ქალი ვიცი მე... მოუსმინეთ Entrepreneur-ის კონტრიბუტორს -მარიტა გენებაშვილს!
14 ივნისს Moxy Tbilisi-ში Entrepreneur-ის ივნისის ნომრის და საიტის www.entrepreneur.ge პრეზენტაცია გაიმართა.
ღონისძიებაზე მოწვეული იყვნენ ჟურნალ Entrepreneur-ის აქამდე გამოსული ნომრის გმირები, გამოცემის კონტრიბუტორები, ბიზნეს პარტნიორები და Entrepreneur Club-ის წევრები.
Entrepreneur-ის კონტრიბუტორებმა სტუმრებს საკუთარი გამოცდილებაც გაუზიარეს.
"ქალი ვიცი მე..." - თემაზე აუდიტორიას "inebe.ge"-ის, "მიკროგრინისა" და "მინდორის" დამფუძნებელი, მარიტა გენებაშვილი ესაუბრა.
ღონისძიების სპონსორი: PASHA Bank Georgia
