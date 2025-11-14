თორნიკე შენგელია არქის გრანდ ავენიუს პროექტის ინვესტორი გახდა
საქართველოს კალათბურთის ნაკრების კაპიტანი თორნიკე შენგელია #1 დეველოპერული კომპანია "არქის" მასშტაბური პროექტის - "გრანდ ავენიუს" - ინვესტორი გახდა.
"ჩემთვის ეს ყველაზე დიდი ინვესტიციაა, რაც მეტყველებს იმ ნდობაზე, რომელიც "არქის" მიმართ მაქვს. ეს პროექტი ნათელი მაგალითია იმისა, თუ როგორი უნდა იყოს თანამედროვე და მაღალი ხარისხის საცხოვრებელი კომპლექსი," - აცხადებს ეროვნული ნაკრების კაპიტანი.
"გრანდ ავენიუ არქისგან" უნიკალური პროექტია - ქალაქის ახალი ცენტრი, რომელიც დადიანის ქუჩაზე, დინამოს სტადიონთან ახლოს, "ქალაქი ქალაქში" კონცეფციით იქმნება. სულ ცოტა ხნის წინ კომპანიამ წინასწარი გაყიდვების გრანდიოზული ღონისძიება გამართა - 5 საათში კომპლექსის 644 ბინა გაიყიდა, რაც "არქის" ახალი რეკორდია.
"გრანდ ავენიუ" თანამედროვე სტანდარტებით იქმნება; განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ლანდშაფტის განვითარებასა და მრავალფეროვან შიდა ინფრასტრუქტურას. ტერიტორიის 75%-ზე გათვალისწინებულია რეკრეაციული ზონები, რაც თბილისის მასშტაბით უპრეცედენტოა.
პროექტის მიზანია თბილისის ამ ნაწილის გარდაქმნა თანამედროვე ტიპის ქალაქის ცენტრად, სადაც იქნება ყველაფერი კომფორტული ცხოვრებისთვის, მუშაობისა და განტვირთვისთვის.