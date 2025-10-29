სითი მოლი 14 წლისაა - გადაიხადეთ საქართველოს ბანკის PLUS ბარათით და მიიღეთ 5-ჯერ მეტი PLUS ქულა
საქართველოს ბანკის პარტნიორი კომპანია სითი მოლი 14 წლის ხდება. ამ დღესთან დაკავშირებით, ბანკმა ერთგულ მომხმარებლებს, PLUS ბარათით გადახდისას, სპეციალური შეთავაზება მოუმზადა.
შეთავაზების ფარგლებში, ის მომხმარებლები, რომლებიც საქართველოს ბანკის PLUS ბარათით ისარგებლებენ და მინ. 50 ლარს გადაიხდიან, 5-ჯერ მეტ PLUS ქულას დააგროვებენ (მაქსიმუმ 20 000 ქულა).
აღნიშნული აქცია მხოლოდ 31 ოქტომბერს მოქმედებს და ვრცელდება როგორც სითი მოლი საბურთალოს, ასევე, სითი მოლი გლდანის ყველა პარტნიორ მაღაზიაში.
გარდა ამისა, საქართველოს ბანკმა მომხმარებლებს სხვა წამახალისებელი შეთავაზებებიც მოუმზადა. მათ შორის:
- 29 ოქტომბერს - ის მომხმარებლები, რომლებიც პირველად ისარგებლებენ საქართველოს ბანკის ნაწილ-ნაწილ გადახდით, სითი მოლში შოპინგისას 30%-იან ქეშბექს მიიღებენ (მაქსიმუმ 100 ₾);
- 30 ოქტომბერს - SOLO Mastercard World Elite ბარათით გადახდისას მომხმარებლებს შესაძლებლობა აქვთ დახარჯული თანხის 30% დაიბრუნონ;