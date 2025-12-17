AI-ს სასტიპენდიო პროგრამაზე 1500-ზე მეტი მსურველი დარეგისტრირდა - საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი

ხელოვნური ინტელექტით დაინტერესებული გოგოებისთვის საქართველოს ბანკი, Mastercard-თან და გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან (UN Women) თანამშრომლობით ერთობლივ პროექტს - AI სტიპენდია გოგოებისთვის ახორციელებს.

სასტიპენდიო პროგრამაზე განაცხადი 1500-ზე მეტმა მსურველმა შეავსო. გამარჯვებულების ვინაობა კი მალე გახდება ცნობილი.

ინიციატივის ფარგლებში, სტიპენდიატები მიიღებენ 100%-იან დაფინანსებას საქართველოს ბანკის პარტნიორ პროფესიულ აკადემიებში, შემდეგ კურსებზე:

Academy of Digital Industry

  • ხელოვნური ინტელექტის პრაქტიკული კურსი
  • AI ChatBots

Smart Academy

  • ხელოვნური ინტელექტი პრაქტიკაში

Skillwill

  • ხელოვნური ინტელექტი საოფისე სამუშაოსთვის

ScaleUp

  • ხელოვნური ინტელექტი და მონაცემთა მეცნიერება

Tbilisi School of Communication

  • ხელოვნური ინტელექტის საფუძვლები
  • AI Agents & Automations
  • AI ბიზნესის განვითარებაში

AgileSchool

  • AI Automation

სასტიპენდიო პროგრამის გამარჯვებულების შერჩევა წინასწარ დადგენილი კრიტერიუმების მიხედვით მოხდება, რასაც თითოეული აკადემია ინდივიდუალურად განსაზღვრავს.

