როგორ ცვლის NB Tower სამშენებლო ბიზნესს საქართველოში: მიწის ნაკვეთის მოძიებიდან ბინების რეალიზაციამდე
საქართველოს უძრავი ქონების სექტორი ბოლო ათწლეულის განმავლობაში უპრეცედენტო ზრდასა და ტრანსფორმაციას განიცდის, რაც განპირობებულია როგორც შიდა, ისე საერთაშორისო ინვესტიციების მოზიდვითა და ურბანული განვითარების მზარდი მოთხოვნით.
მიუხედავად ამ დინამიკური პროგრესისა, დეველოპერული კომპანიები კვლავ აწყდებიან მრავალმხრივ და კომპლექსურ გამოწვევებს, რომლებიც პროექტების ეფექტურ და დროულ განხორციელებას მნიშვნელოვნად აფერხებს.
დეველოპერული სექტორის უმთავრეს გამოწვევებს შორის ყველაზე კრიტიკული ეტაპია ოპტიმალური სამშენებლო ლოკაციის მოძიება. ამას ემატება თანამედროვე ბაზრის მოთხოვნა, რომ პროექტები იყოს არა მხოლოდ ესთეტიკური, არამედ ენერგოეფექტური, მდგრადი და ფუნქციურად ოპტიმიზებული, რაც მოითხოვს ინოვაციური საპროექტო გადაწყვეტების ადგილობრივ რეგულაციებთან ინტეგრირებას.
"წარმატებით განხორციელებისთვის აუცილებელია ეფექტური კომუნიკაცია ყველა დაინტერესებულ მხარესთან – ადგილობრივ მოსახლეობასთან, მუნიციპალიტეტსა და ინვესტორებთან, რადგან მოსახლეობასთან შეთანხმება, განსაკუთრებით ჩანაცვლების პროექტებში, ხშირად კომპლექსური და ხანგრძლივია.
სწორედ ამგვარი სირთულეებისა და პროცესების ინტეგრირებული მართვის, ოპტიმიზაციისა და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფის აუცილებლობა გახდა NB Tower-ის შექმნის საფუძველი", – ნონა ბახტაძე, NB Tower-ის აღმასრულებელი დირექტორი.
როგორც ნონა აღნიშნავს, კომპანია მიზნად ისახავს უზრუნველყოს სრული ციკლის დეველოპერული მომსახურება, რომელიც ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ გამოწვევას ერთიან, პროფესიონალურ პლატფორმაზე მოაქცევს, რითაც რადიკალურად გააუმჯობესებს პროექტის განხორციელების ხარისხს, ვადებსა და ინვესტორისთვის მიღებულ სარგებელს, რაც NB Tower-ს აქცევს სანდო პარტნიორად ქართულ უძრავი ქონების ბაზარზე.
NB Tower-ის სერვისების სრული ციკლი დეველოპერული პროექტების მაქსიმალურ ეფექტიანობასა და მინიმალურ რისკს უზრუნველყოფს. კომპანია, რომელიც 2021 წლიდან პარტნიორობს სამშენებლო კომპანიებთან მთელი საქართველოს მასშტაბით (მათ შორის თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, რაჭაში, რუსთავში, გორსა და გარდაბანში), მრავალლოკაციურ გამოცდილებაზე დაფუძნებულ პროფესიონალურ მიდგომასა და პროექტის სრულმასშტაბიან მენეჯმენტს სთავაზობს.
როგორ გეგმავს კომპანია პროექტს და რას მოიცავს ოპერაციული საწყისები?
პროექტის წარმატება იწყება სწორი ანალიზითა და ნებართვების მოპოვებით. ეს ეტაპი მოიცავს მიწის მოძიებასა და საინვესტიციო პოტენციალის შეფასებას ბაზრის დეტალური ანალიზის საფუძველზე, რასაც ემატება უკვე დამტკიცებული პროექტების მოძიება და მათი ეფექტური განხორციელების სტრატეგიის შემუშავება.
კრიტიკულად აუცილებელ ნაწილს წარმოადგენს მოსახლეობასთან მოლაპარაკების პროცესის მართვა ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში და ახალი კორპუსის მშენებლობის მხარდაჭერა. პარალელურად, უზრუნველყოფილია სრული არქიტექტურული მომსახურება – პროექტირება, დიზაინი, ვიზუალური კონცეფციის შექმნა.
ასევე, ამ ეტაპზე ხდება პარტნიორი კომპანიების შერჩევა (სამშენებლო, ტექნიკური და მომსახურების) ხარისხის, ფასისა და გამოცდილების კრიტერიუმების მკაცრი დაცვით, ხოლო პროექტის საწყისი ვიზუალური იდენტობის შესაქმნელად გამოიყენება დიზაინერის მომსახურება ინტერიერისა და ექსტერიერის ვიზუალური კონცეფციის ბრენდის სტანდარტების შექმნით.
როგორ მიმდინარეობს ფინანსური და იურიდიული პროცესების მართვა და რას გულისხმობს პროფესიონალი გუნდის მხარდაჭერა?
პროექტის უწყვეტი და უსაფრთხო ფუნქციონირებისთვის აუცილებელია მყარი იურიდიული და ფინანსური ბაზა. იურიდიული მომსახურება მოიცავს სამართლებრივ კონსულტაციებს, ხელშეკრულებების მომზადებასა და პროექტის იურიდიული უსაფრთხოების გარანტირებას.
ბუღალტრული მომსახურება უზრუნველყოფს ფინანსურ კონტროლს, ანგარიშგებას, ბიუჯეტის მართვასა და გაყიდულ ბინებზე გადახდის უწყვეტი პროცესის მონიტორინგს. ამას ემატება ადამიანური რესურსების უზრუნველყოფა, რაც მოიცავს კვალიფიციური გუნდის შერჩევას, ტრენინგებს და ოპერაციულ მხარდაჭერას მრავალლოკაციური გამოცდილების ეფექტიანად სამართავად.
რა მნიშვნელობა აქვს მარკეტინგს, ბრენდინგსა და რეალიზაციას იმისთვის, რომ გაყიდვების პროცესი ეფექტიანად წარიმართოს?
გაყიდვების მაქსიმალური ეფექტიანობის მისაღწევად აუცილებელია კონკურენტული ბრენდინგისა და მარკეტინგის სტრატეგია. ამ მიმართულებით სერვისები მოიცავს ბაზრის ანალიტიკასა და სწორი ფასების განსაზღვრას. კომპანია უზრუნველყოფს ბრენდინგს, პიარსა და მარკეტინგს (სარეკლამო კამპანიები, მედიააქტივობები, სოციალური გვერდების მართვა), რაც მიმართულია პროექტისა და პარტნიორი კომპანიების ბრენდის გაძლიერებასა და გაყიდვების მხარდაჭერაზე. დასკვნითი ეტაპია – ბინებისა და კომერციული ფართების რეალიზაცია – რომელიც მოიცავს ორგანიზებული გაყიდვების პროცესის მართვას, მყიდველებთან კომუნიკაციას, ასევე კომერციული ფართების გაყიდვასა და გაქირავებას.
გაყიდვების პროცესის დასრულების შემდეგ როგორ მიმდინარეობს რეალიზაციის მონიტორინგი და ფინანსური მართვა?
გაყიდვის პროცესის დასრულების შემდეგ კრიტიკულად მნიშვნელოვანია გრძელვადიანი ფინანსური სტაბილურობისა და პროცესის სრულყოფის უზრუნველყოფა. ამისთვის კომპანია ახორციელებს გაყიდულ ბინებზე მონიტორინგს და გადახდის უწყვეტი პროცესის მართვას, რაც ინვესტორს აძლევს სრულ გარანტიას ფულადი ნაკადების ზუსტად კონტროლზე. ეს ფინანსური კონტროლი და ანგარიშგება გრძელდება პროექტის სრულ დაფინანსებამდე, რითაც უზრუნველყოფილია ბიუჯეტის ეფექტიანი მართვა და ნებისმიერი ფინანსური გადახრის მყისიერი იდენტიფიცირება. ეს ეტაპი ავსებს სერვისების ციკლს, რაც ადასტურებს NB Tower-ის მიდგომას პროექტისადმი, როგორც გრძელვადიანი და სრულყოფილი პარტნიორობისადმი.
რა როლი აქვს NB Tower-ს ქართულ დეველოპერულ ბიზნესში და როგორ ამკვიდრებს უმაღლეს სტანდარტებს?
NB Tower ცვლის სამშენებლო ბიზნესს საქართველოში. კომპანია ამას ახერხებს სრული ციკლის, ინტეგრირებული მენეჯმენტის დანერგვითა და უნიკალური ადაპტირების დახმარებით, რაც უზრუნველყოფს იმ კომპლექსური გამოწვევების აღმოფხვრას, რომლებიც დაკავშირებულია რისკებთან.
ის აერთიანებს ყველა კრიტიკულ ეტაპს ერთ ცენტრალიზებულ და სანდო პლატფორმაზე. ეს მიდგომა უზრუნველყოფს პროცესების ოპტიმიზაციას, ვადების შემცირებასა და სრულ გამჭვირვალობას, რითაც მკვეთრად ამცირებს ინვესტორის რისკებს.
მრავალლოკაციური გამოცდილების გამოყენებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით, NB Tower ამკვიდრებს პროფესიონალიზმისა და მაღალი ხარისხის ახალ სტანდარტს, რითაც სამშენებლო პროექტებს აქცევს სტრატეგიულად, სანდო და ეფექტურ საინვესტიციო პროდუქტებად.