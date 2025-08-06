ორი ძმა და ერთი იდეა, რომელმაც ეზოების მოვლა შეცვალა – როგორ გადაიქცა ფარეხში შექმნილი პროდუქტი 100-მილიონიან ბიზნესად
ქოულთერ და ტრენტ ლუისს, კოლორადოელ ძმებსა და ახლა უკვე კომპანიის თანადამფუძნებლებს, სურდათ, რომ შეერთებული შტატების ეზოებში სიახლე შეეტანათ – და ამან 2019 წელს ინოვაციური ბალახის მოვლის ბრენდის, Sunday-ს, ამოქმედებამდე მიიყვანა.
"მაღაზიის რიგში ვიდექი და 30 ფუტის მოშორებით [ბალახის მოვლის პროდუქტების] სუნი ვიგრძენი და იმ მომენტში ვიფიქრე: რა ჯანდაბაა ეს?" – იხსენებს ქოულთერი. "ეს თითქოს სხვა ეპოქიდანაა. ცხოვრებაში ბევრი რამეა, რასაც, უბრალოდ, ისეთს ვიღებთ, როგორიც არის".
ქოულთერმა სიჯანსაღეზე ორიენტირებული ბრენდი Quinn Snacks თავის ცოლთან, კრისტი ლუისთან ერთად 2010 წელს შექმნა და ამ ბიზნესზე მუშაობისას ახლოდან დაინახა, როგორ იზრდება სხვადასხვა საოჯახო კულტურა. რამდენიმე კვირის შემდეგ, ორგანული სიმინდის ყანას რომ ესტუმრა, ისევ იმ მაღაზიაში აღმოჩნდა და დაფიქრდა, როგორ შეიძლებოდა "უკეთესი, უფრო ბუნებრივი, უსაფრთხო" პროდუქტებით ბალახის მოვლის გადახალისება.
ქოულთერი თავის ძმას, ტრენტს, შეუერთდა, რომელსაც ფინანსური სფეროს კარიერის გამოცდილება ჰქონდა, რომ ხედვა რეალურ ბიზნესად ექციათ.
თანადამფუძნებლებმა დრო არ დაკარგეს; მათ ფართომასშტაბიანი კვლევა დაიწყეს, რაც მოიცავდა 100 ადამიანის მოძებნას მთელ აშშ-ში, რომლებსაც მთელი სეზონის განმავლობაში ბალახის მოვლის პროდუქტებს უგზავნიდნენ.
ძმებმა ის ადრეული პროდუქტები თავიანთ ფარეხში გააკეთეს და მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული გამოწვევები წარმოიშვა – მაგალითად, "შოკის მომგვრელი მომენტი", როდესაც UPS-ში 100 პაკეტი მიიტანეს და უთხრეს, რომ თითოეული ყუთიდან შავი სითხე ჟონავდა – პროცესმა მათ ინოვაციაში ხელი შეუწყო.
კვლევის პროცესში თანადამფუძნებლებმა ასევე განახორციელეს სახლში ვიზიტები, ზარები და გამოკითხვები, რათა უკეთ გაეგოთ კლიენტების სურვილები და საჭიროებები. ასე გაიგეს, რომ ხალხს არა მხოლოდ უკეთესი ბალახის მოვლის პროდუქტები უნდოდა, არამედ ეზოებში მეტი რაღაცის გაკეთებაც სურდა.
"მათ უნდათ, რომ მეტი რამ გაზარდონ, – ამბობს ქოულთერი, – მათ უფრო მწვანე და მდგრადი ლანდშაფტი სურთ".
მიუხედავად იმისა, რომ ეზოების გაუმჯობესების სურვილი აშკარა იყო, ბევრ ადამიანს არ ჰქონდა საკუთარი შესაძლებლობების რწმენა.
"მომხმარებლებთან საუბრის შემდეგ გავიგეთ, რომ მათ ბევრი რამ არ იციან ამ თემაზე და რეალურად დასჭირდებათ ცოტა მეტი დახმარება, – ამბობს ტრენტი, – ამიტომ ჩვენ მხოლოდ პროდუქტს არ ვხვეწდით იმ წლის განმავლობაში, არამედ მომხმარებელთან კომუნიკაციასაც".
თანადამფუძნებლები მიხვდნენ, რომ არასწორი პრობლემის გადაჭრას ცდილობდნენ. დიახ, ხალხს სურდა, რომ ბალახის მოვლის პროდუქტებში ნაკლები პესტიციდი ყოფილიყო, მაგრამ Sunday-ს მოუწია გამოცდილების ხელახლა შექმნამ და მომხმარებლების თავდაჯერებულობის გაძლიერებამ, რომ ბრენდს რეალური გავლენა მოეხდინა.
იმის გააზრებამ, რომ Sunday ტექნოლოგიურ კომპანიად უნდა ქცეულიყო, თავდაპირველად შეაშინა თანადამფუძნებლები. ბალახის მოვლის, მავნებლების კონტროლისა და ბაღის პროდუქტებთან ერთად, კომპანიამ დაიწყო პერსონალიზებული მავნებლებისა და ბალახთან დაკავშირებული გეგმების შედგენა, რომლებიც იყენებს ტექნოლოგიას და ექსპერტი მრჩევლების დახმარებას, რათა მომხმარებლებმა ეზოები განავითარონ.
"ჩვენს მომხმარებლებს ნიადაგის ნიმუშების გამოგზავნა შეუძლიათ. ჩვენ ვაანალიზებთ თითოეული მომხმარებლის ნიადაგს. ახლა ჩვენ ყველაზე დიდი ნიადაგის მონაცემთა ბაზა გვაქვს. ეს არის სოფლის მეურნეობა იმ პატარა მასშტაბზე".
ტექნოლოგიური საჭიროებების ზრდასთან ერთად, შესაბამისი ექსპერტიზით, თანადამფუძნებლებმა გადაწყვიტეს, რომ დრო იყო Sunday-სთვის კაპიტალის მოზიდვაზე ეზრუნათ. ინვესტორებისთვის საკუთარი ისტორიის ეფექტურად მოყოლა გადამწყვეტი აღმოჩნდა და ეს ფასდაუდებელი უნარია ანტრეპრენერებისთვის ზრდის ყველა ეტაპზე.
Sunday-მ 100 მილიონ დოლარზე მეტი მოიზიდა და დღემდე მილიონზე მეტ ეზოს მოემსახურა. ბრენდის პროდუქტები ხელმისაწვდომია 5 000-ზე მეტ მაღაზიაში, მათ შორის Walmart-ში, Target-სა და Home Depot-ში.
Sunday-ს პიკური სეზონი მარტიდან მაისის შუამდეა. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთ რეგიონებშიც კი, სადაც ბალახის მოვლა მთელი წლის განმავლობაში მიმდინარეობს, ქოულთერი აღნიშნავს, რომ კვლავ "გაზაფხულის განწყობა" არსებობს, რაც გაყიდვების ზრდას უწყობს ხელს. Sunday დაბალი მოთხოვნის სეზონებს მომდევნო წლისთვის მოსამზადებლად იყენებს.
"ამჟამად Sunday მთლიანად 2026 წლისთვის შენებაზეა კონცენტრირებული. ჩვენ კვლავ ვყიდით პროდუქტს".
Sunday განაგრძობს ზრდასა და ტექნოლოგიურ განვითარებას, მათ შორის მეტი ხელოვნური ინტელექტის ინტეგრაციას. თანადამფუძნებლები მადლიერები რჩებიან იმ ერთი წლის მიმართ, რომელიც ბაზრისა და მომხმარებლების საფუძვლიან კვლევაში გაატარეს და ურჩევენ ნებისმიერ ამბიციურ მეწარმეს, იგივე გააკეთონ დიდი იდეების ბიზნესად ქცევამდე.
"ბევრი მეწარმე ძალიან სულსწრაფია; უნდათ, რომ მათი პროდუქტი ბაზარზე რაც შეიძლება სწრაფად გავიდეს, – ამბობს ტრენტი, – მაგრამ პატარა მასშტაბზე ამის გაკეთება უკეთესი გზაა, რადგან უკეთეს პროდუქტს გაუშვებ".