სელფი მობაილის ქსელის სიახლეები მთელი საქართველოს მასშტაბით დაემატა 112 ახალი საიტი
ბოლო რამდენიმე თვეში, სელფის ქსელი მნიშვნელოვნად გავაუმჯობესეთ. მთელი საქართველოს მასშტაბით დავამატეთ 112 ახალი საიტი:
- 43 თბილისში
- 22 ქვემო ქართლში
- 15 შიდა ქართლში
- 11 სამეგრელოში
- 9 კახეთში
- 7 მცხეთა-მთიანეთში
- 5 აჭარაში, გურიასა და იმერეთში
გარდა ამისა, ჩავატარეთ ქსელის მოდერნიზაცია, რის შედეგადაც 25%-მდე გავზარდეთ ინტერნეტის საშუალო სიჩქარე.
სელფიში ვზრუნავთ თითოეულ მომხმარებელზე და ამიტომაც ჩვენი #1 პრიორიტეტი ქსელის შემდგომი განვითარებაა.
დაელოდეთ კიდევ უფრო სასიამოვნო სიახლეებს – ეს მხოლოდ დასაწყისია.
ნათქვამია სელფის მიერ გავრცელებულ ოფიციალურ განცხადებაში.