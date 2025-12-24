1 USD = 1 USDt: როგორ იყიდო USDt საკომისიოს გარეშე
Opinions expressed by Entrepreneur contributors are their own.
You're reading Entrepreneur Georgia, an international franchise of Entrepreneur Media.
კრიპტო პლატფორმა CityPay.io მომხმარებლებს სთავაზობს სპეციალურ 1:1 შეთავაზებას, რომლის ფარგლებში დოლარის (USDX) კონვერტაცია USDt-ში ხორციელდება ზუსტად 1:1 კურსით, დამატებითი საკომისიოსა და კურსის სხვაობის გარეშე.
USDT არის დოლარზე მიბმული სთეიბლქოინი, რომელიც ფართოდ გამოიყენება როგორც კრიპტო თრეიდინგისთვის, ისე ყოველდღიური ფინანსური ოპერაციებისთვის და წარმოადგენს ყველაზე მოთხოვნად სტაბილურ ქოინს კრიპტო ბაზარზე.
რას გულისხმობს CityPay-ის 1:1 შეთავაზება?
1:1 კამპანია ნიშნავს, რომ მომხმარებელი CityPay.io-ს საფულეში შეტანილ თითოეულ დოლარს ზუსტად იმავე რაოდენობის USDT-ში აკონვერტირებს, დამატებითი ხარჯების გარეშე. კონვერტაციის პროცესი მარტივია და სრულდება რამდენიმე წამში, პირდაპირ მომხმარებლის კრიპტო საფულეში.
შეთავაზების ძირითადი უპირატესობები:
- 1 USD = 1 USDt: ფიქსირებული 1:1-ში კურსით
- 0% საკომისიო: დოლარის დეპოზიტსა და კონვერტაციაზე
- ზუსტი კონვერტაცია: რამდენ დოლარსაც შეიტან, იმავე რაოდენობის USDT-ს მიიღებ
CityPay.io-ში დოლარის (USDX ტოკენის) დეპოზიტი შესაძლებელია ონლაინ ბანკის მეშვეობით, საკომისიოს გარეშე, რაც მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს, 1:1 შეთავაზება გამოიყენონ დამატებითი ხარჯების გარეშე.
შეთავაზება ხელმისაწვდომია CityPay.io-ს ვერიფიცირებული ფიზიკური პირებისთვის. კამპანიის განმავლობაში, ერთ მომხმარებელს შეუძლია მაქსიმუმ 10,000 USD-ის კონვერტაცია USDT-ში.