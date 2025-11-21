უკვე ემზადებით შავი პარასკევისთვის? 28 ნოემბერს ექსტრაზე extra Black Friday გეგულებათ
28 ნოემბერს ექსტრაზე extra Black Friday გეგულებათ, ამ დღეს განსაკუთრებული, ორმაგი შეთავაზებით ისარგებლებთ. მაღაზიების 50%-მდე ფასდაკლებებთან ერთად, დამატებით 30%-ს (მაქს. 500 ₾) დაიბრუნებთ SOLO Mastercard World Elite ბარათით გადახდისას.
ამასთან ერთად, იშოპინგებთ კომფორტულად, 24 საათის განმავლობაში, მარტივად შეარჩევთ იმ პროდუქტებს, რომლებზე ფასდაკლებასაც დიდი ხნის განმავლობაში ელოდით.
ერთ სივრცეში დაგხვდებათ სხვადასხვა მაღაზიები და სასურველი ნივთების შეძენისას 50%-მდე ფასდაკლებებთან ერთად, ნებისმიერი რაოდენობის გადახდისას, ჯამში მაქსიმუმ 500 ლარს დაიბრუნებთ.
ნახეთ რა მაღაზიები გეგულებათ extra Black Friday-ზე და დაელოდეთ დამატებით სიახლეებს.
მოამზადეთ საშოპინგო კალათა და იშოპინგეთ განსაკუთრებული შეთავაზებით extra Black Friday-ზე.