"ალიანს ჯგუფი" 20 წლისაა 20 წელი ერთი ნაბიჯით წინ
ალიანს ჯგუფი დაარსებიდან 20 წელს აღნიშნავს. ორი ათწლეულის განმავლობაში კომპანიამ საქართველოში მრავალფუნქციური კომპლექსების განვითარების ახალი სტანდარტი შექმნა, ჩამოაყალიბა თანამედროვე საინვესტიციო მოდელი და დღეს, რეგიონულ ბაზარზე ყველაზე მასშტაბურ სტუმარმასპინძლობის პორტფელს ფლობს.
20-წლიანი ისტორიით, ალიანს ჯგუფი ასოცირდება ინოვაციასთან, საერთაშორისო პარტნიორობებთან, უმაღლეს სამშენებლო ხარისხთან და პროექტებთან, რომლებიც ქალაქებსა და რეგიონებს გრძელვადიან ეკონომიკურ ღირებულებას სძენს.
პირველი ნაბიჯი ბაზრის განვითარებისკენ
ალიანს ჯგუფის ისტორია 2005 წელს დაიწყო, როდესაც საქართველოში პირველი თანამედროვე საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობა განხორციელდა - ნაბიჯი, რომელმაც დეველოპერული სექტორის განვითარების უწყვეტ პროცესს ჩაუყარა საფუძველი.
2015 წლიდან ალიანსმა გაზარდა ოპერირების მასშტაბი, ჩამოაყალიბა აპარტ-ჰოტელის კონცეფცია და ამასთან ერთად, ბაზარს წარუდგინა "ალიანს პალასი" - ქვეყნის პირველი საინვესტიციო-მრავალფუნქციური კომპლექსი, საერთაშორისო სასტუმრო ბრენდ Courtyard by Marriott-თან პარტნიორობით. აღნიშნულმა პროექტმა მნიშვნელოვნად შეცვალა საინვესტიციო და სტუმარმასპინძლობის ლანდშაფტი რეგიონში.
ლიდერობა, ინოვაცია და მასშტაბი
20 წლის მანძილზე გადაიდგა არაერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი.
- აპარტ-ჰოტელის კონცეფციის დანერგვით, ალიანს ჯგუფმა საქართველოში შექმნა საინვესტიციო უძრავი ქონება, როგორც პროდუქტი და გადადგა ბაზრისთვის გადამწყვეტი ბიზნეს ნაბიჯი, რომელმაც სექტორის სრული რეფორმაცია მოახდინა.
სწორედ ამის შემდგომ, ალიანსმა დააინიცირა საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლებმაც სამშენებლო-დეველოპერული ინდუსტრიის სისტემური განვითარება და მისი სწრაფი ტრანსფორმაცია უზრუნველყო.
- ალიანს ჯგუფმა საქართველო და ბათუმი, დააპოზიციონირა მსოფლიო საინვესტიციო რუკაზე და დაამკვიდრა საერთაშორისო სტუმარმასპინძლობის სტანდარტი.
გახდა მსოფლიოს წამყვანი ბრენდების სტრატეგიული პარტნიორი, მათ შორის, World Trade Centers Association (WTCA), Marriott International, Aimbridge Hospitality, Hyatt Hotels & Resorts და Wyndham Hotels & Resorts, რაც ალიანსის პროექტებს საერთაშორისო სტანდარტებს, გლობალურ ოპერირების გამოცდილებასა და გრძელვადიან საინვესტიციო სანდოობას ანიჭებს.
- დაამკვიდრა უძრავი ქონების მართვის თანამედროვე ტენდენციები საერთაშორისო მენეჯმენტ კომპანიებთან თანამშრომლობით, რითაც ფუნდამენტურად შეცვალა საინვესტიციო უკუგების მნიშვნელობა და მასშტაბი საქართველოში.
- რეფორმაცია მოახდინა ტურისტული და სტუმარმასპინძლობის გამოცდილების რეგიონში - მრავალფუნქციურ კომპლექსებში გააერთიანა საერთაშორისო სტანდარტის საცხოვრებელი, სასტუმრო, კომერციული და გასართობი ინფრასტრუქტურა, რითაც ინვესტორებისთვის შექმნა 4-სეზონიანი დატვირთულობის მოდელი და საკუთრების მაღალი, სტაბილური უკუგების ახალი სტანდარტი.
- ბიზნესის განვითარების მიმართულებით, ალიანს ჯგუფმა პირველმა დანერგა ინოვაციური "მოგების გაზიარების" ბიზნეს მოდელი და ინვესტორებს ლენდმარკ პროექტებში მეწილეობის შესაძლებლობა მისცა.
სწორედ ალიანსის ავტორობით ჩამოყალიბდა უძრავი ქონების ბაზარზე წილის ფლობის კონცეფცია, რომელმაც მომხმარებელი კომპანიის სრულფასოვან ბიზნეს პარტნიორად აქცია.
- ALLY-ის შექმნით, ალიანს ჯგუფმა ბაზარზე პირველად წარადგინა სრულყოფილი ციფრული ეკოსისტემა, რომელიც ერთ სივრცეში ინვესტორები, პარტნიორები, სტუმრები და ბროკერები გააერთიანებს.
შედეგად ჩამოყალიბდა გამჭვირვალე, მონაცემებზე დაფუძნებული და რეალურ დროში მართული ბიზნეს მოდელი, რომელმაც რადიკალურად შეცვალა ბაზართან ურთიერთქმედების სისწრაფე, ნდობის ხარისხი და გადაწყვეტილებების მიღების მასშტაბი უძრავი ქონების ინდუსტრიაში.
- საქართველოს პოტენციალის მაქსიმალური რეალიზება, როგორც ღირებულება და ახალი კურორტების დაბადება - ქობულეთი და გოდერძი ალიანს ჯგუფის პროექტებით აქტიურ საინვესტიციო და ტურისტულ მიმართულებებად იქცა, რომელმაც კურორტების განვითარება და ინფრასტრუქტურული ზრდა განაპირობა.
- შექმნა მონუმენტური არქიტექტურული იდენტობა და რეგიონს შესთავაზა ღირსშესანიშნაობის ლიგის პროექტები, რაც ქალაქების სავიზიტო ბარათებად იქცა.
- დაამკვიდრა მსოფლიოში წამყვანი კონსტრუქციული გადაწყვეტები და ამით, თითოეული პროექტი უმაღლესი ხარისხით განახორციელა. ამ მიდგომებით კი, გააძლიერა ინვესტორთა ნდობა და საქართველოს ურბანულ განვითარებაში დააწესა უსაფრთხოების ახალი, გლობალურ მასშტაბთან გათანაბრებული სტანდარტი.
ალიანს ჯგუფი დღეს
დღეს ალიანს ჯგუფი რეგიონულ ბაზარზე ყველაზე მასშტაბურ პორტფელს ფლობს:
ხედვა მომავლისთვის
კომპანიის 20-წლიანი გამოცდილება მყარ სტრატეგიულ საფუძველს ქმნის, რომელზეც ალიანს ჯგუფი მომავალი განვითარების ხედვას აგებს - კიდევ უფრო მასშტაბურ, ამბიციურ და რეგიონული მნიშვნელობის პროექტებს, რომლებიც ეფუძნება საერთაშორისო პრაქტიკას, ინოვაციურ არქიტექტურულ გადაწყვეტებსა და გრძელვადიანი საინვესტიციო ღირებულების შექმნას.
ალიანს ჯგუფი - 20 წელი, ერთი ნაბიჯით წინ.