რატომ არის 24/7 მყისიერი გადარიცხვები გარდამტეხი საფეხური ბანკებისთვის
დღევანდელ სწრაფად ცვალებად ციფრულ სამყაროში მომხმარებლები ყველაფერს მყისიერად ელიან: იქნება ეს საკვების მიტანა, ტაქსის გამოძახება, ონლაინშეკვეთის დადასტურება თუ გადაუდებელი გადახდის განხორციელება. ფინანსური სერვისები, კერძოდ კი ბანკები, გამონაკლისი აღარ არის. მიუხედავად ამისა, საქართველოში საბანკო გადარიცხვების დიდი ნაწილი ჯერ კიდევ აწყდება შეფერხებებს, განსაკუთრებით საღამოს საათებში, შაბათ-კვირას ან დღესასწაულებზე. ეს ქმნის სირთულეს როგორც ფიზიკური პირებისთვის, ასევე მცირე ბიზნესებისთვის, რომლებსაც თანხები გადაუდებელ მომენტებში ესაჭიროებათ.
ამ პრობლემას აგვარებს Keepz-ის მყისიერი გადარიცხვების სერვისი, რომელიც უზრუნველყოფს IBAN-იდან IBAN-ზე გადარიცხვებს 24/7 რეჟიმში, წამებში. ბანკინგში ეს არ უნდა იყოს ფუფუნება, არამედ საბაზისო სერვისი. Keepz-ის სერვისით თანხის გაგზავნა ისეთივე სწრაფი და მარტივია, როგორც სმს-ის ან იმეილის გაგზავნა. მალე ეს გახდება საბაზისო სერვისი, რომლის გარეშეც ბანკებს მომხმარებლის შენარჩუნება გაუჭირდებათ.
რატომ ირჩევენ ბანკები მყისიერ გადარიცხვებს
Keepz-ის დანერგვის მთავარი მიზანი არის მომხმარებლისთვის ფინანსური ბარიერების მოხსნა და თანხების მუდმივი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.
"ჩვენი მთავარი მიზანი იყო გადამწყვეტი პრობლემის გადაჭრა: მომხმარებლებს შესაძლებლობა მისცემოდათ, საქართველოს ბანკებს შორის თანხის გადარიცხვა ნებისმიერ დროს, მათ შორის შაბათ-კვირას და არასამუშაო საათებში", – აღნიშნავენ სილქ ბანკში.
ბანკებისთვის ეს ნიშნავს გაძლიერებულ მომხმარებელთა ლოიალურობას და ინოვაციურობის იმიჯს.
ოპერაციული უპირატესობები
მყისიერი გადარიცხვები არა მხოლოდ მომხმარებლის კმაყოფილებას ზრდის, არამედ ბანკებს სთავაზობს მნიშვნელოვან ოპერაციულ სარგებელს:
- უფრო სწრაფი ანგარიშსწორება: ტრანზაქციები წამებში სრულდება.
- შეცდომების შემცირება: 50%-ით ნაკლები რეკონსილაციის შეცდომა.
- დაბალი საოპერაციო ხარჯები: აღარ არის საჭირო დაგვიანებული ტრანზაქციების მართვა.
- მასშტაბურობა: მაღალი მოცულობის დამუშავება სირთულეების გარეშე.
"მარტივმა და სწრაფმა გადარიცხვებმა ანგარიშსწორების დრო 24 საათიდან წამებამდე შეამცირა. შედეგად, ჩვენს სისტემებს შეუძლიათ მაღალი მოცულობის დამუშავება 50%-ით ნაკლები შეცდომით", – სიახლეს ხაზს უსვამენ სილქ ბანკში.
ინტეგრაციის სიმარტივე
ბანკების ერთ-ერთი მთავარი შიში ახალი სისტემების დანერგვისას არის ინტეგრაციის სირთულე. Keepz ამ პრობლემას აგვარებს, რადგან სისტემის დანერგვა მარტივად, მინიმალური ნაბიჯებით ხდება და იგი სწრაფად დაუკავშირდება არსებულ სერვისებს, მხოლოდ 1 თვეში. ხოლო Keepz-ის Alta Software-თან პარტნიორობა უზრუნველყოფს სერვისების გააქტიურებას მხოლო 2-3 დღეში.
"ინტეგრაცია მხოლოდ ექვს კვირაში დასრულდა. Keepz-მა უზრუნველყო ყველაფერი ტექნიკური და რეგულატორული მოთხოვნების თვალსაზრისით", – აღნიშნავს სილქ ბანკი.
Keepz: ცვლილების შემომტანი ბაზარზე
წარსულში ბანკებს საკუთარი სისტემების შესაქმნელად წლები სჭირდებოდათ, რაც ხშირად მაღალი ხარჯებითა და დაბალი ეფექტიანობით სრულდებოდა.
Keepz ამ სტანდარტს ცვლის. მზა, რეალურად გამოცდილი პლატფორმის შეთავაზებით, ბანკებს შეუძლიათ სწრაფად მოახდინონ მოდერნიზება, ზედმეტი ხარჯების თავიდან აცილება და მომხმარებელზე ფოკუსირება.
ბანკინგის მომავალი იწყება დღეს
მყისიერი გადარიცხვები აღარ არის "სასიამოვნო დამატება". ეს არის ახალი საბაზისო სტანდარტი. ბანკები, რომლებიც Keepz-ის სერვისს დანერგავენ, ლიდერებად იქცევიან საქართველოს ციფრულ გადახდების ეკოსისტემაში, ხოლო ვინც დააგვიანებს, ჩამორჩენის რისკის წინაშე დგანან.