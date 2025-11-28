მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით Civitta ქალი მეწარმეებისთვის პროექტს ახორციელებს
მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით Civitta ახორციელებს პროექტს ქალი მეწარმეებისთვის, რომლის მიზანია დაეხმაროს მათ სამეწარმეო უნარების გაძლიერებაში, ბიზნეს მოდელების დახვეწასა და საკონტაქტო წრის გაფართოებაში.
შერჩეული მონაწილეები 12 კვირის განმავლობაში ჩაერთვებიან ინტერაქტიულ სემინარებსა და ინდივიდუალურ მენტორულ სესიებსში. პროექტში ჩართული მონაწილეები თეორიულ და პრაქტიკულ ცოდნას მიიღებენ ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა:
● მეწარმეობრივი აზროვნება
● პროდუქტის ვალიდაცია და ტესტირება
● ბიზნეს მოდელის შედგენა, ფინანსური დაგეგმვა და ინვესტორებთან კომუნიკაცია
ამასთანავე, პროექტი საშუალებას მოგცემთ თქვენი საბოლოო პროდუქტი დასკვნით ცერემონიაზე წარმოადგინოთ, მიიღოთ ექსპერტების მოსაზრებები და იბრძოლოთ გრანტებისა და დამატებითი ჯილდოებისთვის თქვენი ბიზნესის გასაფართოებლად.
პროგრამის სააპლიკაციო ფორმა ხელმისაწვდომია აქ. განაცხადის შეტანის ბოლო ვადა 5 დეკემბერია.
დაინტერესებული პირებისთვის ონლაინ საინფორმაციო სესია გაიმართება 1-ელ დეკემბერს, 17:00 საათზე. სესიაზე რეგისტრაცია შესაძლებელია ამ ბმულის საშუალებით.
პროექტის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ Civitta-ს ვებგვერდზე.