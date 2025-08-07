თიბისი ფეის განახლებული ცხელი ხაზი - (032) 227 27 47
თიბისი ფეის ცხელ ხაზს ახალი ნომერი აქვს - სწრაფი ჩარიცხვის აპარატებთან ან ვებგვერდ www.tbcpay.ge -სთან დაკავშირებულ საკითხებზე მომხმარებლებს უკვე შეუძლიათ პირდაპირ დარეკონ თიბისი ფეის ნომერზე: 032 2 27 27 47 ქალაქის ტელეფონიდან ან მობილურიდან ან მოკლე ფიფქიან ნომერზე *2747 სამივე მობილური ოპერატორიდან.
აქამდე ყველა ზარი ხვდებოდა თიბისი ბანკის ქოლცენტრში, საიდანაც თიბისი ფეიში მისამართდებოდა თვითმომსახურების ტერმინალებთან დაკავშირებული საკითხები. აგვისტოდან მომხმარებლები უკვე პირდაპირ თიბისი ფეის მომხმარებელთა გამოცდილების მართვის განყოფილებას დაუკავშირდებიან.
ცვლილება მნიშვნელოვან დადებით გავლენას მოახდენს როგორც მომსახურების ხარისხზე, ისე მომხმარებლის ზოგად გამოცდილებაზე. ზარები უფრო სწრაფად დამუშავდება, შემცირდება მოლოდინის დრო და მომხმარებელი მარტივად მიიღებს პასუხებს.
თიბისი ფეი 15 წელზე მეტია ერთ-ერთი უმსხვილესი საგადახდო მომსახურების პროვაიდერია საქართველოში. კომპანია სრულადაა ფოკუსირებული მომხმარებელზე და გადახდის პროცესის მაქსიმალურად გამარტივებასა და დახვეწას ისახავს მიზნად.
თიბისი ფეის საშუალებით, მომენტალური გადახდები დღეს ხელმისაწვდომია ყველგან და ყველასთვის, 24 საათის განმავლობაში.