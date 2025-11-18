მობილბანკში იგებ – საქართველოს ბანკის გათამაშების მეორე ეტაპის გამარჯვებულები გამოვლიდნენ
საქართველოს ბანკის მობილბანკში გათამაშების მეორე ეტაპის გამარჯვებულები გამოვლინდნენ.
ნოემბერში კიდევ სამმა მომხმარებელმა მეორე ეტაპის 50 000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან ფულადი პრიზები მიიღო.
გათამაშების მესამე ეტაპი კი უკვე დაიწყო და მასში ჩართვა ნებისმიერ მსურველს შეუძლია.
ამისათვის საჭიროა ბილეთების დაგროვება, რომელსაც ძალიან მარტივი წესი აქვს:
- მობილბანკში შესვლისთანავე ერჯერადად 5 ბილეთს მიიღებ;
- თითო გადარიცხვაზე, გადახდაზე ან ნებისმიერ სხვა ტრანზაქციაზე - ერთ ბილეთს მიიღებ;
- თითო პროდუქტის გააქტიურებისას, მაგალითად ბარათის შეკვეთისას, საინვესტიციო ანგარიშის გახსნისას, ნებისმიერი დაზღვევის ან სხვა პროდუქტით სარგებლობისას, 5 ბილეთს მიიღებ;
- პოს ტერმინალის გამოყენებისას ან ონლაინ შოპინგისას ყოველ ათ ლარზე ერთი ბილეთი გროვდება;
გარდა ამისა, უკვე შესაძლებელია მეგობრების მოწვევა და მომენტალურად 50 ბილეთის მიღება.
გათამაშება ოთხი თვის განმავლობაში გრძელდება და გამარჯვებულები ყოველი თვის ბოლოს ვლინდებიან. ფინალური ეტაპი დეკემბერში გაიმართება, სადაც ნახევარი მილიონი ლარი გათამაშდება. ფინალში მონაწილეობს ყველა ეტაპზე დაგროვებული ბილეთი. თუმცა, მონაწილეობისთვის აუცილებელია დეკემბერში ერთხელ მაინც შეხვიდეთ მობილბანკში.
განაახლე ან გადმოწერე მობილბანკი, ჩაერთე გათამაშებაში დღესვე!