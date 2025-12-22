შეიქმენით საუკეთესო საახალწლო გამოცდილება SOLO და Visa-სთან ერთად სასტუმრო ტელეგრაფში
საუკეთესო საახალწლო გამოცდილების შესაქმნელად, SOLO და Visa ექსკლუზიურად SOLO Visa ბარათის მფლობელებს შესაძლებლობას აძლევს, დაესწრონ ახალი წლის ღონისძიებებს სასტუმრო ტელეგრაფში და ისარგებლონ მათზე მორგებული შეთავაზებით.
აღნიშნულ ღონისძიებებზე დასასწრები ბილეთების შეძენა შესაძლებელია ექსკლუზიურად SOLO Visa ბარათის მფლობელთათვის, ბარათით გადახდისას იმოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება.
31 დეკემბერი
Courtyard Bar
SOLO Visa ბარათის მფლობელებს შესაძლებლობა ექნებათ, 31 დეკემბერს, ღია ცის ქვეშ მდებარე Courtyard Bar-ში, მოუსმინონ მუსიკოსს, DJ-ს და ლეგენდარულ პროდიუსერს Kaidi Tatham-ს - ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან არტისტს ლონდონის broken beat სცენიდან, რომელიც გამოირჩევა ინოვაციური ჟღერადობით, jazz-funk-ისა და ბრიტანული საცეკვაო მუსიკის ელემენტებით.
Kaidi მუშაობს ისეთი ცნობილი ლეიბლებისა და არტისტების გვერდით, როგორებიც არიან: DJ Jazzy Jeff, Dego და მრავალი სხვა.
დეტალური ინფორმაციის მისაღებად და ბილეთების შესაძენად ეწვიეთ ვებგვერდს.
Rolling Stone Rooftop Bar
ამასთან, 31 დეკემბერს SOLO მომხმარებელს შესაძლებლობა ექნება, შეხვდეს ახალ წელს Rolling Stone Rooftop Bar-ში.
საღამოს გახსნის Nearsonic B2B Mind Waves - Nearsonic გამოირჩევა ღრმა, დახვეწილი ჟღერადობით, Mind Waves კი House/Deep House/Tech House სტილით. შესაბამისად, მათი კოლაბორაცია ქმნის გამორჩეულ მუსიკალურ გამოცდილებას.
ღონისძიების სპეციალური სტუმარი კი იქნება Spencer Parker-ი - ჰაუსისა და დისკოს სამყაროს ერთ-ერთი ყველაზე ენერგიული და შთამაგონებელი ფიგურა, რომელიც ცნობილია საკუთარი მუსიკალური ხედვით და დაუვიწყარი სელექციით.
ღონისძიების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად და ბილეთების შესაძენად ეწვიეთ ვებგვერდს.
1 იანვარი
Courtyard Bar
1 იანვარს SOLO Visa ბარათის მფლობელებს შესაძლებლობა ექნებათ, Courtyard Bar-ში მოუსმინონ თემურიკო დიასამიძის და Spencer Parker-ის შესრულებას.
თემურიკო დიასამიძე თბილისში დაფუძნებული ელექტრონული მუსიკის პროდიუსერი და დიჯეია, ის ცნობილია გამორჩეული პროდაქშენებითა და საინტერესო კოლაბორაციებით. იგი სხვადასხვა ჟანრს ელექტრონულ მუსიკასთან აერთიანებს და ქმნის მსმენელისთვის დასამახსოვრებელ გამოცდილებას.
ღონისძიება 18:00 საათზე დაიწყება.
დეტალური ინფორმაციის მისაღებად და ბილეთების შესაძენად ეწვიეთ ვებგვერდს.
Rolling Stone Rooftop Bar
საახალწლო ღონისძიებების სერია 1 იანვარს Rolling Stone Rooftop Bar-ში ლუკა ბარამიშვილისა და მიშო ურუშაძის B2B სეტით გაგრძელდება.
ღონისძიებაზე ასევე დაუკრავენ სხვა არტისტებიც.
1 იანვრის ღონისძიებაზე დასასწრები ბილეთების შესაძენად ეწვიეთ ვებგვერდს.
შეგახსენებთ, რომ აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, SOLO Visa ბარათის მფლობელთათვის იმოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება.