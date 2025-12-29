თიბისი კონცეპტის საახალწლო შეთავაზება გალერია თბილისში
Opinions expressed by Entrepreneur contributors are their own.
You're reading Entrepreneur Georgia, an international franchise of Entrepreneur Media.
თიბისი კონცეპტის მომხმარებლებისთვის საახალწლო შეთავაზებები კვლავ არ დასრულებულა. მხოლოდ 30 დეკემბერს, გალერია თბილისის შერჩეულ ობიექტებში, თიბისი კონცეპტ Visa სადებეტო ბარათით გადახდისას, თანხის 30%-ს ულიმიტოდ და მომენტალურად დაიბრუნებთ.
შეთავაზება ვრცელდება შემდეგ ბარათებსა და მათ ციფრულ ანალოგებზე: TBC Concept Visa Platinum, Visa Signature, TBC Concept Miles&Smiles Visa Signature Travel Card
გადახდა უნდა განხორციელდეს თიბისის პოს-ტერმინალზე
გაეცანით გალერია თბილისის პარტნიორი ობიექტების ჩამონათვალს:
ტანსაცმელი და აქსესუარები:
Patrizia Pepe, Superdry, DKNY, Pinko, Twinset, Furla, Trussardi, Elena Miro, Hogan, Just Cavalli, Bene Shoes, Lion of Porches, Pepe Jeans, Hackett, Marco Polo, Karl Lagerfeld, Gianfranco Ferré, Luisa Spagnoli, Lacoste, Gant, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Timberland, Topsport, Romani, Studio By Shoes Gallery, AW-Lab
საბავშვო:
Espacho, Original Marines, Mayoral, Monnalisa, Carter's, XS Toys, Okaidi, Jacadi
სილამაზე და თავის მოვლა:
L'Occitane, Yves Rocher, NYX, Laline Georgia
სამკაულები:
Roberto Bravo, Mova Jewelry, Pendanti, Delfos
სახლი:
JYSK, Manamo Home, Miniso, Qartuli Kalata
წიგნები:
Sulakauri Publishing, Biblusi
შეთავაზებების დამატებითი პირობებისა და გამონაკლისების სანახავად, გადადით ბმულზე
გახდით თიბისი კონცეპტის მომხმარებელი და ისარგებლეთ პრივილეგირებული საბანკო მომსახურებითა და შეთავაზებებით.