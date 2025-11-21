ქუთაისში ინტელექტუალური ჩემპიონატი "ინტელექტიადა" გაიმართა - პროექტის მხარდამჭერია საქართველოს ბანკი
საქართველოს ბანკი, როგორც განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი, მოსწავლეებისთვის შემეცნებისა და განვითარების შესაძლებლობების შექმნას განაგრძობს.
სწორედ ამ მიზნით, ინტელექტუალური ჩემპიონატის - "ინტელექტიადას" მხარდამჭერია. პროექტი ნოვატორთა აუდიტორიის ორგანიზებით ქუთაისში იმართება.
წელს, შემოდგომის სეზონის ფარგლებში, ჩემპიონატში მონაწილეობა იმერეთის საჯარო და კერძო სკოლის III-XII კლასის 700-ზე მეტმა მოსწავლემ მიიღო.
მონაწილეები ოთხი ასაკობრივი კატეგორიის მიხედვით გუნდებად დაიყვნენ და ორი დღის განმავლობაში ერთმანეთს ზოგადი განათლების კითხვებზე პასუხის გაცემაში ეჯიბრებოდნენ.
ინტელექტუალური ჩემპიონატი "ინტელექტიადა" წელიწადში ორჯერ იმართება და მიზნად ისახავს, ხელი შეუწყოს ახალგაზრდებში ინტელექტუალური თამაშების პოპულარიზაციას, გუნდური მუშაობის უნარების ჩამოყალიბებას, სხარტი და ანალიტიკური აზროვნების განვითარებას, ზოგადი განათლების ხელშეწყობას.
ინფორმაციისთვის, საქართველოს ბანკის, როგორც განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკის CSR მიმართულებისთვის უკვე 5 წელზე მეტია განათლება პრიორიტეტია. სწორედ ამიტომ, 40-ზე მეტ საგანმანათლებლო პროექტს ახორციელებს და უჭერს მხარს, რითაც 500 000-ზე მეტი მოსწავლისთვის, სტუდენტისა და ახალგაზრდა პროფესიონალისთვის ქმნის განათლების შესაძლებლობას. ბანკის CSR მიმართულების პორტფელი მოიცავს ისეთ საგანმანათლებლო პროექტებს, როგორებიც არის: საქართველოს ბანკის სტიპენდიები; გიორგი ჩახავას სახელობის სტიპენდია; დიდ ბრიტანეთში, აშშ-სა და გერმანიაში სწავლის სრული დაფინანსება; იდეათეკები - საქართველოს ბანკის ბიბლიოთეკების პროექტი; საქართველოს ბანკისა და კომაროვის ერთობლივი პროექტი - STEM სკოლა; საქართველოს ბანკის ოლიმპიადები მოსწავლეებისთვის: STEM ოლიმპიადა, ეკონომიკის ოლიმპიადა, Kings-ის ფინანსური განათლების ოლიმპიადა, ევერესტი. ამასთან, საჯარო მეტყველების კონკურსი, და სხვა.
საქართველოს ბანკის მიერ განხორციელებული საგანმანათლებლო პროექტების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ ვებგვერდს ganatleba.bog.ge