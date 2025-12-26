არ გამორჩეთ, საქართველოს ბანკის საახალწლო PLUS და AmEx შეთავაზებები
საქართველოს ბანკი ერთგული მომხმარებლების წახალისებას აგრძელებს და ლოიალურობის პროგრამის ფარგლებში, PLUS და AmEx ბარათის მფლობელებს საახალწლო შეთავაზებები მოუმზადა.
შეთავაზების ფარგლებში, ჩამოთვლილ მაღაზიებში PLUS ან საკრედიტო AmEx ბარათით გადახდისას, სხვადასხვა ბენეფიტს მიიღებთ.
საქართველოს ბანკის PLUS ბარათით გადახდისას, შესაძლებლობა გაქვთ დაიბრუნოთ დახარჯული თანხა PLUS ქულებად.
- 26 დეკემბერი - JYSK – 30% PLUS ქულა; (მაქსიმუმ 100 ლარი)
- 28 დეკემბერი – Biblusi – 30% PLUS ქულა; (მაქსიმუმ 100 ლარი)
- 28 დეკემბერი – Elite – 20% PLUS ქულა; (მაქსიმუმ 500 ლარი)
- 28 დეკემბერი - XS Toys, Pepela, Carter's – 20% PLUS ქულა; (მაქსიმუმ 100 ლარის თითოეულში)
- 29 დეკემბერი – Carpisa – 20% PLUS ქულა. (მაქსიმუმ 100 ლარი)
*ქეშბექით სარგებლობისთვის, აუცილებელია შეთავაზება საქართველოს ბანკის მობილბანკში გაიაქტიუროთ.
PLUS ქულებით გადახდისას კი მიიღებთ ფასდაკლებას:
- 26 დეკემბერი – Lutecia – 40% PLUS ქულის;
- 27 დეკემბერი – Dressup Group – 30% PLUS ქულის;
- 28 დეკემბერი – GPC & Pharmadepot – 30% PLUS ქულის.
- 29–30 დეკემბერს, ნებისმიერ მარკეტში მინიმუმ 50 ლარის გადახდისას 10-ჯერ მეტ PLUS ქულას დააგროვებთ. (მაქსიმუმ 20,000 PLUS ქულა)
საკრედიტო AmEx ბარათით გადახდისას კი:
- 26 და 28 დეკემბერი - Columbia და Mustang Jeans – 30% MR ქულების ქეშბექი; (მაქსიმუმ 200 ლარი)
- 26 დეკემბრიდან 7 იანვრის ჩათვლით - Berghoff –25% MR ქულების ქეშბექი; (მაქსიმუმ 300 ლარი)
- 27 დეკემბერი - Freestyler Georgia –30% MR ქულების ქეშბექილ (მაქსიმუმ 200 ლარი)
- 28 დეკემბერი - Lutecia – 30% MR ქულების ქეშბექი; (მაქსიმუმ 150 ლარი)
- 28 დეკემბერი - JYSK –30% MR ქულების ქეშბექი; (მაქსიმუმ 150 ლარი)
- 29–30 დეკემბერი - შოპინგისა და აქსესუარების კატეგორიაში შემავალ ნებისმიერ მაღაზიაში საკრედიტო AmEx ბარათით გადახდისას 10-ჯერ მეტი MR ქულას დააგროვებთ; ( ჯამში მაქსიმუმ 10 000 MR ქულა)
- 31 დეკემბრამდე ყოველ შაბათ-კვირას - აფთიაქებში, მარკეტებსა და ბენზინგასამართ სადგურებზე გადახდისას ორმაგიMR ქულებს დააგროვებთ.
არ გამოგრჩეთ საქართველოს ბანკის საახალწლო შეთავაზებები.
ყველა შეთავაზებას შეგიძლიათ გაეცნოთ აქ.