საქართველოს ბანკის "საკუთარ თავთან გზავნილის" კამპანიას უკვე 28 გამარჯვებული ჰყავს - მიიღეთ შანსი მოიგოთ 1,000 ან 10,000 ლარი
Opinions expressed by Entrepreneur contributors are their own.
You're reading Entrepreneur Georgia, an international franchise of Entrepreneur Media.
საქართველოს ბანკის "საკუთარ თავთან გზავნილის" კამპანიას, სხვადასხვა ქვეყნიდან (აშშ, იტალია, გერმანია, საბერძნეთი, ირლანდია, ისრაელი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი) უკვე 28 გამარჯვებული ჰყავს, რომლებმაც 1,000 ლარიანი პრიზები მიიღეს.
კამპანია 20 დეკემბრის ჩათვლით გრძელდება, რაც მომხმარებლებს შესაძლებლობას აძლევს, მობილბანკში გზავნილის განაღდებით ყოველდღიურად 1,000₾, ხოლო კამპანიის ბოლოს სუპერპრიზი - 10,000₾ მოიგონ.
როგორ მიიღოთ მონაწილეობა?
კამპანიაში ჩართვა მარტივია:
- უნდა იყოთ საქართველოს ბანკის მომხმარებელი;
- გაუგზავნოთ გზავნილი საკუთარ თავს;
- გაანაღდოთ გზავნილი საქართველოს ბანკის მობილბანკში ან ინტერნეტბანკში;
- ამით გათამაშებაში ავტომატურად ერთვებით.
ინფორმაციისთვის, კამპანიაში მონაწილეობას ვერ შეძლებენ SOLO და Wealth Management (WM) მომხმარებლები.
როგორ გროვდება გათამაშების ბილეთები?
ყოველი მიღებული 150 ლარი (ან მისი ეკვივალენტი სხვა ვალუტაში) გათამაშების ერთი ბილეთია. ბილეთები კი ავტომატურად გროვდება.
მაგალითად, თუ გზავნილით 600 ლარს მიიღებთ და გაანაღდებთ, გათამაშების 4 ბილეთს დააგროვებთ.
რა შეგიძლიათ მოიგოთ?
- ყოველდღე თამაშდება 1,000 ლარი
მნიშვნელოვანია იცოდეთ, რომ ყოველდღიური 1,000 ლარის მოგების შანსი გეძლევათ მხოლოდ იმ დღეს, როცა გზავნილს გაანაღდებთ. მაგალითად, ორშაბათს განაღდებული თანხა და მიღებული ბილეთი მხოლოდ ორშაბათის გათამაშებაში მონაწილეობს.
- 20 დეკემბერს კი გათამაშდება მთავარი პრიზი - 10,000 ლარი.
ამ ეტაპზე თქვენს მიერ დაგროვებული ყველა ბილეთი გააქტიურდება, რაც მოგების შანსს მაქსიმალურად ზრდის;
- კამპანიის ფარგლებში შეგიძლიათ ერთხელ მოიგოთ ყოველდღიური პრიზი - 1,000 ლარი და ერთხელ სუპერპრიზი - 10,000 ლარი.
რატომ სჯობს გზავნილის განაღდება მობილბანკით?
მობილბანკით გზავნილის განაღდება ყოველთვის უფრო კომფორტული და მარტივია.
- სახლიდან გაუსვლელად, რამდენიმე წუთში მიიღებთ თანხას;
- სარგებლობთ კონვერტაციის ჩვეულებრივზე უკეთესი კურსით;
- ხოლო, თუ თქვენი გზავნილი 30,000-ე აღმოჩნდება - თანხას გაიორმაგებთ.
გზავნილის კამპანიის შესახებ ყველა საჭირო ინფორმაციას ამ ბმულზე იპოვით.