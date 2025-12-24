შეიძინეთ სასურველი ნივთი საქართველოს ბანკის QR განვადებით და მიიღეთ 20,000 PLUS ქულა საჩუქრად
საქართველოს ბანკი წინასაახალწლოდ მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას უკეთებს. ამჯერად, ბანკი ერთგულ მომხმარებლებს QR განვადების აქციას სთავაზობს, რომელიც მომხმარებლებს სასურველი ნივთის შეძენასთან ერთად, 20,000 PLUS ქულის მოგების შესაძლებლობას აძლევს.
25 დეკემბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით ყოველი მე-5 მომხმარებელი, რომელიც QR განვადებით 1,000 ლარზე მეტი ღირებულების ნივთს შეიძენს, საჩუქრად 20,000 PLUS ქულას მიიღებს.
მოგების სტატისტიკის ნახვა ლაივ რეჟიმში შესაძლებელია ამ ბმულზე.
QR განვადება მარტივი, სწრაფი და კომფორტული სერვისია, რომელიც შესაძლებლობას გაძლევთ, სასურველი ნივთის შესაძენად განვადება, ყოველგვარი საბუთებისა და რიგების გარეშე, სულ რამდენიმე წუთში დაიმტკიცოთ.
ბმულზე კი თქვენთვის ხელმისაწვდომი განვადების ლიმიტს გაიგებთ: https://go.bog.app/ngj2/yk91rwyq
აქციის და QR განვადების შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის კი ეწვიეთ ბმულს.