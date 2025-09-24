უფასო თიბისი ბარათი - სარგებელი ხარჯის გარეშე
თითქმის 1 წელია, ახალი თიბისი ბარათი 700,000-ზე მეტი მომხმარებლის ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია, რადგან იდეალურად ერგება მათ საჭიროებებს და სთავაზობს მხოლოდ სარგებელს.
რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ბარათი მართლა სრულიად უფასოა, ყოველგვარი დაფარული საკომისიოებისა და გადასახადების გარეშე.
უფასო თიბისი ბარათით ნებისმიერი ბანკის ტერმინალზე ყოველი გადახდისას, მომხმარებლებს დახარჯული თანხის 0.5% ერთგულ ყულაბაში მომენტალურად უბრუნდებათ, თანაც ქულების ნაცვლად, პირდაპირ ლარში. ასევე, ნებისმიერ დროს შეუძლიათ დაბრუნებული თანხის თიბისის პირად ანგარიშზე გადატანა და სურვილისამებრ განკარგვა.
კიდევ უფრო მეტი სარგებლის მისაღებად, თიბისი მათ სამი კატეგორიიდან - სურსათი, ფარმაცია ან საწვავი, იმ კატეგორიის არჩევის შესაძლებლობას აძლევს, რომელშიც ყველაზე მეტს ხარჯავენ. შერჩეულ კატეგორიაში კი, თითოეულ გადახდაზე, სტანდარტულზე 2-ჯერ მეტს, გადახდილი თანხის 1% უბრუნებს.
ახალი თიბისი ბარათის მომხმარებლებისთვის სასურველი კატეგორიის არჩევა მობაილბანკიდან არის შესაძლებელი. ასვე, სურვილის შემთხვევაში, თვეში ერთხელ, მობაილბანკიდანვე შეუძლიათ სასურველი კატეგორიის საჭიროებებიდან გამომდინარე შეცვლაც.
ახალი თიბისი ბარათის მომხმარებლებს, საქართველოში ნებისმიერი ბანკის ბანკომატიდან თვეში 2000₾-ის ფარგლებში, თანხის განაღდება უპროცენტოდ შეუძლიათ, საკომისიოს გარეშე იხდიან თვეში 5 კომუნალურს და უპროცენტოდ, მომენტალურად რიცხავენ თანხას სხვა ბანკებიდან.
ახალ თიბისი ბარათის მომხმარებლები მუდმივად სარგებლობენ მრავალფეროვანი და მათ საჭიროებებზე მაქსიმალურად მორგებული შეთავაზებებით, განსაკუთრებით კი ცხოვრების მნიშვნელოვან მომენტებში.
აიღე ახალი თიბისი ბარათი მობაილბანკიდან 30 წამში და მართლა უფასოდ, მიიღე მაქსიმალური სარგებელი.