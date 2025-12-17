სითი მოლში საახალწლო სამზადისი დაიწყო!
სითი მოლში საახალწლოდ ჯადოსნური გარემო და უამრავი სიურპრიზი დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ საახალწლო კოლექციები საყვარელი ბრენდებისგან და განსაკუთრებული შეთავაზებები.
იმისთვის, რომ სადღესასწაულო სამზადისი უფრო სასიამოვნო გახდეს, 20-30 დეკემბერს 10:00-დან 00:00 საათამდე შეძლებთ შოპინგს და ფასდაკლებებით სარგებლობას.
გარდა ამისა, სითი მოლი ერთგულ მომხმარებლებს უმზადებს ექსკლუზიურ ქეშბექს, რომლის დეტალებიც განთავსდება სითი მოლის გვერდზე.
ეწვიეთ სითი მოლს სადღესასწაულო პერიოდში, ისიამოვნეთ საახალწლო ფასდაკლებებით და მიიღეთ შოპინგის საუკეთესო გამოცდილება!
მისამართი: სითი მოლი საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას N70
სითი მოლი გლდანი, ი.ვეკუას N1