უპრეცედენტო ფასები – "აგროსფეროში" მწვანე პარასკევი დაიწყო
ინოვაციური სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციისა და აგროტექნიკის იმპორტიორი კომპანია "აგროსფერო" შავ პარასკევს, ტრადიციულად, გრანდიოზულად აღნიშნავს. "მწვანე პარასკევი" – ასე ჰქვია კომპანიის მიერ წამოწყებულ აქციას, რომლის ფარგლებშიც ის მომხმარებლებს მასშტაბურ ფასდაკლებებს სთავაზობს.
განსაკუთრებით უნდა გამოვყოთ რამდენიმე კატეგორიის პროდუქცია, რომლის შეძენასაც უპრეცედენტო ფასად შეძლებთ. დავიწყოთ სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკით, კონკრეტულად კი, ტრაქტორებით. აღსანიშნავია, რომ პროდუქცია მოიცავს 45, 50, 75, 90 და 157 ცხენის ძალიან მოდელებს.
უნდა აღვნიშნოთ CLAAS-ის პრემიუმ ხარისხის ძრავის, ჰიდრავლიკისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებიც, ასევე, ჯაჭვის საპოხი მასალები. აქციის ფარგლებში მათზეც განსაკუთრებული ფასები ამოქმედდა.
"მწვანე პარასკევით" აუცილებლად უნდა ისარგებლონ მეღვინეებმაც, რადგან "აგროსფეროში" გრანდიოზული ფასდაკლება ვრცელდება ღვინის საწარმოო ინვენტარზე – უჟანგავი ფოლადის ავზებზე, ღვინის ჩამომსხმელებზე, ფილტრებზე, ტუმბოებზე, ყურძნის საჭყლეტებსა თუ კლერტსაცლელებზე.
არც შვეიცარიული Felco-სა და ფრანგული Pellenc-ის პროფესიონალური ხელსაწყოები უნდა დავივიწყოთ, რადგან მნიშვნელოვანი თანხის დაზოგვას შეძლებთ მათი წარმოების სასხლავი და ასახვევი ინსტრუმენტების შეძენის შემთხვევაშიც. დაბოლოს, განსაკუთრებული ფასები დაგხვდებათ საზომ ხელსაწყოებზე, მათ შორის, რეფრაქტომეტრებზე, pH მეტრებზე, ტენსიომეტრებზე, ალკოჰოლმეტრებზე და სხვა.
ფასდაკლებული პროდუქციის სრულად სანახავად და შესაძენად გადადით ბმულზე. ასევე, ეწვიეთ "აგროსფეროს" მაღაზიათა ქსელს. აქცია 5 დეკემბრამდე გრძელდება, თუმცა გახსოვდეთ, რომ უპრეცედენტო ფასების გამო, პროდუქციის რაოდენობა სწრაფად იწურება. ასე რომ, იჩქარეთ და არ გაუშვათ შანსი ხელიდან!
დამატებითი ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით "აგროსფეროს" კონსულტანტებს ნომერზე +995 322 500 900.