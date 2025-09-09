The Magic 10 Academy ბარსელონას ყოფილი ფეხბურთელების ხელმძღვანელობით თბილისში ელიტურ საფეხბურთო პროგრამას იწყებს
საქართველოში ახალგაზრდა ფეხბურთელებისთვის ახალი შესაძლებლობა იხსნება: 29 სექტემბრიდან დედაქალაქში საქმიანობას იწყებს The Magic 10 Academy, რომელიც გლობალურ მასშტაბებს აფართოებს და ახალ ელიტურ სასწავლო პროგრამას თბილისში იწყებს.
აკადემიის სათავეში ორი ცნობილი სახეა - "ბარსელონას" ყოფილი ფეხბურთელები, კარლეს კოტო და ხეფრენ სუარესი. მათი მიზანია ადგილობრივ ახალგაზრდებს შესთავაზონ უნიკალური საფეხბურთო გამოცდილება, რომელიც ეფუძნება კატალონიური კლუბის აკადემიის მეთოდოლოგიასა და ფასეულობებს.
"ჩვენი მისია მხოლოდ საფეხბურთო ვარჯიშის მიწოდება არ არის – ჩვენ გვინდა შევქმნათ სრულფასოვანი სპორტსმენები, რომლებიც მინდორზე და მის გარეთ ატარებენ დისციპლინის, გუნდური მუშაობისა და გამძლეობის ღირებულებებს", – განაცხადა კარლეს კოტომ, The Magic 10 Academy-ს ტექნიკურმა დირექტორმა.
თბილისში წარმოდგენილი პროგრამა რამდენიმე მნიშვნელოვან კომპონენტს აერთიანებს: ინდივიდუალურად მორგებულ ტექნიკურ და ტაქტიკურ ვარჯიშებს, მასტერკლასებს უშუალოდ კოტოსა და სუარესის მონაწილეობით, მოწვეული პროფესიონალი მწვრთნელებისგან მიღებულ გამოცდილებას და საერთაშორისო სკაუტინგის შესაძლებლობებს.
განსხვავებით სხვა საფეხბურთო სკოლებისგან, The Magic 10 Academy განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს არა მხოლოდ სპორტულ შედეგებს, არამედ ფეხბურთელთა პიროვნულ ზრდასაც – ლიდერობის, ხასიათისა და თამაშისადმი სიყვარულის გაძლიერებას.
"ჩვენ ბარსელონას ნაწილი ვიყავით და ვგრძნობთ დიდ პასუხისმგებლობას, რომ ეს უნიკალური მეთოდოლოგია გავუზიაროთ მომავალი თაობის ფეხბურთელებს მთელ მსოფლიოში", – განაცხადა ხეფრენ სუარესმა, The Magic 10 Academy-ს მთავარმა მწვრთნელმა და საფეხბურთო კლუბ ბარსელონას ყოფილმა ფეხბურთელმა.
აკადემიას უკვე აქვს წარმატებული გამოცდილება სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის ევროპაში, ჩრდილოეთ ამერიკასა და ახლო აღმოსავლეთში. ახლა კი, საქართველოს სპორტულ სივრცეში მისი გამოჩენა ადგილობრივი ახალგაზრდებისთვის საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოების შანსად მიიჩნევა.
The Magic 10 Academy-ს მიერ შემოთავაზებული პროგრამა მიზნად ისახავს არა მხოლოდ პროფესიონალური უნარების განვითარებას, არამედ ახალი თაობის სპორტსმენების ჩამოყალიბებას, რომლებიც დისციპლინით, გუნდისადმი ერთგულებითა და მაღალი მიზნებით გამოირჩევიან.