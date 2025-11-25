RenewReach – კომპანია, რომელიც ეხმარება ბიზნესებს სისწრაფისა და ეფექტიანობის გაზრდაში აგენტური AI-ს დახმარებით
RenewReach არის კომპანია, რომლის მთავარი მიზანია ხელოვნური ინტელექტის დანერგვა ბიზნესებში იმისთვის, რომ ყველა ბიზნესი გახდეს მაქსიმალურად სწრაფი და ეფექტიანი.
RenewReach-ის დამფუძნებლისა და დირექტორის, აკაკი ბარდაძის თქმით, თავდაპირველად კომპანია შექმნა როგორც ციფრულო რეკლამების სააგენტო. თავიდან დღეში სულ რამდენიმე ადამიანი იწერებოდა, მაგრამ ნელ-ნელა რაოდენობამ იმატა და დაახლოებით 3-4 თვის შემდეგ, დღეში 100-ზე მეტ კონტაქტს გადააჭარბა.
"იქიდან გამომდინარე, რომ ზედმეტად გადავიღალე ამდენ ადამიანთან საუბრით, გადავწყვიტე რაიმე გზა მომეძებნა და ცოტათი მაინც შემემსუბუქებინა ეს დატვირთვა. ვიფიქრე, დამეყენებინა ჩატბოტი, რომელიც მომხმარებლებს უპასუხებდა კითხვებზე მესენჯერსა და ინსტაგრამზე. ინტერნეტში რამდენიმედღიანი უშედეგო ძიების შემდეგ აღმოვაჩინე, რომ არანაირი ინფორმაცია არ იყო (იმ პერიოდისთვის), თუ როგორ შეიძლებოდა ამის გაკეთება, ამიტომ მინიმალური პროგრამირების გამოცდილებით, საკუთარი ძალებით დავიწყე ამის შექმნაზე მუშაობა", – ამბობს აკაკი ბარდაძე.
თავიდან თვე-ნახევარი დასჭირდა იმისთვის, რომ შეექმნა ჩატბოტი, რომელიც ამუშავდა და დიდ დროს ზოგავდა, მაგრამ მაინც უწევდა აბსოლუტურად ყველა ჩატის გადამოწმება დატოვებული ნომრების ამოსაკრეფად, რის შემდეგაც დაიწყო მუშაობა ახალ სისტემაზე. საბოლოოდ შექმნა აგენტური AI, რომელიც არა მხოლოდ ჩატბოტი, არამედ თანამშრომელია, რომელსაც ნებისმიერი ციფრული დავალების შესრულება შეუძლია წინასწარ გაწერილი პარამეტრებით.
"დღეს ასეთ აგენტებს ვიყენებთ ბევრ სხვადასხვა კომპანიაში, სხვადასხვა სექტორში, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ დავალება უმოკლეს დროსა და მაქსიმალური სიზუსტით შესრულდეს. ასევე ვმუშაობ ახალ სისტემაზე, რომელიც უკვე არა ტექსტური, არამედ ხმოვანი კომუნიკაციითაც იქნება ხელმისაწვდომი, სატელოფონო გაყიდვები, რესეფშენი და მსგავსი სხვა", – აღნიშნა მან.
აკაკი ბარდაძემ ბიზნესი ყოველგვარი დაფინანსებისა და ინვესტორების გარეშე დაიწყო. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ხელოვნურ ინტელექტს ბევრი ემტერება, ბევრი სკეპტიკურად უყურებს, ბევრისთვის ის, უბრალოდ, გაძლიერებული გუგლია, როგორც საძიებო სისტემა. არსებობს ადამიანების 0,1%, რომელიც მის უსასრულო შესაძლებლობებს ხედავს – მისი ბიზნესი სწორედ ასეთი მომხმარებლებისთვისაა.
"ყველაფერი მარტომ დავიწყე და ყველაფერს თავად ვაკეთებდი. შემდეგ მივხვდი, რომ ყველაზე დიდი გამოწვევა იყო ბიზნესის დელეგირება და სისტემატიზაცია. როდესაც ყველაფერს თავად აკეთებ, თითქოს გგონია, რომ სხვა შენსავით კარგად ვერ გააკეთებს, მაგრამ ზრდა სწორედ მაშინ იწყება, როცა საკუთარი დროით აღარ ხარ ლიმიტირებული. ეს იყო ყველაზე რთული ეტაპი – საკუთარ თავზე დამოკიდებულებისგან გადასვლა გუნდურ ძალაზე. დღეს ზუსტად ვიცი, რომ წარმატება იქ ჩნდება, სადაც ნდობა და პასუხისმგებლობა ერთმანეთს ხვდება", – ამბობს RenewReach-ის დამფუძნებელი.
აკაკი ბარდაძე ამბობს, რომ ინსპირაციას აძლევს განვითარება – როგორც პირადი, ისე ფინანსური. უყვარს, როდესაც საკუთარი შრომა რეალურ შედეგში გარდაიქმნება, როდესაც უყურებს, როგორ იზრდება ბიზნესი და ძლიერდება გუნდი, რასთან ერთადაც მნიშვნელობას იძენს იდეა, რომელიც ოდესღაც, უბრალოდ, ჩანაფიქრს წარმოადგენდა.
"ჩემთვის პროგრესი ყოველთვის იყო მთავარი მამოძრავებელი – არ აქვს მნიშვნელობა, ეს შემოსავლის ზრდა იქნება, ახალი პარტნიორობა თუ უკეთესი სისტემის შექმნა. ვგრძნობ, რომ სწორედ ეს შეუჩერებელი სურვილი – ყველაფერი უფრო ეფექტიანად, უფრო სწრაფად და უფრო ხარისხიანად გავაკეთო – მაძლევს ძალას, ყოველდღე ვიმუშაო ახალი მიზნების მისაღწევად. ბოლოს და ბოლოს, ჩემთვის ინსპირაცია არის შედეგი – ის შეგრძნება, როდესაც ამჩნევ, რომ შენი იდეები და შრომა რეალურად ქმნის რაღაც ისეთს, რაც ცვლის გარემოს შენ გარშემო", – აღნიშნავს ის.
კომპანიის დამფუძნებლის თქმით, მომდევნო ერთ წლის განმავლობაში მათი მთავარი მიზანი RenewReach-ის სრულად სტრუქტურირებულ და მასშტაბირებად კომპანიად გადაქცევაა, სადაც პროცესი ავტომატიზებულია და თითოეულ სერვისს საკუთარი გუნდი მართავს.
"ვგეგმავთ საერთაშორისო ბაზარზე გასვლას, პირველ რიგში, ამერიკულ და შემდეგ ევროპულ ბაზარზე, განსაკუთრებით კი AI-ავტომატიზაციის მიმართულებით. ვაშენებთ ბრენდს, რომელიც ტექნოლოგიასა და კრეატივს აერთიანებს და რომელიც საქართველოდან შექმნილი გლობალური წარმატების ისტორიად იქცევა", – ამბობს აკაკი ბარდაძე, RenewReach-ის დამფუძნებელი და დირექტორი.