თიბისი კონცეპტის საახალწლო შეთავაზება სითი მოლში
თიბისი კონცეპტმა მომხმარებელს ტრადიციულად განსაკუთრებული საახალწლო შეთავაზება მოუმზადა. მხოლოდ 25 დეკემბერს, თიბისი კონცეპტ Visa ბარათის მფლობელები, სითი მოლის შერჩეულ ობიექტებში 30%-ს ულიმიტოდ და მომენტალურად დაიბრუბენენ.
TBC Concept Visa Platinum, Visa Signature, TBC Concept Miles&Smiles Visa Signature Travel Card შეთავაზება მოქმედებს ყველა ამ ბარათსა და მის ციფრულ ანალოგებზე. მთავარია, გადახდა სითი მოლის ფიზიკურ მაღაზიებში, თიბისის პოს-ტერმინალზე განახორციელოთ.
გაეცანით სითი მოლის პარტნიორი ობიექტების ჩამონათვალს:
დაიბრუნეთ 30% ულიმიტოდ და მომენტალურად
Atelier Rebul, Bagatt, Berghoff, Boss, Calvin Klein, Charles & Keith, Corner, Cortefiel, Crocs, Dan John, Delfos, Diesel, Dressarium Kids, EA7 Emporio Armani, Eshvi, Funky Vintage, Gant, Giordano, Grills Home & Kitchen, Hackett, Hugo, Izipizi, JB Martin, JYSK, Karl Lagerfeld, Keddo, Kenari, Korean Cosmetics, Lacoste, Laline, Lee Cooper, Lion of Porches, Liya x Moet, L'Occitane, *Lutecia, MAC Cosmetics, Magellan, Manamo Home / TAC, Marc'O Polo, Messy Weekend, Napapijri, New Balance, Okkia, Old Supra, Ollivander's, Paul & Shark, Pedro del Hierro, Petit Bateau, Puma, Sacoor Brothers, Scotch & Soda, Shoes Loft, Swarovski, The North Face, Timberland, Tommy Jeans, TOPSPORT, Toreli, Under Armour, Velvet & Vivid, Villeroy & Boch, Women'Secret, Yamamay, Yves Rocher, Zapatero Español
Jo Malone - დაიბრუნეთ 25% ულიმიტოდ
**Elite - დაიბრუნეთ 20%, ჯამში მაქსიმუმ 500 ლარი მომენტალურად
iSpace - დაიბრუნეთ 20%, ჯამში მაქსიმუმ 500 ლარი მომენტალურად
შეთავაზებების დამატებითი პირობებისა და გამონაკლისების სანახავად, გადადით ბმულზე
სითი მოლის მისამართები:
- ვაჟა-ფშაველას N70, საბურთალო
- ი.ვეკუას N1, გლდანი
ახალი წლის განმავლობაში, თიბისი კონცეპტის მომხმარებლებს სხვა მრავალფეროვანი შეთავაზებებიც ელოდებათ. აქტიური შეთავაზებები, იხილეთ ბმულზე
გახდით თიბისი კონცეპტის მომხმარებელი და ისარგებლეთ პრივილეგირებული საბანკო მომსახურებითა და შეთავაზებებით.