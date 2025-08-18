"საბა" 2025-ის ფინალისტები ნომინაციაში "საუკეთესო ქართული თარგმანი" ცნობილია
Opinions expressed by Entrepreneur contributors are their own.
You're reading Entrepreneur Georgia, an international franchise of Entrepreneur Media.
ლიტერატურული პრემია "საბას" ჟიურიმ "საუკეთესო ქართული თარგმანის" ფინალისტები დაასახელა. 81 საკონკურსო წიგნიდან 10 ფინალისტი გამოვლინდა.
2025 წელს საუკეთესო წიგნებსა და ავტორებს ჟიური 9 ნომინაციაში გამოავლენს. ფინალისტების სია უკვე ცნობილია 8 ნომინაციაში, ხოლო "ლიტერატურის განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის" ნომინაციის გამარჯვებული, ტრადიციულად, სხვა გამარჯვებულების გამოვლენის პარალელურად გახდება ცნობილი.
ლიტერატურული პრემია "საბას" 2025 წლის "საუკეთესო ქართული თარგმანის" ფინალისტები არიან:
- მაია ბადრიძე | მაქს ვებერის "პროტესტანტული ეთიკა და კაპიტალისტური სულისკვეთება" (დიოგენე)
- კატია ვოლტერსი | ოლგა ტოკარჩუკის "ემპუსების ნადიმი" (ინტელექტი)
- ანი კოპალიანი | ადამ მიცკევიჩის "ჯიადი" (ინტელექტი)
- გიორგი მაჭარაშვილი | ჯოზეფ კემპბელის "ათასსახოვანი გმირი" (პალიტრა L)
- გვანცა ფოფხაძე | ლუციუს ანეუს სენეკას "მორალური წერილები ლუკილიუსს" (დიოგენე)
- ოქტაი ქაზუმოვი | გიუნელ მოვლუდის "ბანაკი" (სულაკაურის გამომცემლობა)
- ქარდა ქარდუხი | ედგარ ლი მასტერსის "სფუნ რივერის ანთოლოგია" (ინტელექტი)
- მანანა ღარიბაშვილი | პუბლიუს ოვიდიუს ნაზონის "ხმა ტომისიდან" (არტანუჯი)
- ბაჩანა ჩაბრაძე | ანტონენ არტოს "თეატრი და მისი ორეული" (თანამედროვე თეატრალური ხელოვნების განვითარების ცენტრი)
- ზაზა ჭილაძე | კორმაკ მაკართის "გზა" (სულაკაურის გამომცემლობა)
"საბა" თიბისიმ და პოეტმა რატი ამაღლობელმა 2002 წელს დააფუძნეს. უკვე წლებია ის ყველაზე ავტორიტეტული პრემიაა ლიტერატურის დარგში. დაარსების დღიდან 100-მდე მწერალმა და ლიტერატორმა 5000-ზე მეტი წიგნი განიხილა, 200-ზე პრემია გაიცა და 150-ზე მეტი ავტორი დაჯილდოვდა.