Orient – 75 წელი ინოვაციისა და კლასიკური სტილის შთაგონება
იაპონური მაჯის საათების ბრენდის, Orient-ის, 75 წლის იუბილე არა მხოლოდ გამოცდილების აღნიშვნა, არამედ ოსტატობის, სიზუსტისა და გამძლეობის სიმბოლოა. Orient-ის საიუბილეო მოდელები აერთიანებს მის მარადიულ კლასიკურ დიზაინს და თანამედროვე ტექნოლოგიას, რაც იდეალურად ერგება თანამედროვე ანტერპრენერის ცხოვრების სტილს: სწრაფი გადაწყვეტილებები, გონივრული ინვესტიციები და მუდმივი განვითარება.
2025 წლის ახალი კოლექციის მოდელები ზურა ხიზანიშვილმა წარმოაჩინა. მისი პროფესიონალიზმი, დახვეწილი გემოვნება და სპორტული ჟინი სრულყოფილად ასახავს ბრენდის ფილოსოფიას: სიზუსტე, გამძლეობა და პროფესიონალიზმი.
"Orient-ის საიუბილეო მოდელები წარმატების და განსაკუთრებული მომენტების პატივისცემის გამოხატულებაა" - ზურა ხიზანიშვილი.
Orient-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში - gmt4.ge-ის მაღაზიათა ქსელი.