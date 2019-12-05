50 საუკეთესო პროგრამა ანტრეპრენერთათვის 2020 წელს The Princeton Review, საუკეთესო საბაკალავრო პროგრამების რეიტინგს აქვეყნებს, Entrepreneur-თან ერთად

თუ ანტრეპრენერობა გადაწყვიტეთ, ორ გზას შორის მოგიწევთ არჩევანი: პირველი − თითები უნდა გადააჯვარედინოთ, ბრმად მიენდოთ ბედს, ბიზნესი დაიწყოთ და გზად ყველაფერში დამოუკიდებლად სცადოთ გარკვევა. ან მეორე ვარიანტი არჩიოთ − კოლეჯში ან უნივერსიტეტში გაიაროთ მთელი კურსი, რომელიც ანტრეპრენერთათვის აუცილებელ ყველა ინსტრუმენტს მოგაწვდით ბიზნესის დასაწყებად და მის გასავითარებლად. აქ პროგრამები ისეა შედგენილი, რომ ინფორმაციასაც მიიღებთ, შთაგონების წყაროც გახდება თქვენთვის და გზამკვლევიც, რათა თქვენი ოცნებები რეალობად აქციოთ. ამავე დროს, მათი წყალობით სხვა მომავალი ნოვატორების გარემოცვაშიც აღმოჩნდებით, რომლებსაც მტკიცედ აქვთ გადაწყვეტილი, რადაც უნდა დაუჯდეთ, წარმატებას მიაღწიონ.

Entrepreneur და The Princeton Review ანტრეპრენერთა საუკეთესო საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების რეიტინგის შედგენაზე ყოველწლიურად ერთად მუშაობენ. წელს უკვე მეთოთხმეტედ ხდება შეერთებული შტატებისა და სხვა ქვეყნების 300-ზე მეტი კოლეჯისა თუ უნივერსიტეტის შესაძლებლობების შეფასება. კერძოდ, სთავაზობს თუ არა სასწავლო დაწესებულება სტუდენტებს მსოფლიო კლასის მენტორებსა და პროფესორებს, ჰყავს თუ არა ცნობილი კურსდამთავრებულები. და რაც მთავარია, არის თუ არა აქ ისეთი ატმოსფერო, სადაც იდეები ყვავის (ჩვენი მეთოდოლოგიის შესახებ დეტალურ ინფორმაციას Entrepreneur-ის 2019 წლის დეკემბრის ნომერში მიიღებთ).

გაეცანით სხვადასხვა უნივერსიტეტისა და კოლეჯის საუკეთესო 50 საბაკალავრო პროგრამას ანტრეპრენერთათვის.

1. ჰიუსტონის უნივერსიტეტი

ჰიუსტონი, ტეხასის შტატი

სწავლის საფასური:

$11,276 − რეზიდენტთათვის
$26,936 − არარეზიდენტთათვის

ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 35

სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 2802

ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 83%

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 583

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:

$28,710,702

დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/university-houston-1023561?ceid=entrepreneur-ugrad

2. ბაბსონ კოლეჯი

ბაბსონ პარკი, მასაჩუსეტსის შტატი

სწავლის საფასური: $52,608

ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 38

სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 2443

ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 100%

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 336

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:

$65,735,954

დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/babson-college-1024153?ceid=entrepreneur-ugrad

3. ბრიგამ იანგის უნივერსიტეტი

პროვო, იუტას შტატი

სწავლის საფასური:

$5,790 − მორმონთა ეკლესიის წევრთათვის
$11,580 − არაწევრთათვის

ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 50

სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 3903

ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 95%

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 376

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:

$11,836,390,931

დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/brigham-young-university-ut-1023349?ceid=entrepreneur-ugrad

4. მიჩიგანის უნივერსიტეტი

ენარბორი, მიჩიგანის შტატი

სწავლის საფასური:

$16,540 − რეზიდენტთათვის
$52,994 − არარეზიდენტთათვის

ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 79

სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 4397

ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 48%

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 101

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:

$38,334,566

დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/university-michigan--ann-arbor-1023092?ceid=entrepreneur-ugrad

5. ბეილორის უნივერსიტეტი

ვაკო, ტეხასის შტატი

სწავლის საფასური: $47,364

ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 33

სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 1700

ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 90%

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 900

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:

$370,000,000

დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/baylor-university-1023354?ceid=entrepreneur-ugrad

6. ვაშინგტონის უნივერსიტეტი სენტ-ლუისში

სენტ-ლუისი, მისურის შტატი

სწავლის საფასური: $55,292

ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 39

სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 759

ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 47%

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 87

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:

$29,741,996

დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/washington-university-in-st-louis-1022620?ceid=entrepreneur-ugrad

7. მერილენდის უნივერსიტეტი

კოლეჯ-პარკი, მერილენდის შტატი

სწავლის საფასური:

$10,779 − რეზიდენტთათვის
$36,891 − არარეზიდენტთათვის

ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 79

სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 7422

ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 62%

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 318

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:

$56,838,661

დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/university-maryland--college-park-1022953?ceid=entrepreneur-ugrad

8. მონტერეის ტექნოლოგიური ინსტიტუტი

მონტერეი, ნუევო ლეონის შტატი, მექსიკა

სწავლის საფასური:

განსხვავდება პროგრამის მიხედვით

ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 85

სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 20 000

ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 93%

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 1206

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:

$38,211,848

დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/tecnol%c3%b3gico-de-monterrey-1126898?ceid=entrepreneur-ugrad

9. ჩრდილო-დასავლეთის (ნორთ-ვესტერნ) უნივერსიტეტი

ბოსტონი, მასაჩუსეტსის შტატი

სწავლის საფასური: $53,506

ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 40

სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 1592

ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 82%

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 303

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:

$21,872,983

დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/northeastern-university-1022996?ceid=entrepreneur-ugrad

10. ჩრდილოეთ კაროლინას შტატის უნივერსიტეტი

როლი, ჩრდილოეთ კაროლინა

სწავლის საფასური:

$9,101 − რეზიდენტთათვის
$28,444 − არა-რეზიდენტთათვის

ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 43

სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 3777

ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 80%

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 118

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:

$369,236,500

დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/north-carolina-state-university-1022851?ceid=entrepreneur-ugrad

11. მაიამის უნივერსიტეტი

ოქსფორდი, ოჰაიოს შტატი

სწავლის საფასური:

$14,825 − რეზიდენტთათვის
$33,577 − არარეზიდენტთათვის

ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 34

სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 2806

ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 71%

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 105

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:

$44,857,722

დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/miami-university-1023443?ceid=entrepreneur-ugrad

12. იუტას უნივერსიტეტი

სოლტ ლეიქ სითი, იუტას შტატი

სწავლის საფასური:

$9,498 − რეზიდენტთათვის
$30,132 − არარეზიდენტთათვის

ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 37

სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 842

ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 75%

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 282

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:

$42,178,112

დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/university-utah-1023685?ceid=entrepreneur-ugrad

13. ტეხასის უნივერსიტეტი დალასში

რიჩარდსონი, ტეხასის შტატი

სწავლის საფასური:

$13,442 − რეზიდენტთათვის
$38,168 − არარეზიდენტთათვის

ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 20

სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 1577

ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 71%

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 288

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:

$5,392,086

დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/university-texas-at-dallas-1023164?ceid=entrepreneur-ugrad

14. ტეხასის უნივერსიტეტი ოსტინში

ოსტინი, ტეხასის შტატი

სწავლის საფასური:

$10,818 − რეზიდენტთათვის
$38,228 − არარეზიდენტთათვის

ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 41

სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 2445

ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 35%

დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/university-texas-at-austin-1023590

15. ტეხასის ქრისტიანული უნივერსიტეტი

ფორტ ვორთი, ტეხასის შტატი

სწავლის საფასური: $49 250

ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 35

სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 709

ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 70%

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 49

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:

$184,923,925

დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/texas-christian-university-1023666

16. მიჩიგანის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ისთ ლანსინგი, მიჩიგანის შტატი

სწავლის საფასური:

$16,650 − რეზიდენტთათვის
$41,002 − არარეზიდენტთათვის

ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 42

სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 4537

ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 32%

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 499

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:

$36,263,980

დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/michigan-state-university-1022671?ceid=entrepreneur-ugrad

17. ლოიოლა მერიმაუნტის უნივერსიტეტი

ლოს-ანჯელესი, კალიფორნიის შტატი

სწავლის საფასური: $50 283

ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 21

სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 450

ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 100%

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 100

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:

$235,024,000

https://www.princetonreview.com/college/loyola-marymount-university-1023556

18. კანზასის უნივერსიტეტი

ლოურენსი, კანზასის შტატი

სწავლის საფასური:

$11,166 − რეზიდენტთათვის
$28,034 − არარეზიდენტთათვის

ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 24

სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 984

ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 100%

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 37

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:

$142,000,000

დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/university-kansas-1023404?ceid=entrepreneur-ugrad

19. სირაკუზის უნივერსიტეტი

სირაკუზი, ნიუ-იორკის შტატი

სწავლის საფასური: $50 419

ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 27

სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 2096

ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 100%

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 158

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:

დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/syracuse-university-1024060?ceid=entrepreneur-ugrad

20. ბელმონტის უნივერსიტეტი

ნეშვილი, ტენესის შტატი

სწავლის საფასური: $32 820

ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 29

სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 808

ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 86%

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 172

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:

$115,039,500

დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/belmont-university-1023028?ceid=entrepreneur-ugrad

21. აიოვას უნივერიტეტი

აიოვა, აიოვას შტატი

სწავლის საფასური:

$9,606 − რეზიდენტთათვის
$31,569 − არარეზიდენტთათვის

ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 26

სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 2696

ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 93%

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 313

დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/university-iowa-1022667?ceid=entrepreneur-ugrad

22. ტეხასის უნივერსიტეტი A&M − კოლეჯ-სთეიშენ

კოლეჯ-სთეიშენი, ტეხასის შტატი

სწავლის საფასური:

$10,968 − რეზიდენტთათვის
$36,636 − არარეზიდენტთათვის

ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 53

სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 3266

ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 50%

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 27

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:

$8,000,000

დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/texas-a-m-university--college-station-1023562?ceid=entrepreneur-ugrad

23. დე პოლის უნივერსიტეტი

ჩიკაგო, ილინოისის შტატი

სწავლის საფასური: $41 202

ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 40

სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 1261

ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 63%

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 194

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:

$18,245,000

დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/depaul-university-1023066?ceid=entrepreneur-ugrad

24. ჯორჯიის ტექნოლოგიური ინსტიტუტი

ატლანტა, ჯორჯიის შტატი

სწავლის საფასური:

$12,682 − რეზიდენტთათვის
$33,794 − არარეზიდენტთათვის

ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 30

სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 3448

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 115

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:

$35,000,000

დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/georgia-institute-technology-1022905

25. ბოლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მანსი, ინდიანას შტატი

სწავლის საფასური:

$9,594 − რეზიდენტთათვის
$25,368 − არარეზიდენტთათვის

ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 19

სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 589

ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 70%

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 56

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:

$15,081,325

დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/ball-state-university-1023275?ceid=entrepreneur-ugrad

26. აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეიმზი, ინდიანას შტატი

სწავლის საფასური:

$8,988 − რეზიდენტთათვის
$23,392 − არარეზიდენტთათვის

ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 45

სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 3864

ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 100%

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 47

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:

$2,250,000

დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/iowa-state-university-1022684

27. ილინოისის უნივერსიტეტი ურბანა-შამპეინში

შამპეინი, ილნოისის შტატი

სწავლის საფასური:

$15,868 − რეზიდენტთათვის
$31,490 − არარეზიდენტთათვის

ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 48

სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 1320

ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 65%

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 265

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:

$14,788,500

დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/university-illinois-at-urbana-champaign-1023436

28. ვაშინგტონის უნივერსიტეტი

სიეტლი, ვაშინგტონის შტატი

სწავლის საფასური:

$11,465 − რეზიდენტთათვის
$38,166 − არარეზიდენტთათვის

ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 39

სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 2491

ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 49%

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 219

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:

$19,079,526

დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/university-washington-1023567

29. ტემპლის უნივერსიტეტი

ფილადელფია, პენსილვანიის შტატი

სწავლის საფასური:

$19,618 − რეზიდენტთათვის
$33,058 − არარეზიდენტთათვის

ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 37

სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 1807

ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 91%

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 50

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:

$8,503,902

დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/temple-university-1024067

30. ფლორიდის მექსიკის ყურის უნივერსიტეტი

ფორტ მეიერსი, ფლორიდის შტატი

სწავლის საფასური:

$6,118 − რეზიდენტთათვის
$25,162 - არარეზიდენტთათვის

ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 34

სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 2055

ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 38%

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 87

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:

$2,542,820

დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/florida-gulf-coast-university-1022259

31. ფლორიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ტალაჰასი, ფლორიდის შტატი

სწავლის საფასური:

$6,517 − რეზიდენტთათვის
$21,683 − არარეზიდენტთათვის

ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 48

სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 3156

ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 35%

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 23

დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/florida-state-university-1023620

32. დრექსელის უნივერსიტეტი

ფილადელფია, პენსილვანიის შტატი

სწავლის საფასური: $53 346

ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 40

სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 1532

ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 97%

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 65

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:

$13,600,000

დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/drexel-university-1023121?ceid=entrepreneur-ugrad

33. სენტ-ლუისის უნივერსიტეტი

სენტ-ლუისი, მისურის შტატი

სწავლის საფასური: $45 424

ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 95

სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 2243

ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 60%

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 76

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:

$19,225,000

დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/saint-louis-university-1022527

34. დეიტონის უნივერსიტეტი

დეიტონი, ოჰაიოს შტატი

სწავლის საფასური: $44 100

ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 35

სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 1580

ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 67%

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 74

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:

$8,121,250

დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/university-dayton-1023063?ceid=entrepreneur-ugrad

35. სენტ-ტომასის უნივერსიტეტი (მინესოტა)

სენტ-პოლი, მინესოტას შტატი

სწავლის საფასური: $42 736

ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 30

სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 404

ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 80%

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 46

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები: $476 000

დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/university-saint-thomas-mn-1022649

36. არიზონას უნივერსიტეტი

ტუსონი, არიზონას შტატი

სწავლის საფასური:

$12,379 − რეზიდენტთათვის
$34,662 − არარეზიდენტთათვის

ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 41

სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 1311

ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 100%

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 89

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:

$14,181,000

დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/university-arizona-1023720

37. ტამპას უნივერსიტეტი

ტამპა, ფლორიდის შტატი

სწავლის საფასური: $27 790

სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 291

ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 63%

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 300

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:

$4,004,000

დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/university-tampa-1022793

38. დელავერის უნივერსიტეტი

ნიუ-არკი, დელავერის შტატი

სწავლის საფასური:

$14,280 − რეზიდენტთათვის
$35,710 − არარეზიდენტთათვის

ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 28

სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 1509

ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 41%

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 41

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:

$2,800,000

დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/university-delaware-1022739

39. ფლორიდის ატლანტის უნივერსიტეტი

ბოკა რატონი, ფლორიდა

სწავლის საფასური:

$5,986 − რეზიდენტთათვის
$21,543 − არარეზიდენტთათვის

ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 11

სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 763

ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 70%

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 134

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:

$81,640,000

დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/florida-atlantic-university-1022927

40. ბოსტონის უნივერსიტეტი

ბოსტონი, მასაჩუსეტსის შტატი

სწავლის საფასური: $55 892

ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 21

სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 1784

ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 38%

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 11

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:

$32,000,000

დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/boston-university-1023900

41. ნიუ-ჯერსის ტექნოლოგიის ინსტიტუტი

ნიუ-არკი, ნიუ ჯერსის შტატი

სწავლის საფასური:

$17,674 − რეზიდენტთათვის
$33,386 − არარეზიდენტთათვის

ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 17

სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 456

ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 66%

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 6

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:

$1,100,000

დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/new-jersey-institute-technology-1023970

42. როჩესტერის უნივერსიტეტი

როჩესტერი, ნიუ-იორკის შტატი

სწავლის საფასური: $56 030

ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 47

სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 1822

ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 50%

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 34

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:

$3,727,074

დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/university-rochester-1024047

43. ოკლაჰომას უნივერსიტეტი

ნორმანი, ოკლაჰომას შტატი

სწავლის საფასური:

$9,063 − რეზიდენტთათვის
$24,444 − არარეზიდენტთათვის

ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 36

სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 309

ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 75%

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 16

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:

$2,890,000

დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/university-oklahoma-1023726?ceid=entrepreneur-ugrad

44. მინესოტას უნივერსიტეტი

მინეაპოლისი, მინესოტას შტატი

სწავლის საფასური:

$15,027 − რეზიდენტთათვის
$33,325 − არარეზიდენტთათვის

ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 13

სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 434

ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 56%

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 45

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:

$4,715,000

დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/university-minnesota--twin-cities-1023445

45. ოკლაჰომას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სტილოუტერი, ოკლაჰომას შტატი

სწავლის საფასური:

$9,019 − რეზიდენტთათვის
$24,539 − არარეზიდენტთათვის

ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 27

სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 2149

ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 70%

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 47

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:

$1,725,450

დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/oklahoma-state-university-1022745

46. კონექტიკუტის უნივერსიტეტი

სტორსი, კონექტიკუტის შტატი

სწავლის საფასური:

$17,226 − რეზიდენტთათვის
$39,894 − არარეზიდენტთათვის

ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 19

სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 551

ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 42%

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 41

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:

$7,616,500

https://www.princetonreview.com/college/university-connecticut-1023115

47. აღმოსავლეთ კაროლინას უნივერსიტეტი

გრინვილი, ჩრდილოეთ კაროლინას შტატი

სწავლის საფასური:

$7,188 − რეზიდენტთათვის
$23,465 − არარეზიდენტთათვის

ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 19

სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 599

ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 57%

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 50

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:

$1,965,000

დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/east-carolina-university-1023312

48. კლარკსონის უნივერსიტეტი

პოტსდამი, ნიუ-იორკის შტატი

სწავლის საფასური: $49 858

ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 9

სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 954

ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 66%

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 92

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:

$3,854,000

დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/clarkson-university-1023879

49. ამერიკული უნივერსიტეტი

ვაშინგტონი, კოლუმბიის ოლქი

სწავლის საფასური: $49 889

ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 20

სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 259

ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 75%

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 68

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:

$1,601,135

დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/american-university-1023934

50. პერდიუს უნივერსიტეტი

უესტ ლაფაიეტ, ინდიანას შტატი

სწავლის საფასური:

$9,992 − რეზიდენტთათვის
$28,794 − არარეზიდენტთათვის

ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 21

სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 1882

ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 65%

კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 54

დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/purdue-university--west-lafayette-1022653
