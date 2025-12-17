AI-ს სასტიპენდიო პროგრამაზე 1500-ზე მეტი მსურველი დარეგისტრირდა - საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი
ხელოვნური ინტელექტით დაინტერესებული გოგოებისთვის საქართველოს ბანკი, Mastercard-თან და გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან (UN Women) თანამშრომლობით ერთობლივ პროექტს - AI სტიპენდია გოგოებისთვის ახორციელებს.
სასტიპენდიო პროგრამაზე განაცხადი 1500-ზე მეტმა მსურველმა შეავსო. გამარჯვებულების ვინაობა კი მალე გახდება ცნობილი.
ინიციატივის ფარგლებში, სტიპენდიატები მიიღებენ 100%-იან დაფინანსებას საქართველოს ბანკის პარტნიორ პროფესიულ აკადემიებში, შემდეგ კურსებზე:
Academy of Digital Industry
- ხელოვნური ინტელექტის პრაქტიკული კურსი
- AI ChatBots
Smart Academy
- ხელოვნური ინტელექტი პრაქტიკაში
Skillwill
- ხელოვნური ინტელექტი საოფისე სამუშაოსთვის
ScaleUp
- ხელოვნური ინტელექტი და მონაცემთა მეცნიერება
Tbilisi School of Communication
- ხელოვნური ინტელექტის საფუძვლები
- AI Agents & Automations
- AI ბიზნესის განვითარებაში
AgileSchool
- AI Automation
სასტიპენდიო პროგრამის გამარჯვებულების შერჩევა წინასწარ დადგენილი კრიტერიუმების მიხედვით მოხდება, რასაც თითოეული აკადემია ინდივიდუალურად განსაზღვრავს.