Orient – 75 წელი ინოვაციისა და კლასიკური სტილის შთაგონება

By პარტნიორის სტატია

Opinions expressed by Entrepreneur contributors are their own.

You're reading Entrepreneur Georgia, an international franchise of Entrepreneur Media.

იაპონური მაჯის საათების ბრენდის, Orient-ის, 75 წლის იუბილე არა მხოლოდ გამოცდილების აღნიშვნა, არამედ ოსტატობის, სიზუსტისა და გამძლეობის სიმბოლოა. Orient-ის საიუბილეო მოდელები აერთიანებს მის მარადიულ კლასიკურ დიზაინს და თანამედროვე ტექნოლოგიას, რაც იდეალურად ერგება თანამედროვე ანტერპრენერის ცხოვრების სტილს: სწრაფი გადაწყვეტილებები, გონივრული ინვესტიციები და მუდმივი განვითარება.

2025 წლის ახალი კოლექციის მოდელები ზურა ხიზანიშვილმა წარმოაჩინა. მისი პროფესიონალიზმი, დახვეწილი გემოვნება და სპორტული ჟინი სრულყოფილად ასახავს ბრენდის ფილოსოფიას: სიზუსტე, გამძლეობა და პროფესიონალიზმი.

"Orient-ის საიუბილეო მოდელები წარმატების და განსაკუთრებული მომენტების პატივისცემის გამოხატულებაა" - ზურა ხიზანიშვილი.

Orient-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში - gmt4.ge-ის მაღაზიათა ქსელი.

ყველაზე პოპულარული

იხილეთ ყველა
By პარტნიორის სტატია
By პარტნიორის სტატია
By პარტნიორის სტატია
By პარტნიორის სტატია
By პარტნიორის სტატია
ინდუსტრიული ტრენდები

EdVizio — საერთაშორისო განათლების მრჩეველი საკონსულტაციო კომპანია

პროფესიონალური და სანდო მხარდაჭერა საზღვარგარეთ სწავლის მსურველებისთვის