"ვინომე" - ქართული ბრენდი, რომელიც დავარგების უნიკალური ტექნოლოგიით განსაკუთრებულ ღვინოს ქმნის By ანო ტვილდიანი Oct 8, 2024 Share Copy

Opinions expressed by Entrepreneur contributors are their own.

You're reading Entrepreneur Georgia, an international franchise of Entrepreneur Media.