ქოჩორას სენდვიჩი დროში - პირველი ქართული კოლაბორაცია, რომელმაც მენიუში სახელობითი პროდუქტი შემოიტანა
თბილისში ახალი კოლაბორაციული ტალღაა - "დრო" და Kochora ერთად ქმნიან სენდვიჩს, რომელიც საქართველოში პირველად იქცა ბრენდირებულ, სახელობით პროდუქტად.
პროდუქტი უკვე ხელმისაწვდომია "დროს" ყველა ფილიალში და პირველივე დღიდან სარგებლობს სტუმრების მხრიდან ინტერესით - განსაკუთრებით ბავშვებსა და ახალგაზრდებში.
Kochora-სთვის დამახასიათებელი, გულწრფელი ხელწერა და "დროს" თანამედროვე, მსუბუქი ენერგია ერთ პროდქტში გაერთიანდა, რის შედეგადაც შეიქმნა სენდვიჩი, რომელიც წარმოადგენს სრულიად ახალ გამოცდილებას.
ახალი კოლაბორაცია არა მხოლოდ მენიუს სიახლეა - ეს არის ნაბიჯი, რომელიც ადგილობრივ კვების ბრენდებს ახალ საფეხურზე აიყვანს. თუ გინდა გემო, რომელიც ახალ ისტორიას იწყებს, სცადე დღესვე და გახდი ამ თავგადასავალის ნაწილი.