საქართველოს ბანკის საჩუქრების კამპანია გრძელდება – გახსენით ანგარიში ბიზნეს მობილბანკით
საქართველოს ბანკი მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერას და თანამედროვე ციფრული სერვისების განვითარებას აქტიურ რეჟიმში განაგრძობს. სწორედ ამ მიზნით, ბანკი აგრძელებს საჩუქრების კამპანიას, რომელიც ბიზნესებისთვის სხვადასხვა ბენეფიტს აერთიანებს. მათ შორისაა:
- Mastercard ბიზნეს ბარათი საჩუქრად, რომელზეც ნებისმიერი გადახდისას 2%-იანი ქეშბექი დაერიცხებათ (მაქსიმუმ 500 ლარამდე);
- ბიზნეს ნაკრები M პაკეტი საკომისიოს გარეშე 3 თვის განმავლობაში – პაკეტი აერთიანებს ყველაზე მოთხოვნად საბანკო სერვისებს, მათ შორის გადარიცხვებს შეღავათიანი ტარიფით, მეტ უფასო პროდუქტსა და კომუნალურ გადახდებს ყოველთვიურად, განაღდების მაღალ ლიმიტს და ა.შ.;
- საკომისიოს გარეშე გადარიცხვები ეროვნულ ვალუტაში (სახაზინოს ჩათვლით) ან საკომისიოს გარეშე გადარიცხვებს უცხოურ ვალუტაში;
- ფულადი პრიზები:
- 100 ლარი – ყოველი მე-1000 ტრანზაქციისთვის;
- 12 500 ლარი – ყოველი მე-10 000 ტრანზაქციისთვის.
აღსანიშნავია, რომ კამპანიაში ჩართვა შეუძლიათ იურიდიულ პირებს, რომლებსაც 1 აპრილის შემდეგ ბიზნეს მობილბანკი ან ინტერნეტბანკი არ გამოუყენებიათ, ასევე - ბიზნესებს, რომლებსაც საქართველოს ბანკში ანგარიში აქამდე არ ჰქონიათ, ან ახლა მიიღებენ ინდ. მეწარმის ან შპს-ს სტატუსს ბანკის ფილიალში.
ცნობისთვის, საქართველოს ბანკმა ბიზნესის დაწყების პროცესი გაამარტივა. მსურველებს შესაძლებლობა აქვთ, ბანკის ფილიალებში გაიარონ სამეწარმეო რეესტრში რეგისტრაცია, მიიღონ შპს-ს ან ინდ. მეწარმის სტატუსი, ადგილზევე ან ბიზნეს მობილბანკიდანვე გახსნან ანგარიში და კამპანიაში ჩაერთონ.
საქართველოს ბანკის ბიზნეს მობილბანკში ანგარიშის გახსნა სულ რაღაც 2 წუთშია შესაძლებელი. პლატფორმა არა მხოლოდ ანგარიშის გახსნას, არამედ ყოველდღიური ფინანსური ოპერაციების სწრაფად და მარტივად მართვას უზრუნველყოფს. ბიზნესს შეუძლია, ნებისმიერ დროს, ნებისმიერი ადგილიდან განახორციელოს გადარიცხვები, გადაიხადოს კომუნალური გადასახადები, გააკონტროლოს ბალანსი და შეასრულოს სხვა ტრანზაქციები.
"ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ბიზნესს თანამედროვე ციფრულ სერვისებზე მარტივად ჰქონდეს წვდომა და რეალური სარგებელი მიიღოს. სწორედ ამიტომ ბიზნეს მობილბანკში ანგარიშის გახსნა სულ რამდენიმე წუთშია შესაძლებელი. საჩუქრების კამპანიით კი ჩვენ დამატებით შესაძლებლობებს ვუზიარებთ ჩვენს მომხმარებლებს. რაც მთავარია, არ ვჩერდებით და მომავალში კვლავ არაერთ საინტერესო ინიციატივას შევთავაზებთ ბიზნესს", – აცხადებენ საქართველოს ბანკში.
გაიგეთ მეტი კამპანიის შესახებ საქართველოს ბანკის ვებგვერდიდან, გადმოწერეთ ბიზნეს მობილბანკი, ხოლო თუ ჯერ არ ხართ მომხმარებელი, გახსენით ანგარიში მარტივად, ონლაინ.