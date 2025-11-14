შესარჩევის დასასრული და ახალი ეტაპისთვის მზადება | ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების 2 მატჩს გამართავს საქართველოს ბანკი საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების მთავარი სპონსორია
Opinions expressed by Entrepreneur contributors are their own.
You're reading Entrepreneur Georgia, an international franchise of Entrepreneur Media.
საქართველოს ნაკრები მსოფლიოს 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის დასკვნითი საკვალიფიკაციო მატჩებისთვის ემზადება. ვილი სანიოლის ხელმძღვანელობით, ჩვენი ნაკრები 2 მატჩს გამართავს: 15 ნოემბერს, საშინაო არენაზე ესპანეთს ვუმასპინძლებთ, 18-ში კი ბულგარეთს ვესტუმრებით.
4 მატჩში მოპოვებული 3 ქულით, საქართველო ჯგუფში მე-3 ადგილს იკავებს. საშინაო არენაზე, ვილი სანიოლის გუნდმა ბულგარეთი უშანსოდ დაამარცხა (3:0), თუმცა თურქეთთან (2:3, 1:4) და ესპანეთთან (0:2) დამარცხდა და ჯგუფიდან პლეი-ოფში გადასვლის მხოლოდ თეორიული შანსი შეინარჩუნა.
2026 წლის მუნდიალზე მოსახვედრად, საქართველომ ორივე მატჩში უნდა გაიმარჯვოს, თუმცა ამავე დროს, თურქეთმა 0 ქულა უნდა დააგროვოს. თეორიული გათვლები და მცირე ალბათობა გვერდით რომ გადავდოთ, ეს ორი შეხვედრა მაინც არაერთი ინტრიგის მატარებელია: საინტერესოა, როგორ მოახერხებს დროებითი ჩავარდნის შემდეგ ძალების მობილიზებას ჩვენი გუნდი, რამდენად იმედიანად დავასრულებთ შესარჩევ ციკლს, ექნებათ თუ არა ახალწვეულებს თავის გამოჩენის საშუალება, უფრო მეტად ორგანული გახდება თუ არა ახალი სათამაშო სქემა ჩვენი ნაკრებისთვის და სხვ.
15 ნოემბერს, 21:00-ზე, საქართველო "დინამო არენაზე" ესპანეთს, იგივე "ფურია როხას" დაუპირისპირდება. ბოლო წლების გათვალისწინებით, ლუის დე ლა ფუენტეს ნაკრებთან პაექრობა ჩვენთვის სიახლე არ გახლავთ - მის შესაძლებლობებსა და პოტენციალს ძალიან კარგად ვიცნობთ. ესპანეთს მიმდინარე შესარჩევში 4 მატჩი აქვს გამართული, სადაც არამარტო 4-ვე მატჩში გაიმარჯვა, არამედ გოლიც არ გაუშვია (ბურთების შეფარდება: 15-0).
დე ლა ფუენტეს ესპანეთის ნაკრები თანამედროვე სანაკრებო ფეხბურთის მწვერვალია. თუმცა ნავსი სადღაც ყოველთვის ტყდება. მეტოქის სიძლიერის მიუხედავად, ფეხბურთელები, რომლებიც სანიოლის განაცხადში მოხვდნენ, ნოემბრის მატჩებისთვის სრული კონცენტრაციით ემზადებიან. ოთარ კიტეიშვილის შეფასებით, ეს იქნება გამოცდა: ფეხბურთელებმა საკუთარ თავს უნდა დაუმტკიცონ, რომ გუნდური სულისკვეთება კვლავ შენარჩუნებული აქვს ნაკრებს და რომ ბოლოდროინდელი ჩავარდნა მხოლოდ დროებითი მოვლენაა.
უზომოდ მოტივირებული ჩანს ჩინებულ ფორმაში მყოფი ხვიჩა კვარაცხელიაც, რომელიც ოქტომბრის თამაშებს, ასევე ტრავმის გამო, 100%-იანი მზადყოფნით ვერ შეხვდა. ხვიჩას თქმით, ამჟამად იგი გაცილებით კარგ ფორმაში იმყოფება და საშინაო არენაზე თამაშის ფონზე, გულშემატკივართან მიმართებაში მთელი ნაკრები უდიდეს პასუხისმგებლობას გრძნობს. "მომავალი წლისთვის მზადებას ახლა ვიწყებთ", - აღნიშნა პარი სენ-ჟერმენის შემტევმა.
მეორე მხრივ, ამ შემართების ფონზე, უნდა გავითვალისწინოთ შემდეგი: ტრავმების გამო, ნაკრებს გიორგი მიქაუტაძე და ოთარ კაკაბაძე გამოაკლდნენ. ასევე ხანგრძლივი მკურნალობისა და აღდგენის პროცესში იმყოფება გიორგი ჩაკვეტაძე. დისკვალიფიკაციის გამო, ესპანეთთან ვერ ითამაშებს გიორგი ქოჩორაშვილიც და შესაბამისად, ჩაკვეტაძე-ქოჩორაშვილი-კიტეიშვილის ტრიოში 2 ფეხბურთელის არყოფნა ჩვენს შუა ხაზს მნიშვნელოვნად დაასუსტებს. აღსანიშნავია ისიც, რომ სანიოლს ნახევარდაცვის ხაზში გაბრიელ სიგუა და ნიკა გაგნიძეც გამოაკლდა. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, სანიოლი რთული ამოცანის წინაშე დგას.
ამ ფონზე, მოედანზე შესაძლოა ახალი ფეხბურთელებიც ვიხილოთ. ჩვენს ნაკრებში ორი დებიუტანტია - ალექსანდრე ნარიმანიძე და იური ტაბატაძე. ორივე მათგანს აქვს პოტენციალი, რომ ჩვენი ნაკრები მნიშვნელოვნად გააძლიერონ. ნარიმანიძე 20 წლისაა - ტანმაღალი (191 სმ.) ცენტრალური მცველი, რომელიც საჰაერო ორთაბრძოლებითა და ბურთის მოკლე პასით ამოტანით გამოირჩევა. რაც შეეხება იური ტაბატაძეს, მას "კადისში" შთამბეჭდავი სეზონი აქვს (12 მატჩი, 4 გოლი, 2 ასისტი) და გუნდთან ერთად ესპანეთის ლა ლიგაში დასაბრუნებლად იბრძვის.
შესარჩევ ციკლს საქართველო ბულგარეთთან გასვლითი შეხვედრით დაასრულებს. მატჩი სოფიაში, 18 ნოემბერს, 22:45-ზე გაიმართება. ბულგარეთი ჩვენი ჯგუფის გამოკვეთილი აუტსაიდერია (4 მატჩი, 4 მარცხი, ბურთების შეფარდება: 1-16) და ცხადია, ამ ეტაპის დასრულებას დადებითი განწყობით ველოდებით.
ალექსანდრე იაშვილის განცხადებით, ვილი სანილი ნაკრებში მუშაობას კვლავ გააგრძელებს და შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ყველაფერი, რასაც ამ ორი მატჩის განმავლობაში ვნახავთ, შემდეგი შესარჩევი ციკლის სამზადისი იქნება. თუ დავძლევთ არსებულს, სრულად გამოვიყენებთ პოტენციალს და ერთიანობის წერტილს დავიბრუნებთ, ზედიზედ მეორედ, საქართველო ევროპის ჩემპიონატზე ითამაშებს.
ფეხბურთელები, რომლებიც სანიოლმა შეკრებაზე იხმო:
მეკარეები: გიორგი მამარდაშვილი (ლივერპული, ინგლისი), ლუკა გუგეშაშვილი (პაოკი, საბერძნეთი), დავით კერესელიძე (დილა, გორი).
მცველები: გურამ კაშია (სლოვანი, სლოვაკეთი), ლუკა ლოჩოშვილი (ნიურნბერგი, გერმანია) გიორგი გოჩოლეიშვილი (ჰამბურგი, გერმანია), საბა გოგლიჩიძე (უდინეზე, იტალია), ალექსანდრე ნარიმანიძე (ჟილინა, სლოვაკეთი).
ნახევარმცველები/თავდამსხმელები: ოთარ კიტეიშვილი (შტურმი, ავსტრია), გიორგი ქოჩორაშვილი (სპორტინგი, პორტუგალია), ანზორ მექვაბიშვილი (კრაიოვა, რუმინეთი), ნიკა გაგნიძე (კოლოსი, უკრაინა), ვლადიმერ მამუჩაშვილი (ტორპედო ქუთაისი, საქართველო), გაბრიელ სიგუა (ლოზანა სპორტი, შვეიცარია), ნოდარ ლომინაძე (ეშტორილი, პორტუგალია), გიორგი წიტაიშვილი (მეცი, საფრანგეთი), შოთა ნონიკაშვილი (ჩერკასი, უკრაინა), ზურიკო დავითაშვილი (სენტ ეტიენი, საფრანგეთი), გიორგი აბუაშვილი (მეცი, საფრანგეთი), იური ტაბატაძე (კადისი, ესპანეთი), ხვიჩა კვარაცხელია (პსჟ, საფრანგეთი), ბუდუ ზივზივაძე (ჰაიდენჰაიმი, გერმანია), გიორგი კვერნაძე (ფროზინონე, იტალია), გიორგი გულიაშვილი (სარაევო, ბოსნია-ჰერცეგოვინა), გიორგი ქვილითაია (არისი, კვიპროსი).
ერთად ვუგულშემატკივროთ ჩვენს ნაკრებს. საქართველოს ბანკი საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების მთავარი სპონსორია