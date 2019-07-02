ქალი ვიცი მე... მოუსმინეთ Entrepreneur-ის კონტრიბუტორს -მარიტა გენებაშვილს!

By Entrepreneur-ის გუნდი

14 ივნისს Moxy Tbilisi-ში Entrepreneur-ის ივნისის ნომრის და საიტის www.entrepreneur.ge პრეზენტაცია გაიმართა.


ღონისძიებაზე მოწვეული იყვნენ ჟურნალ Entrepreneur-ის აქამდე გამოსული ნომრის გმირები, გამოცემის კონტრიბუტორები, ბიზნეს პარტნიორები და Entrepreneur Club-ის წევრები.

Entrepreneur-ის კონტრიბუტორებმა სტუმრებს საკუთარი გამოცდილებაც გაუზიარეს.

"ქალი ვიცი მე..." - თემაზე აუდიტორიას "inebe.ge"-ის, "მიკროგრინისა" და "მინდორის" დამფუძნებელი, მარიტა გენებაშვილი ესაუბრა.

ღონისძიების სპონსორი: PASHA Bank Georgia

#ანტრეპრენერი #Entrepreneur
Entrepreneur-ის გუნდი

Entrepreneur Staff

Entrepreneur საქართველოს გუნდი

