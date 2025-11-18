Roamingo-ს და ახალი თიბისი ბარათის ერთობლივი შეთავაზება
თიბისი და Roamingo დამეგობრდნენ - პარტნიორობის ფარგლებში, კომპანიები მოგზაურობის მოყვარულებისთვის მრავალფეროვანი შეთავაზებების მომზადებას გეგმავენ, რომლითაც ახალი თიბისი ბარათის და ერთგული საკრედიტო ბარათის მფლობელები ისარგებლებენ. აქამდე, სამოგზაურო ინტერნეტის შეთავაზებები, მხოლოდ პრემიუმ ბარათებზე იყო ხელმისაწვდომი.
პირველი ერთობლივი შეთავაზება 31 დეკემბრის ჩათვლით გაგრძელდება- ახალი თიბისი ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით Roamingo-ს პაკეტების შეძენისას მომხმარებლებს, პლატფორმის ბალანსზე, გადახდილი თანხის 15% მომენტალურად დაუბრუნდებათ.
შეთავაზება ვრცელდება Roamingo-ს ყველა პაკეტზე და მომხმარებლებს ქეშბექი (აქციის პერიოდში) ულიმიტოდ, ნებისმიერ ტრანზაქციაზე დაუბრუნდებათ.
შეთავაზებით სარგებლობისთვის, დაამატეთ ბარათი Roamingo-ს აპლიკაციაში და გადაიხადეთ თიბისის გადახდის არხით. შეთავაზება მოქმედებს Apple Pay და Google Pay გადახდებზეც.
