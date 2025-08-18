საქართველოს ბანკის საზაფხულო შეთავაზებები მოსწავლეებისა და სტუდენტებისთვის
საქართველოს ბანკმა ზაფხულის სეზონზე Student Card-ისა და sCool Card-ის მფლობელებისთვის სპეციალური შეთავაზებები მოამზადა. მოსწავლეებსა და სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ, აგვისტოს ბოლომდე კვების ობიექტებსა და გასართობი სივრცეებში ფასდაკლებებითა და ქეშბექით ისარგებლონ, ასევე "სქულები" დააგროვონ. შეთავაზებების სია კი ასეთია:
კვების ობიექტები
30%-იანი ფასდაკლება Helmetarium-ში sCool Card-ის მფლობელებისთვის. Helmetarium კაფე-ბარი დრაივია, სადაც ბურგერების დაგემოვნებაა შესაძლებელი;
35%-იანი ფასდაკლება Luna Pizza Bar-ში ნებისმიერი პიცის შეძენისას Student Card-ისა და sCool Card-ის მფლობელებისთვის;
35%-იანი ქეშბექი Amai-ში Student Card და sCool Card-ის მფლობელებისთვის. Amai-ში ჰაეროვანი იაპონური კასტელას ნამცხვრების დაგემოვნებაა შესაძლებელი;
30% ქეშბექი Book Cafe Biblusi-ში Student Card-ისა და sCool Card-ის მფლობელებისთვის. Book Cafe Biblusi-ში საინტერესო წიგნები და გემრიელი კერძები გელოდებთ;
20% ქეშბექი Posh Nosh-ში (მაქსიმუმ 30 ლარი) sCool Card-ის მფლობელებისთვის. "პოშ-ნოში" სწრაფი კვების მოყვარულებს მრავალფეროვან მენიუს სთავაზობს;
20% ქეშბექი Taiko-ში (მაქსიმუმ 30 ლარი) sCool Card-ის მფლობელებისთვის. Taiko რესტორანია აზიური სამზარეულოს მოყვარულთათვის;
ყოველ სამშაბათსა და შაბათს, Student Card-ისა და sCool Card-ის მფლობელები Cinammon-ში 30% ქეშბექს მიიღებენ. Cinammon კაფეა, სადაც დარიჩინის ახლადგამომცხვარი ფუნთუშებს დააგემოვნებთ;
Meama Collect-ში 20% ქეშბექი Student და sCool Card-ის მფლობელებისთვის;
ყოველ პარასკევს და შაბათს, sCool Card-ის მფლობელები თოლიას ობიქტებში 20% ქეშბექს მიიღებენ (მაქსიმუმ 20 ლარს ჯამურად).
ქეშბექით სარგებლობისთვის აუცილებელია შეთავაზების გააქტიურება sCoolApp-ში და საქართველოს ბანკის ტერმინალით გადახდა.
31 აგვისტოს ჩათვლით ჩათვლით Student და sCool Card-ის მფლობელები Food & Market-ში ჩიზბურგერის შეძენისას მეორეს საჩუქრად მიიღებენ.
2 ივლისიდან 31 აგვისტომდე Student Card-ისა და sCool Card-ის მფლობელები Ominusha-ში ნებისმიერ სახის რამენს 1+1 აქციით შეიძენენ.
გასართობი ობიექტები
31 აგვისტოს ჩათვლით, Student და sCool Card-ის მფლობელები მთაწმინდის პარკში ექსტრემალური ატრაქციონებით 7-ჯერ სარგებლობას 30 ლარად შეძლებენ.
სქულების შეთავაზებები sCoolCard-ის მფლობელებისთვის
- 5-ჯერ მეტი სქულა: Dunkin'-ში, Wendy's-ში და Subway-ში;
- 40% ფასდაკლება სქულებით გადახდისას: Dunkin'-ში, Subway-ში, პენდანტში, Big Sam-ში, Altersocks-ში, სულაკაურის გამომცემლობის წიგნის მაღაზიებში, Mugsy's Burger-ში;
- 30% ფასდაკლება სქულებით გადახდისას Wendy's-ში.
შეთავაზებებით სარგებლობისთვის აუცილებელია საქართველოს ბანკის ტერმინალით გადახდა.
თუ არ გაქვს Student Card, გადადი ბმულზე და შეუკვეთე მომენტალურად: https://go.bog.ge/4ckNROE
თუ არ გაქვს sCool Card, გადადი ბმულზე და შეუკვეთე მომენტალურად: https://go.bog.ge/3JVqcIv