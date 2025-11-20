თიბისის მხარდაჭერით მშენებარე ბიზნესცენტრში - "ახალი ატრიუმი" - გაყიდვები განახლდა
პრემიუმ კლასის ბიზნესცენტრი "ახალი ატრიუმი", თიბისის მხარდაჭერით, თბილისში შენდება. სივრცე შვიდ სართულზე განთავსებულ 12,400 კვ.მ. ფართს აერთიანებს. ბიზნესცენტრმა გაყიდვები უკვე განაახლა, დაინტერესებული პირები საოფისე და კომერციული ფართების შეძენას 36 კვადრატული მეტრიდან შეძლებენ.
"ახალი ატრიუმი" მრავალფეროვან ინფრასტრუქტურას აერთიანებს და მოიცავს: საკონფერენციო დარბაზს, ფიტნეს ცენტრს, სხვადასხვა კვების ობიექტსა და დასასვენებელ ზონას. ორდონიანი პარკინგი გათვლილია 130-მდე ავტომობილზე.
ბიზნესცენტრი აგრეთვე უზრუნველყოფს 24-საათიან დაცვას, ვიდეოკონტროლს, სახანძრო უსაფრთხოებას, ლიფტების მომსახურებასა და დასუფთავებას.
ბიზნესცენტრის მშენებლობა 2026 წლის ივლისში დასრულდება. პროექტის ჯამური ღირებულება 15,3 მილიონი დოლარია, საიდანაც თიბისის დაფინანსება 11 მილიონამდე დოლარს შეადგენს.
პროექტი "ახალი ატრიუმი" ბიზნესცენტრ "ატრიუმის" განვითარების ახალი ეტაპია. სივრცე უკვე მრავალი წელია თბილისში ფუნქციონირებს და ათობით კომპანიას აერთიანებს. გაფართოებისა და ახალი ბიზნესცენტრის მშენებლობის საჭიროება კი გაზრდილმა მოთხოვნამ განაპირობა.
"ახალი ატრიუმი" ვახუშტი ბაგრატიონის ხიდთან, გიორგი სააკაძის მოედანზე, მე-2 გასასვლელის #19-ში მდებარეობს. პროექტის შესახებ დამატებით დეტალებს შეგიძლიათ გაეცნოთ ბმულზე ან დაუკავშირდეთ ტელეფონის ნომერზე: 511 550 555