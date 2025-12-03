Travel eSIM "სელფისგან" – შეუფერხებელი ინტერნეტკავშირი საზღვრებს გარეშე ნებისმიერი ოპერატორის მომხმარებლისთვის
თანამედროვე, გლობალურად დაკავშირებულ სამყაროში ინტერნეტთან მუდმივი წვდომა აღარ არის მხოლოდ კომფორტი – ეს აუცილებლობაა. დღეს მობილური აპლიკაციები, სოციალური ქსელები და ციფრული ინფორმაცია ადამიანის ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია. ინტერნეტთან მუდმივი წვდომა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მოგზაურობისას. ამ კონტექსტში, ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებები, რომლებიც ერთდროულად უზრუნველყოფს სწრაფ, საიმედო და ხელმისაწვდომ კავშირს საზღვრებს გარეშე, მნიშვნელოვან როლს ასრულებს.
სწორედ ასეთი საჭიროებიდან გამომდინარე, ქართულმა მობილურმა ოპერატორმა "სელფი მობაილმა" მოგზაურობის მოყვარულებს Travel eSIM წარუდგინა. "სელფი მობაილი" ამჟამად 1,42 მილიონ მომხმარებელს ემსახურება. სელფის Travel eSIM წარმოადგენს ერთგვარ ციფრულ ბარათს, რომელიც ნებისმიერი ქსელის მომხმარებელს საშუალებას აძლევს, მარტივად და სწრაფად გააქტიუროს სერვისი. Travel eSIM უფრო მოქნილს ხდის მოგზაურობას საზღვარგარეთ, ამარტივებს ინტერნეტთან წვდომის პროცესს და ხდის მას ხელმისაწვდომს ნებისმიერი საჭიროებისთვის.
პროდუქტის გააქტიურება მარტივია ნებისმიერი ქსელის მომხმარებლისთვის: ამისთვის ROAMINGPASS.GE პლატფორმაზე მხოლოდ ოთხი დაწკაპუნებაა საჭირო. სერვისის ჩართვით მომხმარებელი ერთდროულად იღებს წვდომას Google Maps, ასევე WhatsApp-ისა და Messenger-ის ტექსტურ შეტყობინებებზე მაშინაც კი, როდესაც შეძენილი ინტერნეტის პაკეტი ამოწურულია.
Travel eSIM განსაკუთრებით გამოსადეგია პროფესიონალებისთვის, რომლებიც ხშირად მოგზაურობენ – მათთვის აუცილებელია მუდმივად ონლაინ ყოფნა, კოლეგებთან ან პარტნიორებთან კომუნიკაცია და პროექტების დისტანციურად მართვა რეალურ დროში.
მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომია ოთხი პაკეტი:
EuropePass 2GB – 15₾
EuropePass 7GB – 40₾
ContinentalPass 2GB – 20₾
ContinentalPass 7GB – 60₾
არჩეული პაკეტი ავტომატურად აქტიურდება და მისი გამოყენება შსაძლებელია 14 დღის განმავლობაში ან ინტერნეტის ამოწურვამდე. გადახდა შესაძლებელია საბანკო ბარათით, ასევე Apple Pay და Google Pay-ით, რაც კიდევ უფრო ამარტივებს სერვისის გამოყენების პროცესს.
აღსანიშნავია, რომ Travel eSIM მომხმარებელს საშუალებას აძლევს, გააგრძელოს საქმიანობა ან სოციალური აქტივობა მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან. ის უზრუნველყოფს კომფორტულ, უწყვეტ კავშირს, რაც მნიშვნელოვანია თანამედროვე, მობილური და ტექნოლოგიურად აქტიური მომხმარებლისთვის.
დღევანდელ ტექნოლოგიურ ეპოქაში, სადაც პროფესიული საქმიანობა და მოგზაურობა ხშირად მჭიდროდაა დაკავშირებული ერთმანეთთან, Travel eSIM არა მხოლოდ სერვისი, არამედ თანამედროვე სტანდარტია. ამ პროდუქტით "სელფი მობაილი" აერთიანებს ტექნოლოგიურ ინოვაციას და მომხმარებლის საჭიროებებს. სწორედ ეს ხდის მას პრაქტიკულს, რაც მუდმივ კავშირს, მოქნილ სერვისსა და ნებისმიერი გეოგრაფიული მდებარეობიდან დაუბრკოლებელ ინტერნეტკავშირს გულისხმობს.