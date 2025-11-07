Audi RS e-tron GT Performance უკვე საქართველოში — ექსკლუზიური გამოცდილება მძღოლებისთვის
Audi საქართველო მომხმარებლებს ოფიციალურად სთავაზობს RS e-tron GT Performance-ს ქართულ ბაზარზე. ეს პრემიუმ ელექტრო სპორტული სედანი აერთიანებს მაღალ შესრულებას, დახვეწილ დიზაინსა და უახლეს ელექტროტექნოლოგიას, რაც ქართველ მომხმარებლებს უნიკალურ შესაძლებლობას აძლევს გახდნენ ამ გამორჩეული ავტომობილის მფლობელები.
RS e-tron GT Performance არ არის მხოლოდ ელექტრომობილი — ეს Audi-ს განცხადებაა ელექტრო სპორტული ავტომობილის კატეგორიაში. ნულოვანი გამონაბოლქვი, ზუსტად მორგებული შასი, დაბალი აეროდინამიკური პროფილი და ძლიერი სილუეტი ქმნის წარმოსახვით ენერგიას. სალონი, პრემიუმ მასალებითა და მძღოლზე ორიენტირებული დიზაინით, აერთიანებს სპორტულობასა და ელეგანტურობას.
ლიმიტირებული გამოშვება ქმნის ექსკლუზიურობას. მძლავრი, ელექტრო გადაცემათა სისტემა უზრუნველყოფს მყისიერ აჩქარებას — 0-100 კმ/სთ-მდე 2.5 წამში. მისი სიმძლავრე, Launch Control-ის საშუალებით 925 ცხენის ძალაა. მაღალი სიმძლავრის ბატარეა, სწრაფი დამუხტვა და მოწინავე მართვის რეჟიმები ხაზს უსვამს ტექნოლოგიურ უპირატესობას.
საქართველოში RS e-tron GT-ის ხელმისაწვდომობა ნიშნავს პრესტიჟს, ინდივიდუალურ შეკვეთებსა და განსაკუთრებულ სერვისს. ეს მანქანა სცდება თავის კლასში არსებული ავტომობილის მოლოდინებს — იგი არის სტილის, გემოვნებისა და ინდივიდუალურობის ნიშანი.
მომავალი უკვე აქ არის — შეხვდი RS e-tron GT Performance-ს Audi საქართველოს შოურუმში.