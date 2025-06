საერთაშორისო კონკურსში - SAGE Georgia 2025, რომელშიც საქართველო პირველად მონაწილეობს, ფინალისტები გამოვლინდნენ By პარტნიორის სტატია Jun 18, 2025 Share Copy

Opinions expressed by Entrepreneur contributors are their own.

You're reading Entrepreneur Georgia, an international franchise of Entrepreneur Media.