ქოჩორას სენდვიჩი დროში - პირველი ქართული კოლაბორაცია, რომელმაც მენიუში სახელობითი პროდუქტი შემოიტანა

By მარიამ ქობალია

Opinions expressed by Entrepreneur contributors are their own.

You're reading Entrepreneur Georgia, an international franchise of Entrepreneur Media.

თბილისში ახალი კოლაბორაციული ტალღაა - "დრო" და Kochora ერთად ქმნიან სენდვიჩს, რომელიც საქართველოში პირველად იქცა ბრენდირებულ, სახელობით პროდუქტად.

პროდუქტი უკვე ხელმისაწვდომია "დროს" ყველა ფილიალში და პირველივე დღიდან სარგებლობს სტუმრების მხრიდან ინტერესით - განსაკუთრებით ბავშვებსა და ახალგაზრდებში.

Kochora-სთვის დამახასიათებელი, გულწრფელი ხელწერა და "დროს" თანამედროვე, მსუბუქი ენერგია ერთ პროდქტში გაერთიანდა, რის შედეგადაც შეიქმნა სენდვიჩი, რომელიც წარმოადგენს სრულიად ახალ გამოცდილებას.

ახალი კოლაბორაცია არა მხოლოდ მენიუს სიახლეა - ეს არის ნაბიჯი, რომელიც ადგილობრივ კვების ბრენდებს ახალ საფეხურზე აიყვანს. თუ გინდა გემო, რომელიც ახალ ისტორიას იწყებს, სცადე დღესვე და გახდი ამ თავგადასავალის ნაწილი.

ყველაზე პოპულარული

იხილეთ ყველა
By პარტნიორის სტატია
By პარტნიორის სტატია
By პარტნიორის სტატია
By ანო ტვილდიანი
By პარტნიორის სტატია
By ნინო იმერლიშვილი