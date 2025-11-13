მოითხოვე უკეთესი კურსი თიბისის მობაილბანკში
თიბისის მობაილბანკში ახალი, უპრეცედენტო შესაძლებლობების ფუნქციონალი გაეშვა, რომელიც მომხმარებელს საშუალებას აძლევს, მოითხოვოს ვალუტის გადაცვლის კურსი.
თუ სწავლის თანხას იხდით საზღვარგარეთ ან ხშირად იღებთ და აგზავნით ფულად გზავნილებს, თუ უცხოურ ვალუტაში გაქვთ სესხი, მოგზაურობთ ან უბრალოდ, შოპინგი ძალიან გიყვართ - პირადი მიზნებისთვის ან პირადი საქმისთვის - მიუთითე სასურველი კურსი თიბისის მობაილბანკში, გაგზავნე მოთხოვნა და მიიღე უკეთესი კურსის შეთავაზება.
ყველაფერი ძალიან მარტივია - თუ მობაილბანკში 2500₾ ექვივალენტზე ზემოთ ვალუტის კონვერტაციას აკეთებთ, ავტომატურად გამოგიჩნდებათ ახალი ფანჯარა - მოითხოვე კურსი - სადაც საშუალება გაქვთ, მიუთითოთ თქვენთვის სასურველი კურსი. ამასთან, შეგიძლიათ ეს მოთხოვნა რამდენჯერმე გაგზავნოთ და კურსზე ივაჭროთ.
ჩვენ ვუმარტივებთ ადამიანებს ცხოვრებას, ვამარტივებთ თქვენს ყოველდღიურობას მობაილბანკის ახალი ფუნქციონალებით, რომელიც განსხვავებულ მიდგომებს აჩენს საბანკო ურთიერთობებში.
მოითხოვე უკეთესი კურსი თიბისის მობაილბანკში!