შავი პარასკევი და მერე ბარათი უკომპრომისო შოპინგისთვის
Opinions expressed by Entrepreneur contributors are their own.
You're reading Entrepreneur Georgia, an international franchise of Entrepreneur Media.
დადგა დრო, როცა სურვილების იმ გრძელ სიას უნდა მივუბრუნდეთ, რომელსაც მთელი წლის განმავლობაში "მერე ვიყიდის" იმედით სამომავლო საყიდლების "ყუთში" ვინახავდით. შავი პარასკევი შოპინგის მოყვარულთათვის ნამდვილი დღესასწაულია - როცა ფასები ისე ეცემა, რომ სასურველი ნივთების შეძენის დრო დგება. თუმცა, როცა არჩევანი დიდია, — ზამთრის გარდერობის განახლება, საახალწლო საჩუქრები, ტექნიკა თუ სამოგზაურო ბილეთები, — ხშირად ჩნდება დილემა: როგორ არ გადავამეტოთ თვიურ ბიუჯეტს და ამავდროულად ხელიდან არ გავუშვათ არცერთი მოგებიანი შეთავაზება?
სწორედ აქ შემოდის სილქ ბანკის მერე ბარათი, როგორც თქვენი ფინანსური თავისუფლების გარანტი. იმის ნაცვლად, რომ დანაზოგი ერთბაშად გაიღოთ, ეს ბარათი საშუალებას გაძლევთ, შეიძინოთ ყველაფერი ახლა და თანხა თვეებზე გაანაწილოთ.
თუ ჯერ კიდევ არ გაქვთ მერე ბარათი, მისი გააქტიურება სრულიად უფასოდ და მარტივად სილქის მობაილბანკით შეგიძლიათ, სადაც 30 000 ლარამდე ლიმიტის მოთხოვნაა შესაძლებელი. რაც მთავარია, ახალი მომხმარებლებისთვის უნიკალური პირობა მოქმედებს: პირველი გადახდა, სადაც უნდა განახორციელოთ ის, — საქართველოში თუ მის ფარგლებს გარეთ, პარტნიორთან თუ არაპარტნიორთან, — ავტომატურად განაწილდება 12 თვეზე, ეფექტურ 0%-ად.
წელს მერე ბარათი შავი პარასკევისთვის განსაკუთრებულად მოემზადა. გარდა სტანდარტული განაწილების პირობისა, ყველა პარტნიორ ობიექტში გადახდისას თქვენ დაიბრუნებთ თანხის 30%-ს (მაქსიმუმ 100 ლარს) ქეშბექის სახით. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მაღაზიის ფასდაკლებას ემატება ბანკის საჩუქარიც, დარჩენილი თანხა კი უპროცენტოდ ნაწილდება თვეებზე. შეთავაზება ეხება მოგზაურობისა და უცხოური შოპინგის პარტნიორებსაც.
შეთავაზებების ზღვაში რომ არ დაიბნეთ, გთავაზობთ საუკეთესო ვარიანტებს ბრენდების მიხედვით:
Amazon — ტექნიკის მოყვარულებისთვის
ამაზონზე შეთავაზებები უკვე დაიწყო და კიბერორშაბათის ჩათვლით გაგრძელდება. 55%-ამდე ფასდაკლების პირობებში მცირე ტექნიკის გამოწერა ახლა განსაკუთრებით მოგებიანია. მაგალითად, თუ თქვენი სამიზნე Apple Watch Series 6-ია, რომელიც ფასდაკლებით 270 ლარი ღირს, მერე ბარათით გადახდისას 81 ლარი უკან დაგიბრუნდებათ. საბოლოოდ, თქვენ მხოლოდ 189 ლარის გადახდა მოგიწევთ, რომელიც 6 თვეზე გაგინაწილდებათ. მეტიც, თუ ამანათის ჩამოსატანად პარტნიორ "კივი პოსტს" გამოიყენებთ, ტრანსპორტირების ღირებულებასაც 3 თვეზე გაანაწილებთ, ეფექტურ 0%-ად.
Adidas — სპორტული სტილისთვის
მათთვის, ვინც აქტიური ცხოვრების წესს მისდევს, "ადიდასი" 60%-ამდე ფასდაკლებას აცხადებს ყველა კატეგორიაზე. განსაკუთრებით მიმზიდველია საკულტო მოდელი Adidas Spezial, რომლის ფასიც ფასდაკლებით 261 ლარამდე ჩამოდის. მათემატიკა აქაც მარტივი და სასიამოვნოა: იხდით ბარათით, იბრუნებთ 78 ლარს ქეშბექის სახით, ხოლო დარჩენილ 182 ლარს ანაწილებთ 6 თვეზე. გახსოვდეთ, რომ მერე ბარათს 100-ამდე პარტნიორი უცხოური ონლაინმაღაზია ჰყავს. სრული სია იხილე აქ.
Wizz Air — სამოგზაურო გეგმებისთვის
თუ 2026 წლის არდადეგების დაგეგმვა გსურთ, 28 ნოემბრიდან 1 დეკემბრის ჩათვლით პერიოდი არ უნდა გამოტოვოთ. Wizz Air-ზე მოსალოდნელი 40%-იანი ფასდაკლება ევროპული მიმართულებებით საუკეთესო დროა ბილეთების დასაჯავშნად. მერე ბარათით აქაც 30%-იანი ქეშბექი მოქმედებს, ბილეთის ღირებულება კი 6 თვეზე ნაწილდება. ეს პირობა ვრცელდება სრული ტურისტული სერვისების განაწილებაზეც ისეთ პლატფორმებზე, როგორებიცაა Booking.com, Airbnb, Easy Jet და სხვა.
Dressup Group — ზამთრის გარდერობისთვის
ქართულ სივრცეში შოპინგის მოყვარულთათვის "დრესაპ ჯგუფმა" 20 ნოემბრიდანვე დაიწყო ფასდაკლებები. მაგალითად, ზამთრისთვის DESIGUAL - METALLIC JACKET-ის ქურთუკი, რომელიც ფასდაკლებით 479.95 ლარი ღირს, მერე ბარათით კიდევ უფრო ხელმისაწვდომი ხდება: იბრუნებთ 100 ლარს, ხოლო დარჩენილ 379.95 ლარს იხდით 4 თვის განმავლობაში, რაც თვიურ გადასახადს მინიმუმამდე ამცირებს.
შეთავაზება ვრცელდება როგორც მაღაზიებში, ისე Dressup.ge-ზე.
Elite — სახლის კომფორტისთვის
ტექნიკის შეცვლა რომ ბიუჯეტს მძიმე ტვირთად არ დააწვეს, "ელიტ ელექტრონიქსის" შეთავაზება უნდა გამოიყენოთ. მაგალითად, Samsung-ის 43-ინჩიანი ტელევიზორი, რომელიც აქციით 949.99 ლარი ღირს, საუკეთესო კანდიდატია მაქსიმალური ქეშბექის მისაღებად. შეძენისას 100 ლარს დაიბრუნებთ, დარჩენილ 849.99 ლარს კი 6 თვეზე გადაანაწილებთ, ეფექტურ 0%-ად.
საბოლოო ჯამში, მერე ბარათის პარტნიორთა ქსელი 2500-ზე მეტ ობიექტს აერთიანებს, რაც სრულ თავისუფლებას გაძლევთ, არ თქვათ უარი სურვილებზე. შავი პარასკევი სწორედ ის დროა, როცა კომპრომისები საჭირო აღარ არის — გაქვს ახლა, იხდი მერე!