდეგი ბენეფიტებით ისარგებლებენ:
- ერთი მიწოდება საკომისიოს გარეშე: პირველი შეკვეთის აღება და ჩაბარება მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის სრულიად უსასყიდლოდ განხორციელდება.
- ერთთვიანი წვდომა გადასახადის გარეშე: ბიზნესებს შესაძლებლობა აქვთ, QuickShipper-ის პლატფორმით 1 თვის განმავლობაში საკომისიოს გარეშე ისარგებლონ.
რა არის QuickShipper? ეს არის პლატფორმა, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს საქართველოში მოქმედ 10-მდე წამყვან საკურიერო კომპანიას.
QuickShipper ბიზნესს შესაძლებლობას აძლევს:
- შეადაროს პირობები მომენტალურად: მისამართების შეყვანის შემდეგ, შესაძლებელია ფასებისა და ხელმისაწვდომობის ნახვა რეალურ დროში, ყველა პარტნიორი კომპანიისგან.
- გამოიძახოს კურიერი მარტივად: პლატფორმაზე შესაძლებელია სასურველი კურიერის შერჩევა და სისტემა ავტომატურად გადასცემს მას შეკვეთას.
- აკონტროლოს პროცესი: ბიზნესი მიიღებს უნიკალურ tracking ბმულს მეტი გამჭვირვალობისთვის.
- ისარგებლოს ერთი ფანჯრის პრინციპით: მომხმარებელთა მხარდაჭერა და ანგარიშსწორება სრულად ცენტრალიზებულია.
შეთავაზება მოქმედებს საქართველოს ბანკის პარტნიორი ბიზნესებისთვის, რომლებსაც QuickShipper-ით ჯერ არ უსარგებლიათ: საქართველოს ბანკის იმ ბიზნეს მომხმარებლებს კი, რომლებიც QuickShipper-ის პლატფორმით უკვე სარგებლობენ, შესაძლებლობა აქვთ, საკომისიოზე 50%-იანი ფასდაკლება 1 თვის განმავლობაში გაიაქტიურონ.
შეთავაზებით სარგებლობისთვის დარეგისტრირდით ამ ბმულზე.
შავი პარასკევის პერიოდში, რომელსაც მომხმარებელთა გამორჩეულად მაღალი აქტიურობა ახასიათებს, ლოჯისტიკური პროცესების შეუფერხებელი მართვა ბიზნესებისთვის პრიორიტეტული ხდება. გაზრდილი შეკვეთების ფონზე, ოპერაციების ოპტიმიზებისთვის, QuickShipper-მა და საქართველოს ბანკმა ბიზნესებისთვის შეთავაზება მოამზადეს.
შეთავაზების ფარგლებში, ბიზნესები შემდეგი ბენეფიტებით ისარგებლებენ:
- ერთი მიწოდება საკომისიოს გარეშე: პირველი შეკვეთის აღება და ჩაბარება მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის სრულიად უსასყიდლოდ განხორციელდება.
- ერთთვიანი წვდომა გადასახადის გარეშე: ბიზნესებს შესაძლებლობა აქვთ, QuickShipper-ის პლატფორმით 1 თვის განმავლობაში საკომისიოს გარეშე ისარგებლონ.
რა არის QuickShipper? ეს არის პლატფორმა, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს საქართველოში მოქმედ 10-მდე წამყვან საკურიერო კომპანიას.
QuickShipper ბიზნესს შესაძლებლობას აძლევს:
- შეადაროს პირობები მომენტალურად: მისამართების შეყვანის შემდეგ, შესაძლებელია ფასებისა და ხელმისაწვდომობის ნახვა რეალურ დროში, ყველა პარტნიორი კომპანიისგან.
- გამოიძახოს კურიერი მარტივად: პლატფორმაზე შესაძლებელია სასურველი კურიერის შერჩევა და სისტემა ავტომატურად გადასცემს მას შეკვეთას.
- აკონტროლოს პროცესი: ბიზნესი მიიღებს უნიკალურ tracking ბმულს მეტი გამჭვირვალობისთვის.
- ისარგებლოს ერთი ფანჯრის პრინციპით: მომხმარებელთა მხარდაჭერა და ანგარიშსწორება სრულად ცენტრალიზებულია.
შეთავაზება მოქმედებს საქართველოს ბანკის პარტნიორი ბიზნესებისთვის, რომლებსაც QuickShipper-ით ჯერ არ უსარგებლიათ: საქართველოს ბანკის იმ ბიზნეს მომხმარებლებს კი, რომლებიც QuickShipper-ის პლატფორმით უკვე სარგებლობენ, შესაძლებლობა აქვთ, საკომისიოზე 50%-იანი ფასდაკლება 1 თვის განმავლობაში გაიაქტიურონ.
შეთავაზებით სარგებლობისთვის დარეგისტრირდით ამ ბმულზე.