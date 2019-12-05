50 საუკეთესო პროგრამა ანტრეპრენერთათვის 2020 წელს The Princeton Review, საუკეთესო საბაკალავრო პროგრამების რეიტინგს აქვეყნებს, Entrepreneur-თან ერთად
თუ ანტრეპრენერობა გადაწყვიტეთ, ორ გზას შორის მოგიწევთ არჩევანი: პირველი − თითები უნდა გადააჯვარედინოთ, ბრმად მიენდოთ ბედს, ბიზნესი დაიწყოთ და გზად ყველაფერში დამოუკიდებლად სცადოთ გარკვევა. ან მეორე ვარიანტი არჩიოთ − კოლეჯში ან უნივერსიტეტში გაიაროთ მთელი კურსი, რომელიც ანტრეპრენერთათვის აუცილებელ ყველა ინსტრუმენტს მოგაწვდით ბიზნესის დასაწყებად და მის გასავითარებლად. აქ პროგრამები ისეა შედგენილი, რომ ინფორმაციასაც მიიღებთ, შთაგონების წყაროც გახდება თქვენთვის და გზამკვლევიც, რათა თქვენი ოცნებები რეალობად აქციოთ. ამავე დროს, მათი წყალობით სხვა მომავალი ნოვატორების გარემოცვაშიც აღმოჩნდებით, რომლებსაც მტკიცედ აქვთ გადაწყვეტილი, რადაც უნდა დაუჯდეთ, წარმატებას მიაღწიონ.
Entrepreneur და The Princeton Review ანტრეპრენერთა საუკეთესო საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების რეიტინგის შედგენაზე ყოველწლიურად ერთად მუშაობენ. წელს უკვე მეთოთხმეტედ ხდება შეერთებული შტატებისა და სხვა ქვეყნების 300-ზე მეტი კოლეჯისა თუ უნივერსიტეტის შესაძლებლობების შეფასება. კერძოდ, სთავაზობს თუ არა სასწავლო დაწესებულება სტუდენტებს მსოფლიო კლასის მენტორებსა და პროფესორებს, ჰყავს თუ არა ცნობილი კურსდამთავრებულები. და რაც მთავარია, არის თუ არა აქ ისეთი ატმოსფერო, სადაც იდეები ყვავის (ჩვენი მეთოდოლოგიის შესახებ დეტალურ ინფორმაციას Entrepreneur-ის 2019 წლის დეკემბრის ნომერში მიიღებთ).
გაეცანით სხვადასხვა უნივერსიტეტისა და კოლეჯის საუკეთესო 50 საბაკალავრო პროგრამას ანტრეპრენერთათვის.
1. ჰიუსტონის უნივერსიტეტი
ჰიუსტონი, ტეხასის შტატი
სწავლის საფასური:
$11,276 − რეზიდენტთათვის
$26,936 − არარეზიდენტთათვის
ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 35
სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 2802
ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 83%
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 583
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:
$28,710,702
დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/university-houston-1023561?ceid=entrepreneur-ugrad
2. ბაბსონ კოლეჯი
ბაბსონ პარკი, მასაჩუსეტსის შტატი
სწავლის საფასური: $52,608
ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 38
სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 2443
ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 100%
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 336
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:
$65,735,954
დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/babson-college-1024153?ceid=entrepreneur-ugrad
3. ბრიგამ იანგის უნივერსიტეტი
პროვო, იუტას შტატი
სწავლის საფასური:
$5,790 − მორმონთა ეკლესიის წევრთათვის
$11,580 − არაწევრთათვის
ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 50
სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 3903
ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 95%
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 376
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:
$11,836,390,931
დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/brigham-young-university-ut-1023349?ceid=entrepreneur-ugrad
4. მიჩიგანის უნივერსიტეტი
ენარბორი, მიჩიგანის შტატი
სწავლის საფასური:
$16,540 − რეზიდენტთათვის
$52,994 − არარეზიდენტთათვის
ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 79
სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 4397
ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 48%
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 101
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:
$38,334,566
დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/university-michigan--ann-arbor-1023092?ceid=entrepreneur-ugrad
5. ბეილორის უნივერსიტეტი
ვაკო, ტეხასის შტატი
სწავლის საფასური: $47,364
ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 33
სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 1700
ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 90%
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 900
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:
$370,000,000
დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/baylor-university-1023354?ceid=entrepreneur-ugrad
6. ვაშინგტონის უნივერსიტეტი სენტ-ლუისში
სენტ-ლუისი, მისურის შტატი
სწავლის საფასური: $55,292
ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 39
სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 759
ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 47%
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 87
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:
$29,741,996
დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/washington-university-in-st-louis-1022620?ceid=entrepreneur-ugrad
7. მერილენდის უნივერსიტეტი
კოლეჯ-პარკი, მერილენდის შტატი
სწავლის საფასური:
$10,779 − რეზიდენტთათვის
$36,891 − არარეზიდენტთათვის
ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 79
სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 7422
ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 62%
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 318
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:
$56,838,661
დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/university-maryland--college-park-1022953?ceid=entrepreneur-ugrad
8. მონტერეის ტექნოლოგიური ინსტიტუტი
მონტერეი, ნუევო ლეონის შტატი, მექსიკა
სწავლის საფასური:
განსხვავდება პროგრამის მიხედვით
ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 85
სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 20 000
ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 93%
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 1206
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:
$38,211,848
დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/tecnol%c3%b3gico-de-monterrey-1126898?ceid=entrepreneur-ugrad
9. ჩრდილო-დასავლეთის (ნორთ-ვესტერნ) უნივერსიტეტი
ბოსტონი, მასაჩუსეტსის შტატი
სწავლის საფასური: $53,506
ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 40
სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 1592
ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 82%
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 303
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:
$21,872,983
დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/northeastern-university-1022996?ceid=entrepreneur-ugrad
10. ჩრდილოეთ კაროლინას შტატის უნივერსიტეტი
როლი, ჩრდილოეთ კაროლინა
სწავლის საფასური:
$9,101 − რეზიდენტთათვის
$28,444 − არა-რეზიდენტთათვის
ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 43
სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 3777
ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 80%
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 118
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:
$369,236,500
დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/north-carolina-state-university-1022851?ceid=entrepreneur-ugrad
11. მაიამის უნივერსიტეტი
ოქსფორდი, ოჰაიოს შტატი
სწავლის საფასური:
$14,825 − რეზიდენტთათვის
$33,577 − არარეზიდენტთათვის
ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 34
სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 2806
ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 71%
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 105
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:
$44,857,722
დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/miami-university-1023443?ceid=entrepreneur-ugrad
12. იუტას უნივერსიტეტი
სოლტ ლეიქ სითი, იუტას შტატი
სწავლის საფასური:
$9,498 − რეზიდენტთათვის
$30,132 − არარეზიდენტთათვის
ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 37
სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 842
ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 75%
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 282
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:
$42,178,112
დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/university-utah-1023685?ceid=entrepreneur-ugrad
13. ტეხასის უნივერსიტეტი დალასში
რიჩარდსონი, ტეხასის შტატი
სწავლის საფასური:
$13,442 − რეზიდენტთათვის
$38,168 − არარეზიდენტთათვის
ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 20
სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 1577
ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 71%
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 288
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:
$5,392,086
დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/university-texas-at-dallas-1023164?ceid=entrepreneur-ugrad
14. ტეხასის უნივერსიტეტი ოსტინში
ოსტინი, ტეხასის შტატი
სწავლის საფასური:
$10,818 − რეზიდენტთათვის
$38,228 − არარეზიდენტთათვის
ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 41
სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 2445
ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 35%
დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/university-texas-at-austin-1023590
15. ტეხასის ქრისტიანული უნივერსიტეტი
ფორტ ვორთი, ტეხასის შტატი
სწავლის საფასური: $49 250
ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 35
სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 709
ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 70%
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 49
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:
$184,923,925
დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/texas-christian-university-1023666
16. მიჩიგანის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ისთ ლანსინგი, მიჩიგანის შტატი
სწავლის საფასური:
$16,650 − რეზიდენტთათვის
$41,002 − არარეზიდენტთათვის
ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 42
სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 4537
ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 32%
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 499
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:
$36,263,980
დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/michigan-state-university-1022671?ceid=entrepreneur-ugrad
17. ლოიოლა მერიმაუნტის უნივერსიტეტი
ლოს-ანჯელესი, კალიფორნიის შტატი
სწავლის საფასური: $50 283
ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 21
სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 450
ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 100%
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 100
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:
$235,024,000
https://www.princetonreview.com/college/loyola-marymount-university-1023556
18. კანზასის უნივერსიტეტი
ლოურენსი, კანზასის შტატი
სწავლის საფასური:
$11,166 − რეზიდენტთათვის
$28,034 − არარეზიდენტთათვის
ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 24
სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 984
ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 100%
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 37
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:
$142,000,000
დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/university-kansas-1023404?ceid=entrepreneur-ugrad
19. სირაკუზის უნივერსიტეტი
სირაკუზი, ნიუ-იორკის შტატი
სწავლის საფასური: $50 419
ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 27
სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 2096
ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 100%
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 158
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:
დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/syracuse-university-1024060?ceid=entrepreneur-ugrad
20. ბელმონტის უნივერსიტეტი
ნეშვილი, ტენესის შტატი
სწავლის საფასური: $32 820
ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 29
სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 808
ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 86%
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 172
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:
$115,039,500
დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/belmont-university-1023028?ceid=entrepreneur-ugrad
21. აიოვას უნივერიტეტი
აიოვა, აიოვას შტატი
სწავლის საფასური:
$9,606 − რეზიდენტთათვის
$31,569 − არარეზიდენტთათვის
ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 26
სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 2696
ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 93%
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 313
დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/university-iowa-1022667?ceid=entrepreneur-ugrad
22. ტეხასის უნივერსიტეტი A&M − კოლეჯ-სთეიშენ
კოლეჯ-სთეიშენი, ტეხასის შტატი
სწავლის საფასური:
$10,968 − რეზიდენტთათვის
$36,636 − არარეზიდენტთათვის
ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 53
სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 3266
ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 50%
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 27
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:
$8,000,000
დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/texas-a-m-university--college-station-1023562?ceid=entrepreneur-ugrad
23. დე პოლის უნივერსიტეტი
ჩიკაგო, ილინოისის შტატი
სწავლის საფასური: $41 202
ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 40
სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 1261
ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 63%
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 194
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:
$18,245,000
დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/depaul-university-1023066?ceid=entrepreneur-ugrad
24. ჯორჯიის ტექნოლოგიური ინსტიტუტი
ატლანტა, ჯორჯიის შტატი
სწავლის საფასური:
$12,682 − რეზიდენტთათვის
$33,794 − არარეზიდენტთათვის
ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 30
სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 3448
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 115
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:
$35,000,000
დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/georgia-institute-technology-1022905
25. ბოლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მანსი, ინდიანას შტატი
სწავლის საფასური:
$9,594 − რეზიდენტთათვის
$25,368 − არარეზიდენტთათვის
ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 19
სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 589
ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 70%
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 56
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:
$15,081,325
დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/ball-state-university-1023275?ceid=entrepreneur-ugrad
26. აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ეიმზი, ინდიანას შტატი
სწავლის საფასური:
$8,988 − რეზიდენტთათვის
$23,392 − არარეზიდენტთათვის
ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 45
სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 3864
ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 100%
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 47
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:
$2,250,000
დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/iowa-state-university-1022684
27. ილინოისის უნივერსიტეტი ურბანა-შამპეინში
შამპეინი, ილნოისის შტატი
სწავლის საფასური:
$15,868 − რეზიდენტთათვის
$31,490 − არარეზიდენტთათვის
ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 48
სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 1320
ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 65%
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 265
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:
$14,788,500
დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/university-illinois-at-urbana-champaign-1023436
28. ვაშინგტონის უნივერსიტეტი
სიეტლი, ვაშინგტონის შტატი
სწავლის საფასური:
$11,465 − რეზიდენტთათვის
$38,166 − არარეზიდენტთათვის
ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 39
სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 2491
ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 49%
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 219
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:
$19,079,526
დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/university-washington-1023567
29. ტემპლის უნივერსიტეტი
ფილადელფია, პენსილვანიის შტატი
სწავლის საფასური:
$19,618 − რეზიდენტთათვის
$33,058 − არარეზიდენტთათვის
ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 37
სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 1807
ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 91%
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 50
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:
$8,503,902
დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/temple-university-1024067
30. ფლორიდის მექსიკის ყურის უნივერსიტეტი
ფორტ მეიერსი, ფლორიდის შტატი
სწავლის საფასური:
$6,118 − რეზიდენტთათვის
$25,162 - არარეზიდენტთათვის
ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 34
სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 2055
ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 38%
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 87
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:
$2,542,820
დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/florida-gulf-coast-university-1022259
31. ფლორიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ტალაჰასი, ფლორიდის შტატი
სწავლის საფასური:
$6,517 − რეზიდენტთათვის
$21,683 − არარეზიდენტთათვის
ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 48
სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 3156
ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 35%
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 23
დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/florida-state-university-1023620
32. დრექსელის უნივერსიტეტი
ფილადელფია, პენსილვანიის შტატი
სწავლის საფასური: $53 346
ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 40
სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 1532
ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 97%
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 65
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:
$13,600,000
დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/drexel-university-1023121?ceid=entrepreneur-ugrad
33. სენტ-ლუისის უნივერსიტეტი
სენტ-ლუისი, მისურის შტატი
სწავლის საფასური: $45 424
ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 95
სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 2243
ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 60%
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 76
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:
$19,225,000
დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/saint-louis-university-1022527
34. დეიტონის უნივერსიტეტი
დეიტონი, ოჰაიოს შტატი
სწავლის საფასური: $44 100
ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 35
სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 1580
ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 67%
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 74
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:
$8,121,250
დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/university-dayton-1023063?ceid=entrepreneur-ugrad
35. სენტ-ტომასის უნივერსიტეტი (მინესოტა)
სენტ-პოლი, მინესოტას შტატი
სწავლის საფასური: $42 736
ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 30
სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 404
ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 80%
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 46
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები: $476 000
დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/university-saint-thomas-mn-1022649
36. არიზონას უნივერსიტეტი
ტუსონი, არიზონას შტატი
სწავლის საფასური:
$12,379 − რეზიდენტთათვის
$34,662 − არარეზიდენტთათვის
ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 41
სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 1311
ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 100%
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 89
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:
$14,181,000
დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/university-arizona-1023720
37. ტამპას უნივერსიტეტი
ტამპა, ფლორიდის შტატი
სწავლის საფასური: $27 790
სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 291
ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 63%
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 300
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:
$4,004,000
დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/university-tampa-1022793
38. დელავერის უნივერსიტეტი
ნიუ-არკი, დელავერის შტატი
სწავლის საფასური:
$14,280 − რეზიდენტთათვის
$35,710 − არარეზიდენტთათვის
ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 28
სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 1509
ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 41%
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 41
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:
$2,800,000
დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/university-delaware-1022739
39. ფლორიდის ატლანტის უნივერსიტეტი
ბოკა რატონი, ფლორიდა
სწავლის საფასური:
$5,986 − რეზიდენტთათვის
$21,543 − არარეზიდენტთათვის
ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 11
სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 763
ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 70%
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 134
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:
$81,640,000
დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/florida-atlantic-university-1022927
40. ბოსტონის უნივერსიტეტი
ბოსტონი, მასაჩუსეტსის შტატი
სწავლის საფასური: $55 892
ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 21
სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 1784
ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 38%
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 11
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:
$32,000,000
დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/boston-university-1023900
41. ნიუ-ჯერსის ტექნოლოგიის ინსტიტუტი
ნიუ-არკი, ნიუ ჯერსის შტატი
სწავლის საფასური:
$17,674 − რეზიდენტთათვის
$33,386 − არარეზიდენტთათვის
ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 17
სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 456
ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 66%
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 6
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:
$1,100,000
დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/new-jersey-institute-technology-1023970
42. როჩესტერის უნივერსიტეტი
როჩესტერი, ნიუ-იორკის შტატი
სწავლის საფასური: $56 030
ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 47
სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 1822
ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 50%
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 34
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:
$3,727,074
დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/university-rochester-1024047
43. ოკლაჰომას უნივერსიტეტი
ნორმანი, ოკლაჰომას შტატი
სწავლის საფასური:
$9,063 − რეზიდენტთათვის
$24,444 − არარეზიდენტთათვის
ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 36
სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 309
ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 75%
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 16
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:
$2,890,000
დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/university-oklahoma-1023726?ceid=entrepreneur-ugrad
44. მინესოტას უნივერსიტეტი
მინეაპოლისი, მინესოტას შტატი
სწავლის საფასური:
$15,027 − რეზიდენტთათვის
$33,325 − არარეზიდენტთათვის
ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 13
სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 434
ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 56%
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 45
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:
$4,715,000
დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/university-minnesota--twin-cities-1023445
45. ოკლაჰომას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სტილოუტერი, ოკლაჰომას შტატი
სწავლის საფასური:
$9,019 − რეზიდენტთათვის
$24,539 − არარეზიდენტთათვის
ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 27
სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 2149
ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 70%
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 47
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:
$1,725,450
დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/oklahoma-state-university-1022745
46. კონექტიკუტის უნივერსიტეტი
სტორსი, კონექტიკუტის შტატი
სწავლის საფასური:
$17,226 − რეზიდენტთათვის
$39,894 − არარეზიდენტთათვის
ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 19
სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 551
ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 42%
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 41
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:
$7,616,500
https://www.princetonreview.com/college/university-connecticut-1023115
47. აღმოსავლეთ კაროლინას უნივერსიტეტი
გრინვილი, ჩრდილოეთ კაროლინას შტატი
სწავლის საფასური:
$7,188 − რეზიდენტთათვის
$23,465 − არარეზიდენტთათვის
ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 19
სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 599
ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 57%
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 50
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:
$1,965,000
დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/east-carolina-university-1023312
48. კლარკსონის უნივერსიტეტი
პოტსდამი, ნიუ-იორკის შტატი
სწავლის საფასური: $49 858
ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 9
სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 954
ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 66%
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 92
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:
$3,854,000
დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/clarkson-university-1023879
49. ამერიკული უნივერსიტეტი
ვაშინგტონი, კოლუმბიის ოლქი
სწავლის საფასური: $49 889
ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 20
სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 259
ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 75%
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 68
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში მოზიდული ფინანსები:
$1,601,135
დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/american-university-1023934
50. პერდიუს უნივერსიტეტი
უესტ ლაფაიეტ, ინდიანას შტატი
სწავლის საფასური:
$9,992 − რეზიდენტთათვის
$28,794 − არარეზიდენტთათვის
ანტრეპრენერობასთან დაკავშირებული კურსების რაოდენობა: 21
სტუდენტთა რაოდენობა ანტრეპრენერულ კურსებზე: 1882
ფაკულტეტები ანტრეპრენერული გამოცდილებით: 65%
კურსდამთავრებულთა მიერ ბოლო 5 წელიწადში დაარსებული სტარტაპები: 54
დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.princetonreview.com/college/purdue-university--west-lafayette-1022653